“La recomendación del Icomos sobre la cárcel es la mejora del espacio y la recuperación de un testigo de la historia humana”

Alicia Castillo, miembro experto del Icomos, órgano consultivo del ente internacional en España para cuestiones de Patrimonio, del que también fue su directora, ha participado en las jornadas Paisajes y sitios que se desarrollan hasta hoy en la Fundación Luís Seoane. En esta cita que organizan la Torre de Hércules y la Alianza de Paisajes y Sitios Afines del Patrimonio Mundial se analizan, entre otras cuestiones, la gestión del turismo desde una forma sostenible o la participación real de la ciudadanía en la preservación del patrimonio.

¿Cómo se está gestionando el patrimonio en España?

La gestión patrimonial es un tema en continua evolución. España tiene un gran laboratorio de gestión, especialmente con sus sitios patrimoniales, y tiene muy buenos gestores. Lo que pasa es que este es un trabajo siempre inacabado, o sea, mejorar cómo están nuestros sitios es fundamental. Tenemos retos que también son acordes a la contemporaneidad y a las necesidades del momento. Hay temas como las vulnerabilidades, la participación ciudadana o aspectos relacionados con el cambio climático... Hay toda una serie de agendas que se van actualizando conforme a las situaciones del presente y los gestores tienen que abordar y mejorar esos retos. Mi visión de España es muy positiva en general. Los que trabajamos en contexto internacional sabemos que estamos en un país privilegiado y que el patrimonio cultural siempre ha sido una referencia y algo muy importante para nosotros.

¿Qué papel tiene la sociedad?

El papel de la sociedad civil es el reto del momento. Lo que nos está diciendo la experiencia es que nos está costando un poquito darle un papel más empoderado a la sociedad civil, sobre todo para tomar responsabilidades y para incorporarse a la gestión. Sin embargo, en la interpretación, en la difusión de valores o en intentar sensibilizar desde nuestros museos, por ejemplo, o desde los aspectos educativos, España sí que ha hecho ya una labor importante. Esa pedagogía se tiene que utilizar ahora para cambiar nuestros modelos de gobernanza e intentar que sean más corresponsables. Es un tema de derecho, pero también es un deber el mantenimiento de todos estos espacios culturales que, al fin y al cabo, si existen o si tiene algún sentido que las administraciones u organismos tan importantes como la Unesco hayan apostado por referenciarlos es porque son una herencia común y para todos. Entonces, también tenemos que ser todas las que opinemos sobre ello y las que podamos tener algún tipo de capacidad de tomar decisiones. Esta es la parte difícil de la gestión.

Ahora que vivimos un nuevo boom del turismo, ¿cómo afecta esto al patrimonio?

Cuando yo hablo de dimensión social y de estos aspectos sociales, de la vertiente patrimonial, siempre digo que el habitante se siente presionado por los turistas, pero también, en mi opinión, el visitante está muy maltratado. Muy maltratado porque se da por hecho que la gente se va a conformar con una serie de mínimos o se le moviliza por una serie de circuitos que no siempre son lo que a la gente puede interesar. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque yo creo que aquí los gestores sí tienen mucho que hacer. Una buena estrategia gestora puede acabar con los problemas que tenemos con la masificación turística, y eso no quiere decir que no se vaya a disfrutar del sitio. Si tú generas discursos multivocales, visitas alternativas a los espacios que están más masificados y, sobre todo, aprovechas una y otra para contar lo más interesante, probablemente, la presión que siente la población con este tema bajará.

También se debe tener en cuenta el impacto del cambio climático.

Sí, el cambio climático también tiene mucho que ver con toda esta presión y el movimiento por el espacio. Esto ha acelerado los riesgos y estamos en un momento clave para pensar que tenemos que tomar medidas. Y muchas de ellas vienen de la mano de la innovación social, que yo creo que es otra de las estrategias claves en gestión que tenemos que valorar y que tenemos que aprender a abordar, porque no basta con la administración, no basta con las empresas, tampoco con el sector, si no es necesaria la combinación y la cooperación entre todas las partes. Creo que en gestión patrimonial tiene que pasar exactamente igual sin necesidad de que llegue el incendio. Y ahí ya es más difícil poner de acuerdo a nuestros políticos, a nuestros gestores, a distintos especialistas y, por supuesto, también a la ciudadanía.

Cuando un monumento o espacio es Patrimonio Mundial, ¿es tan solo una declaración o también conlleva un deber?

Claro, pero más que un deber, es corresponsabilidad. Si yo estoy apostando por algo y estoy diciendo que eso es importante, pues, de alguna manera, tengo que responsabilizarme o tengo que hacer algo por mantener estos valores, tengo que cuidarlo. Si a ti algo te importa, te importa con todas las consecuencias, y lo que tienes que hacer es cuidarlo. Más que un deber, es lo lógico porque tú has querido ser parte de esto.

La Torre de Hércules fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2009. Poco después se aprobó su plan director y diez años más tarde no se ha ejecutado por completo. ¿Son habituales estos retrasos?

Sí. Aunque yo diría que España es un ejemplo en cuanto a que la planificación de alguna manera ha estado solventando los problemas de los planes de gestión o estos planes directores más específicos sobre los sitios. Pero sí es verdad que cuesta poner en marcha los planes específicos sobre los sitios. Hay que tener en cuenta que en muchos casos existían planes previos. No conozco bien el caso de la Torre de Hércules, pero sí me consta que hasta los 90 han estado haciendo bastantes intervenciones sobre el sitio y está adecuada a la visita.

¿Se intenta que se ejecuten estos planes o se puede dar la posibilidad de que se retire la declaración?

Conocemos sitios donde se han retirado declaraciones. Cada vez es más duro esto y cada vez se exige más. Pero es que es totalmente necesario. Si tú quieres mantener algo a largo plazo y lo estás metiendo en circuitos turísticos o está siendo más visitado porque se ha vuelto más reconocido o necesitas mejoras de conservación o de restauración, eso hay que planificarlo. No hay otra manera posible.

El entorno también es importante. En el caso de la Torre, enfrente se encuentra la antigua cárcel provincial en ruinas, sobre la que el Icomos exigió a las administraciones su recuperación. ¿Qué ocurre con ese tipo de situaciones?

Obviamente, eso no es lo deseable. Si queremos mantener la integridad en los sitios, sus valores y autenticidad, se puede hacer un guiño al entorno. No vas a quitar lo que lleva dos siglos ahí puesto porque no sea exactamente la razón por la que un sitio se ha declarado Patrimonio Mundial. Yo entiendo que esta recomendación del Icomos es de una mejora del espacio y una recuperación de algo que también es muy importante, porque una cárcel también es un testigo de la historia humana. Yo digo siempre que el Patrimonio Mundial es la punta del iceberg. Es una imagen, una foto que tenemos todos en nuestro imaginario colectivo. Seguro que un coruñés no imagina el paisaje o la ciudad sin la Torre de Hércules, pero luego hay otras múltiples pequeñas cosas de lo cotidiano, de la historia o de valores que están ahí y que también son merecedores. El Patrimonio Mundial tiene que impulsar eso aunque no sea el valor universal excepcional que determinó la aprobación del bien. Con esto siempre se genera también mucha confusión, pero me parece acertadísimo recuperar un espacio de memoria, además traumática. Uno va a la Torre de Hércules, pero también puede conocer otras cosas de A Coruña y aquí hubo una cárcel. Es una oportunidad también para reconocer otros valores y para generar orgullo de lo local.