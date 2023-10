Colaboración, planificación y consumo responsable, los retos de la gestión del agua

La directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez; el director general de Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñeira; y el gerente del servicio urbano municipal de Arteixo, Sumarte, José Manuel Campana, analizan la situación actual de sequía en Galicia, la gestión del agua, los planes de futuro y la implicación de la sociedad en un debate en LA OPINIÓN.

Teresa Gutiérrez. La situación actual es que tenemos dos áreas territoriales de sequía declaradas. La sequía es un fenómeno meteorológico que no tiene nada que ver con la capacidad de atender nuestras necesidades de agua. Sequía es cuando hay menos precipitaciones de las normales. Tenemos declarado prácticamente desde principios de agosto la sequía en la zona de la Mariña y en el sistema del área de A Coruña. Pero, por ejemplo, la Mariña, que está en sequía, no tiene problemas de escasez. Eso significa que hay una descompensación entre el recurso que nosotros tenemos y la demanda que ejercemos. ¿Qué venimos observando en Galicia? Nosotros veníamos teniendo sequías significativas más o menos cada cinco años. Y este invierno, curiosamente, ha sido un invierno en el que hemos tenido lluvias muy por encima de lo normal, pero en el área de A Coruña no llovió en febrero, por lo que ha sido el único año en el que el embalse de Cecebre no ha llegado a llenarse, entonces ha empezado a demandar agua desde un punto más bajo. Luego, la percepción de la lluvia en los ciudadanos es muy relativa, no es lo mismo una lluvia cuando se produce en la cabecera de la cuenca, que va a rellenar los afluentes y va a llegar al embalse, que si llueve al lado del mar. Para recargar, necesitamos lluvia sostenida.

Jaime Castiñeira. Yo estoy de acuerdo con Teresa. Me quedo con lo de que una cosa es la alerta climatológica y otra la escasez. Hay que señalar que, hasta ahora, Galicia nunca ha tenido un problema continuo de escasez de agua. Quizá cada cinco años. Pero ahora llevamos dos años consecutivos, casi tres, arrastrando esta situación. Cuando hablo de cambio climático, ya uso otro tiempo verbal, porque ya ha cambiado. Cuando contamos que va a llover, ya no llueve, y esto nos obliga a cambiar la gestión. El embalse es limitado y la logística es muy importante.

José Manuel Campana. La perspectiva desde Arteixo es algo diferente. Por un lado dependemos de Emalcsa, pero también tenemos dos sistemas menores de abastecimiento, uno a partir del río Sisalde y el sistema del embalse de Rosadoiro, la ETAB de Sabón, en la que se está haciendo una inversión muy importante para que tenga una capacidad máxima de potabilización. Yo creo que esto es positivo. Además, la clave está en la redacción de planes de emergencia y gestión del riesgo a la sequía. En Arteixo acabamos de aprobar otro plan, que es el de mitigación y adaptación al cambio climático. Yo creo, además, que estamos trabajando coordinadamente con la Xunta.

T.G. Es que la única forma que tenemos las administraciones de enfrentarnos a estos problemas es con la planificación. ¿Cómo se gestiona el futuro? Pues hay que saber qué tenemos y cómo lo vamos a gestionar. Y un elemento esencial en esto es nuestro consumo: cuánto corresponde al consumo real y cuánto estamos metiendo en el sumidero directamente. Para mí, una de las cosas más graves son las pérdidas. Y ahí viene la siguiente fase, ¿cómo voy a gestionar lo que no sé ni que pierdo? Tengo que poder medirlo y, por ejemplo, si tengo una fuga la tengo que poder identificar y para eso tengo que tener puntos de control en toda la red. Hay que tener mucha información y para eso hay que apostar por la digitalización. El agua es un recurso que va a menos y que hay que protegerlo a todos los niveles.

J. C. Claro que es un recurso escaso. Y lo digo hoy y lo diré mañana si llueve y se llena el embalse. Y la calidad de las aguas se va a hacer cada día más importante. Por eso no creo en las administraciones, creo que en esto todos vamos de la mano. Esa cordialidad es la que nos va a hacer que lleguemos a un buen punto.

J.M.C. Sí, la colaboración es esencial. La idea es que avancemos juntos. Además, creo que la información es muy importante. Y es interesante lo que dice Teresa de la gestión del futuro. Como decía el filósofo británico Norton: la sostenibilidad tiene que ver con el futuro y nuestra preocupación por él. La gestión del futuro es la sostenibilidad y es lo que estamos intentando alcanzar. Y eso tiene que ver con una planificación. La digitalización también es fundamental.

J.C. Como he dicho antes, aquí no hay administraciones, todos estamos jugando el mismo partido. Quiero recordar cuando en 2008 reunimos a los alcaldes del Consorcio de As Mariñas y les preguntamos por sus demandas para planificar las infraestructuras del agua durante los siguientes 50 años. Eso es la colaboración. Teresa hablaba también del tema de las fugas, que es incalculable. Nosotros llevamos muchos años en ese control. En A Coruña hemos hecho una red y así, si se corta el agua en un punto, puede venir por otro. La cuestión es controlar. Además, con las nuevas tecnologías intentamos conocer el consumo de cada barrio. Nuestro último fin es que le podamos decir al usuario que su cisterna pierde agua.

J.M.C. Yo hago un número estimativo de los últimos años y Arteixo ha hecho una inversión superior a los 25 millones de euros en infraestructuras del agua. Eso sí que es un compromiso. Tenemos que hacer esas inversiones porque las infraestructuras se hacen viejas, como los coches. Y hay que pensar en la sostenibilidad, que tiene tres patas, la social, la económica y la ambiental. No por estar pendientes de la medioambiental hay que olvidar la económica. Podemos hablar también de los PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) del agua, que creemos que su reparto no lo debería hacer Madrid sino una entidad como la Xunta, que puede saber mejor qué ciudad y qué proyecto, en términos de digitalización e eficiencia, puede darle más respuesta a esa subvención.

J.C. Estoy de acuerdo. Yo hubiese delegado la competencia de asignación de PERTE a las comunidades autonómas, que son las que conocen las necesidades. De nada sirve invertir cientos de millones en telelectura, por ejemplo, si no tienes las infraestructuras renovadas.

T.G. Sobre las inversiones, yo creo que se han hecho grandes inversiones, pero luego hay que sostenerlo y reinvertir. Sostener no es solo usar, es hacer el mantenimiento necesario y reponer equipos. Hay una cierta capacidad de inversión que nosotros recaudamos a través del canon del agua, pero es poco significativa. Augas de Galicia va a mantener su hoja de ruta en inversiones y vamos a hacer aquellas cosas que no se pudieron hacer en periodos anteriores, como el saneamiento de las rías, pero, después, todas las inversiones van a ser con cofinanciación, desde los pequeños hasta los grandes ayuntamientos, cada uno con sus capacidades. Es importante que demos una solución a cada problema y no intentar resolver todo de la misma manera. Y, además, quiero introducir una variable que para mí es muy importante y es que Galicia se va a convertir en un refugio climático para las personas y para las empresas y esto nos va a meter una presión tremenda. Por eso es muy importante que tengamos bien analizado lo que podemos atender, lo que no podemos atender y esa gestión de los recursos.

J.C. Sí. La ONU dijo ya hace 15 años que el futuro de las ciudades pasa exclusivamente por tener agua o no tener agua. Y Galicia va a estar en otra posición con respecto al resto de España o al resto de Europa, porque tenemos una situación privilegiada. Hay que planificarlo para que se haga bien.

J.M.C. Claro. Y en el caso de Arteixo, es como si tuviéramos de mascota a un elefante y a una hormiga. Tenemos que abastecer perfectamente una casita en lo más alto de Monteagudo donde están dos personas solas y necesitan el agua, y también abastecemos a la cervecera más grande de toda Europa. Entonces esa dualidad tensiona el propio sistema de abastecimiento y genera dificultades.

J.C. Pero ahí es donde tiene que entrar la componente pública de garantía. Tiene que existir un principio de solidaridad porque obviamente la persona que vive en Monteagudo no va a sufragar ese gasto. Yo creo que se tienen que compaginar las dos cosas: tenemos que cobrar los servicios y tiene que existir solidaridad para hacer las cosas.

T.G. No debería decirlo yo, pero lo que nosotros ofrecemos es el servicio más importante. No podemos estar sin agua. De todos los servicios, es por el que pagamos menos y estamos dispuestos a pagar menos. Es más, es el servicio que, además de ser el más necesario, es el que más nos puede afectar a la salud, porque un error, lo hemos vivido este verano en España por adelante, o un problema en la calidad del agua enferma media población. Si comparamos lo que una familia ha pagado por la luz y lo que paga por el agua es una risa. Como sociedad, nos lo tendríamos que hacer mirar.

J.C. Yo creo que hay una muy mala conciencia o muy mala educación por nuestra parte sobre esto. Pagas una tasa de agua, que quizá sea de 30 euros al trimestre, pero si una televisión por cable o la telefonía móvil te sube su tarifa al doble, no te parece mal. La percepción de subir 10 céntimos mil litros de agua es el caos. En España, el servicio del agua está muy infravalorado y estamos muy por debajo del precio real.

J.M.C. No podemos mirar hacia otro lado en la cuestión económica. Como conocemos los costes, ¿por qué no la Xunta pone el precio mínimo al que hay que poner la tarifa del agua?

T.G. No es nuestra competencia.

J.M.C. Yo digo que la Xunta, que conoce mejor el territorio, o el Estado definan los costes mínimos. Si alguien quiere cobrar menos, que lo justifique. Si hay mucha información, creo que se puede marcar un mínimo.

T.G. Nosotros siempre decimos que es una risa que el coste del saneamiento sea inferior al del abastecimiento, cuando todos sabemos que es mucho más caro devolver el agua al medio en las condiciones adecuadas que potabilizar el agua. Pero no podemos invadir las competencias locales.

J.C. Yo quisiera recordar que a todos se nos ha multiplicado por dos el coste de la luz en casa. Pues imagina a los de Aguas, que el 100% del sistema es bombeado, pero seguimos con los mismos precios. Tenemos que empezar a enseñar la realidad sobre el cálculo de los servicios y que la gente sepa por lo que paga.

T.G. Todos trabajamos por el usuario final. De hecho, todos somos usuarios finales. Como digo, el agua es esencial para nuestra vida, pero también es usuario final el medio ambiente. En una situación que nos viene de cambio climático, tenemos que valorar este recurso, ser realistas, conocer bien lo que hacemos, planificar bien lo que hacemos, manejar los escenarios pesimistas que también tenemos por ahí y, al final, darle una respuesta de sostenibilidad. Los usuarios urbanos podemos colaborar mucho. Nuestros comportamientos van a determinar ese exceso de consumo. Y luego las administraciones tenemos que dar respuesta y gestionar bien esto, porque el agua es un tesoro, pero que es escaso y hay que cuidarlo.

J.M.C. Estoy muy de acuerdo con Teresa en la idea del usuario. Y un usuario no solo es el que abre el grifo. También eres usuario cuando estás paseando por un río urbano y ves su calidad, cuando llueve y no te mojas los pies porque hay la recogida de las pluviales o cuando vas por el parque y el agua que se utiliza para regar se ha reutilizado. Lo que tenemos que hacer es trabajar un poco en esa dimensión de usuario múltiple en nuestra relación con el agua. El agua en nuestras vidas, somos agua.

J.C. El agua es el centro. Me acuerdo que en las anteriores oficinas de Emalcsa, en Cuatro Caminos, había mil botellas de agua en un panel. Cuando la gente nos preguntaba, le decíamos: un euro. Para que tomasen conciencia. Y me quedo con algo que dijo Teresa y es que en el agua no puede pasar nada. Todos los días, 475.000 habitantes beben del agua que tratamos.