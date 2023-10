Definición: s. (xap.) Exercicio fisiolóxico e psicolóxico que consiste en pasar tempo suficiente na natureza (idealmente nun bosque) para relaxarse. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da Real Academia Galega (RAG).

Palabras e expresións relacionadas: Sendeirismo: deporte que consiste en facer longos percorridos camiñando por vereas e sendeiros. Bergdenken: desexo de verse entre montañas, en especial cando a persoa está sometida ao estrés da cidade. Trastorno por déficit de natureza: idea de que os seres humanos, especialmente nenos e nenas, pasan menos tempo ao aire libre que no pasado, o que provocaría unha ampla gama de problemas de comportamento. A primeira destas definicións aparece no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo? Nos círculos naturalistas, que abranguen non só cuestións de estudo e conservación da natureza, senón modos de vida sensibles co medio natural, interesou desde moi cedo a filosofía xaponesa de reconectar coa natureza. Un dos exemplos máis claros é a disciplina do shinrin-yoku, literalmente “baño de bosque”, presente no patrimonio inmaterial do Xapón desde hai décadas. Os beneficios de camiñar por un bosque maduro tranquilo en soidade son múltiples, e esa atmosfera de paz e tranquilidade “envolve” á persoa como se se “bañara” nela.

Por que está en auxe esta palabra? Ao igual que o Bergdenken (palabra recentemente abordada no Ecodicionario), o shinrin-yoku viría a paliar o estrés dun ritmo de vida urbano veloz e altamente esixente. Tamén se ten investigado acerca dos beneficios da exposición directa á natureza, que é xulgada esencial para o desenvolvemento saudable de nenos e nenas. A obra Last Child in the Woods (O derradeiro neno nos bosques), do escritor e xornalista estadounidense Richard Louv (n. 1949), fala precisamente sobre este tema, mencionando o “trastorno por déficit de natureza” en menores e suxerindo solucións como o shinrin-yoku para mitigalo. Por último, a adopción destas solucións terapéuticas para a persoa estaría vencellada con unha das Intelixencias múltiples listadas polo psicólogo estadounidense Howard Gadner (n. 1943): a intelixencia naturalista. Esta teoría de intelixencias múltiples significou o Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociais 2011 para Gardner.