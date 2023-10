El Consultivo ordena indemnizar por una de las caídas debidas al mal estado de San Diego

La semana pasada, pocos días después de que la asociación de A Gaiteira-Os Castros presentase un escrito denunciando, en nombre de usuarios del polideportivo municipal de San Diego, que se han producido numerosas caídas en el edificio por el mal estado de las instalaciones, el Consello Consultivo ha reconocido el derecho de una usuaria a recibir indemnización por un resbalón que sufrió en la rampa de acceso, en un informe que admite más reclamaciones por tropezones en otras partes del complejo.

Según este órgano, la caída que sufrió la mujer, que la hizo pasar por quirófano, derivó de “defectos en el pavimento de la rampa”, que, según reconoció el Concello, había sido objeto de una “reparación tosca” y presenta “deficiencias” que provocan un “mayor riesgo de tropiezos”. Aunque atribuye la mayor parte de la responsabilidad a la mujer, defiende que se podían haber corregido las deficiencias con una “diligencia mínima”, e imputa el 30% de la compensación por del accidente a los responsables del centro.

De acuerdo con el dictamen del Consultivo, el resbalón se produjo en mayo de 2021, cuando la mujer estaba subiendo por la rampa de acceso y perdió pie al pisar la última baldosa. Un informe de la Policía Local de ese día indica que no se aprecian “a simple vista” deficiencias en la rampa, aunque indica que estaba mojada debido a que estaba lloviendo. Pero un informe pericial señala que la baldosa en la que se produjo la caída es lisa, mientras que el resto son rugosas. Así, se produce una “adherencia mínima” que según el informe llevó a la caída. Con posterioridad al accidente, verificaron los peritos, se instalaron bandas rugosas.

La lesionada presentó una reclamación por algo más de 212.000 euros, aunque el informe pericial de un médico la redujo a algo menos de 48.000, y emitieron informes tanto la concesionaria (cuyo contrato se extinguió en julio de 2020, y lleva desde entonces en precario porque no se ha sacado un nuevo concurso) como el Ayuntamiento.

La empresa defendió que no le constaban “siniestros similares”, pero un informe municipal indica que en 2021 hubo dos protestas porque el pavimento de la rampa de acceso era “resbaladizo” con lluvia, que se desviaron a la empresa pidiéndole que “haga las reparaciones pertinentes”. En una comunicación posterior, la concesionaria admitió que existían dos reclamaciones por caídas en otra rampa, cerca de la cafetería.

El informe del servicio de Edificación municipal admite que existen problemas, pues indica que la baldosa que produjo la caída fue objeto de una “reparación tosca” y señala que el estado de conservación del acceso es “bastante deficiente”, con un hundimiento en la base que llevó a la “rotura de un gran número de placas de granito”. Esto genera que se asienten de manera desigual e implica “un mayor riesgo de tropiezos y en consecuencia de accidentes”.

El informe coincide con las quejas de los vecinos que, además del mal estado de los accesos, denuncian la caída de parte del falso techo, puertas y tumbonas rotas y máquinas del gimnasio obsoletas. La concesionaria admitió a este diario que no realiza inversiones de calado porque está en precario, pero defiende que arregla los desperfectos.

Pese a todo, la empresa atribuyó la culpa de la caída era de la lesionada, por haber empleado la rampa, y no las escaleras, en un día de lluvia, y que, en todo caso, la responsabilidad sería del Concello. Este argumentó a su vez que no tiene responsabilidad en las “incidencias” y desestimó la reclamación. El Consultivo no entra a determinar si debe pagar el Ayuntamiento o la concesionaria.