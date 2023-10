Cuatro pilotos coruñeses, detenidos más de siete horas en Francia : “nos utilizaron para una prueba”

El vuelo de cuatro pilotos deportivos coruñeses se truncó cuando se dirigían a Francia para participar en una concentración de avionetas a finales del pasado mes de septiembre. Cuando llegaron a su destino, Tarbes, varios agentes policiales les retuvieron y les llevaron a las dependencias policiales del aeropuerto para interrogarles durante más de siete horas. El motivo: habían sobrevolado una zona prohibida. Según denuncia uno de los afectados, los cuatro aviadores no eran conscientes de que estaban sobrevolando la zona por debajo del límite de altitud permitido, pero si lo así lo hicieron fue porque siguieron las órdenes que recibieron desde el control del aeropuerto de Biarritz, cuando entraron en terreno francés.

“Lo que pasó no tiene ni pies ni cabeza, no está justificado. Creo que nos utilizaron para una prueba. Lo que hicieron no nosotros fue un atropello a nuestros derechos y libertad”, denuncia Gonzalo Solís, uno de los pilotos afectados, que nunca había visto algo igual en sus más de 1.300 horas de vuelo como comandante. “Allí ya nos conocían perfectamente. Habíamos ido hace cinco años a esa misma concentración, los mismos pilotos y en los mismos aviones”, asegura.

Concretamente dos avionetas, en las que volaban repartidos los cuatro pilotos deportivos. Según el relato de Solís, las tripulaciones partieron el pasado 23 de septiembre con total normalidad desde A Coruña, hicieron una parada para repostar en San Sebastián y siguieron su camino hacia el aeropuerto de Tarbes. Pero a los pocos minutos de entrar en el espacio aéreo francés, llegaron los problemas. “Desde el control de Biarritz, nos indicaron que teníamos que volar las dos avionetas juntas, y nos indicaron un punto donde encontranos”, explica el piloto que denuncia los hechos.

En ese punto, las indicaciones del controlador de la torre del aeropuerto de Biarritz les mandó más al norte de lo que ellos tenían previsto y les mandó unas altitudes concretas de vuelo: 1.500 y 2.000 pies. Y así lo hicieron. Lo que no se esperaban es que, siguiendo esas indicaciones, durante el trayecto iban a sobrevolar una petroquímica, por donde está prohibido volar. “Nosotros solo seguimos la sindicaciones”, asegura Solís.

Inconscientes de lo que había sucedido, los pilotos llegaron al aeropuerto de Tarbes y, cuando iban a comer, fueron retenidos por la policía, acusados de un delito que habían cometido sin ser conscientes y siguiendo unas indicaciones recibidas. “Nos tuvieron siete horas y media retenidos, interrogándonos por separado como si fuésemos unos terroristas”, denuncia el piloto.

Tras el largo interrogatorio, los agentes les imputaron un delito muy grave que quedaba sobreseído. Pero si en los próximos seis años se volviese a repetir la situación, se enfrentaban a una pena de cárcel y una multa de 45.000 euros. “Que no se preocupen, que por ahí no volvemos”, afirma Solís.

Según sus especulaciones, todo había sido planeado para hacer una práctica de cómo proceder ante un caso de terrorismo y delincuencia. “Estoy convencido de que hicieron una práctica con nosotros. Si al final había hasta seis funcionarios, y dos de ellos parecía que estaban aprendiendo”, concluye.