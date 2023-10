19.00 h. Se ofrecerá el visionado de Rise and Fall of the city of Mahagonny. Mañana, The exterminating angel; y el miércoles, Lizzie Borden.

Afundación

Cantón Grande, 8

Muestra de piezas de calzado histórico

11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 h. La muestra Walk This Way incluye más de 100 pares de zaparos reunidos por el diseñador Stuart Weitzman. Gratuita. Más información.

Fundación Barrié

Cantón Grande, 9

La relación Galicia-Bretaña, vista por Castelao

La exposición A Bretaña que hai en Nós, que abre hoy en el Ágora, explora la relación entre Galicia y la región francesa a partir del libro As cruces de pedra na Bretaña, de Castelao. Más información.

Centro Ágora

Gramela, 17