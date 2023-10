Emalcsa prepara el primer bombeo de Meirama a Cecebre mientras la carencia de agua empeora

La empresa municipal de aguas, Emalcsa, prepara el primer bombeo de agua desde el lago de Meirama (Cerceda) a Cecebre, el embalse que abastece A Coruña, en una semana en la que, indica la Xunta, las reservas de agua “siguen bajando”. Están ya en el 43,6%, el peor dato del año y un nuevo mínimo, con la alerta por escasez declarada desde finales del mes pasado y temperaturas de récord. El plan de aprovechar el agua de Meirama, también conocido como As Encrobas, es antiguo, de hace más de una década, pero la conexión física no se llegó a completar, y, aunque la posibilidad de bombeo se estudió en 2017, no se adoptó esta posibilidad.

Este primer trasvase, según señaló este lunes en Radio Coruña la directora del organismo autonómico Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, será una “prueba” para observar cuáles son los resultados. “Cuál es el recorrido, cuánto se pierde por el camino en función de la sequedad del terreno, cuánto tarda en llegar y cuánto tarda en notarse” en Cecebre la nueva aportación de líquido, señaló. Aunque la situación de la comarca “no es alarmante desde el punto de vista del abastecimiento” por la posibilidad de recurrir a As Encrobas, el Gobierno gallego decidió este lunes ampliar la alerta por escasez de agua al sistema de abastecimiento del río Anllóns, que va desde la costa de A Coruña al límite de Arteixo, al tiempo que se mantiene la de A Coruña. Según indica el Ejecutivo autonómico, octubre ha empezado con tiempo “seco y cálido”, si bien se esperan borrascas para la segunda quincena. El sábado pasado la ciudad llegó a los 33,3 grados, de acuerdo con las estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que supone el récord en un mes de octubre. El Concello de A Coruña presenta a la Xunta el plan contra la sequía con Cecebre en el nivel más bajo del 2023 y casi dos años de retraso La conexión con As Encrobas permitiría ampliar de manera muy importante la disponibilidad de agua en Cecebre. Este embalse cuenta con un volumen total de 20,6 hectómetros cúbicos, de los que ahora están ocupados algo más de nueve. El volumen total del lago de Meirama, de acuerdo con Naturgy, que lo rellenó en el espacio de una antigua mina, es de unos 150 hectómetros cúbicos, y el volumen de reserva, es decir, el agua aprovechable para enviar a Cecebre, es de 24 hectómetros. Gutiérrez indicó este lunes que la masa de agua que se utilizará es de “veinte hectómetros”, más del doble de la que alberga actualmente Cecebre, y señaló que antes del llenado, y “todos los años” desde entonces, se han realizado estudios de comprobación de las aguas. Estas, defendió, son de “calidad muy alta, seguramente superior a la que puede haber en el embalse de Cecebre”, dado que Meirama se encuentra en una zona “poco alterada”. El pantano que ahora abastece a A Coruña se tiñó el mes pasado de verde intenso por la presencia de cianobacterias, aunque según Emalcsa estas no suponen un riesgo para la salud. Gutiérrez, cuyo organismo debe dar permiso a Emalcsa para realizar el bombeo, indicó este lunes que Emalcsa tiene “la intención” de realizar el trasvase esta misma semana”, aunque la empresa señaló oficialmente a este diario que “no tenemos constancia de tales pruebas”. Fuentes conocedoras de las comunicaciones entre Emalcsa y Augas de Galicia indican, sin embargo, que la empresa ya pidió realizar el bombeo cuando la Xunta decretó la alerta por escasez de agua en A Coruña y su área metropolitana a finales del mes pasado, pues esta medida está contemplada en sus protocolos para la situación. El Concello de A Coruña presenta a la Xunta el plan contra la sequía con Cecebre en el nivel más bajo del 2023 y casi dos años de retraso Las mismas fuentes consideran que no se llegará a realizar el trasvase esta misma semana, porque no dará tiempo a prepararlo, y dos fuentes diferentes confirman que el bombeo se estudió en la reunión entre Augas de Galicia, Emalcsa y los ayuntamientos de la comarca la semana pasada. En este encuentro el organismo autonómico insistió en que los municipios debían presentar su plan contra la sequía, una obligación para el Concello desde 2001 y para la que la Xunta había dado, como plazo máximo enero de 2022, aunque este verano fuentes del Gobierno local indicaban que todavía estaban trabajando en el documento. Emalcsa ya ha remitido el texto, aunque este todavía no tiene la aprobación definitiva del Ejecutivo autonómico. Cambio de criterio municipal El Concello defendió públicamente que el trasvase no sería necesario. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó que la operación “no se contempla a corto plazo” y que “no se prevén restricciones en el uso ni en el consumo” del agua a pesar de la situación de sequía. Fuentes municipales defendían a mediados de agosto que se trataba de una “medida extrema”, y que, pese a que ya se habían tomado medidas de restricción del uso de agua como la limitación de riegos y baldeos y la prohibición de lavar coches fuera de establecimientos autorizados, la ciudad no estaba en una situación que justificase adoptar esta medida. Sin embargo, según avanzó este diario, Emalcsa ya consultó el 14 de agosto a Augas de Galicia dos posibilidades para realizar el trasvase: un bombeo flotante y una conducción de 200 metros a bastante profundidad. Ambas, según indicó Teresa Gutiérrez a este diario, supondrían una “solución temporal” y “desmontable” para llevar agua a Cecebre. La primera, que minimiza los trabajos, es la que finalmente se adoptará. La Xunta y el Concello firmaron el primer acuerdo de trasvase entre Meirama y Cecebre en agosto de 2012, y el Gobierno gallego construyó parte de la conexión, pero quedó sin efectuar la parte principal del proyecto, la obra de enlace entre As Encrobas y el sistema coruñés, que pasaría por el río Barcés, aunque estaba prevista para 2015. Fuentes conocedoras del proyecto indican que es más costosa y que “habría que definir quién la haría”. Para el Gobierno gallego, el pago debe recaer en el Concello.