El último paso de la ampliación del hospital de A Coruña por el pleno municipal ha quebrado la armonía que en los últimos meses mantenían el Ayuntamiento y la Xunta para afrontar grandes proyectos en los que ambas administraciones están implicadas. La aprobación por unanimidad de una addenda que actualiza el convenio de colaboración para construir los accesos al complejo hospitalario y modifica el periodo de financiación de los trabajos debido a que su conclusión se retrasa al menos un año ha suscitado un cruce de acusaciones entre Concello y Xunta, que se culpan de demorar la ampliación, estimada por el Gobierno gallego en unos 500 millones de euros. Hablando en números: el Ejecutivo gallego acusa al municipal de “bloquear el avance del nuevo Chuac” un total de 635 días; el Concello replica y eleva a 7.300 los días de descanso, al interpretar que la reforma del hospital debía haber finalizado hace 20 años.

El retraso en la obra de los accesos que quedaba reflejado en la modificación del convenio llevada al pleno no motivó enfrentamiento entre el Gobierno socialista y el grupo del PP en la sesión. Un día después, la alcaldesa, Inés Rey, comentó en una emisora que admitió “dificultades administrativas”, pero negó que los retrasos ocasionados en las obras, que se licitaron en julio y aún no se han adjudicado, se deban a la acción de su gobierno. Es más, reclamó “agilidad” a la Xunta para “cumplir el cronograma”, ya que calculó que los trabajos en el hospital coruñés llevan “casi 20 años de retraso”.

Días después, la Xunta ha replicado al Ayuntamiento, al que culpa de “bloquear” la tramitación del convenio marco y el convenio específico en los que se establecieron las competencias de las administraciones y la financiación de los accesos a las instalaciones hospitalarias. La Xunta cifra en un comunicado 197 y 438 los “días de retrasos”, respectivamente, atribuibles al Concello, sin contabilizar los trámites para la incorporación de la addenda en el convenio, que solicitó hace meses. Fuentes municipales remiten ahora al cálculo de dos décadas avanzado por la regidora después del pleno: “Es falso que el Chuac tenga 635 días de retraso. Lleva 7.300”.

La Xunta atribuye a la administración local la tardanza en responder al envío de los borradores de los convenios o que le tuviera que demandar hasta cinco veces los documentos contables precisos para rubricar el convenio específico de los accesos. Xunta y Concello también chocaron a comienzos de este año por la financiación de las expropiaciones de terrenos para ampliar el hospital, ya que el Gobierno local consideraba que no podía dedicar recursos a adquirir suelo que después no será de su propiedad, un gasto que, según detalla el convenio, correrá a cargo de la Xunta.

El Gobierno gallego asegura en el comunicado que este otoño, “pese a las demoras en la tramitación por parte del Concello”, adjudicará la demolición del hotel de pacientes y la construcción de la torre polivalente, así como la obra de los accesos.

La intermodal y los muelles, con diferencias

Si no es el hospital, hay otros argumentos que han enfrentado más de una vez a la Xunta y al Concello. Tras invitarse las dos administraciones al “diálogo” para resolver actuaciones conjuntas como la intermodal o los muelles urbanos, vuelven a surgir los roces. Como el mes pasado por la futura estación en San Cristóbal: el Ayuntamiento, responsable de urbanizar la zona, pidió a la Xunta, apoyado en unos informes técnicos que desconocía el Gobierno gallego, que adaptase la pasarela peatonal prevista para incluir el tráfico rodado, solución que no se había planteado antes. Los muelles son otro asunto en el que las dos partes esperan entenderse a partir de este final de año para redefinir su ordenación urbanística y sus usos, pero el Concello no está dispuesto a pagar por los terrenos, pese a haberlo anunciado en 2021, y la Xunta apuesta por inversión.