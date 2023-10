El director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño, analiza el impacto de las nuevas tecnologías, la implicación de la Xunta en estos cambios y el papel que va a jugar la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia).

¿Cómo van a cambiar las tecnologías innovadoras las vidas de los ciudadanos?

La verdad es que las tecnologías llevan cambiando el mundo muchos años ya. Es cierto que la velocidad a la que las tecnologías evolucionan y se involucran y se implican en nuestro día a día es enorme y cada vez parece que más rápido. Lo que tenemos que hacer desde los poderes públicos es garantizar que esas tecnologías, cuando llegan a la población, realmente sirven para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos que encontrar el balance entre la regulación y no frenar la innovación y el impulso.

¿Hay que tener en cuenta el boom de la Inteligencia Artificial?

Si, aunque es una tecnología que lleva muchos años de desarrollo. Desde la parte de servicios públicos, lo que queremos es utilizar esa tecnología para mejorar los servicios que ofrecemos a los ciudadanos. Analizar la información que tenemos de la ciudadanía o del territorio para poder ofrecer servicios más productivos y más orientados a sus necesidades, y también facilitar con estas tecnologías que los ciudadanos tengan acceso a ayudas, a mejoras en su calidad de vida o a formación. Estamos trabajando en temas como, por ejemplo, tener un gemelo digital del territorio para obtener en tiempo real un modelo de todo lo que es el territorio de Galicia con sensores y así poder hacer simulaciones. De esta forma, se pueden medir los efectos y consecuencias de las decisiones que se toman desde el Gobierno.

¿Es importante hablar de estas tecnologías para mostrar a la sociedad la parte positiva y eliminar el miedo y la desconfianza?

Sí, efectivamente, las tecnologías no son por sí mismas buenas o malas, depende del uso. Lo que es éticamente significativo es su aplicación, cómo la utilizas. En ese sentido, desde la Xunta de Galicia, estamos totalmente alineados con las directivas y directrices europeas del reglamento de la inteligencia artificial para garantizar un uso humanista, ético y centrado en los ciudadanos de la inteligencia artificial. La IA se puede utilizar para cosas que favorecen a los ciudadanos o se puede utilizar en otros casos con la mejor intención pero con riesgos. Una de las capacidades de la IA es que puede asesorar en la toma de decisiones o puede automatizar determinados procesos y de forma masiva puede afectar a muchísimos ciudadanos de una forma muy rápida. En un procedimiento administrativo, si está automatizado con un modelo de Inteligencia Artificial y no te has asegurado de que no hay sesgos y no tienes un proceso de vigilancia y un proceso de revisión de los resultados del proceso, cuando te des cuenta a lo mejor has afectado a miles de ciudadanos de una manera que tiene difícil retroactividad. Hay que tener cuidado con estas automatizaciones y garantizar que no estamos haciendo daño.

¿Ahí es clave esa colaboración entre humanos y tecnologías?

Sí. En ese sentido, necesitamos tener ese juicio multidisciplinar en el que haya no solo tecnólogos a la hora de aplicar la tecnología, sino también humanistas y personas que tengan ese carácter más de sociología, de psicología, de filosofía y de evolución humana. Necesitamos tener órganos que nos permitan hacer una valoración de los casos de uso no solo desde la perspectiva de eficiencia pura, porque la tecnología nos puede permitir ser muy eficientes y ser muy rápidos y ágiles, pero a lo mejor en la dirección incorrecta y cometiendo errores.

Y en ese desarrollo de las tecnologías, ¿qué papel juega la Xunta?

La Xunta lleva varios años ya trabajando en una estrategia de inteligencia artificial. En el 2020 se presentó la estrategia, ahora la vamos a revisar para incorporar los cambios que ha habido tanto en el sector a nivel de mercado como determinadas medidas que vamos a poner en marcha para ir alineados con el reglamento europeo de inteligencia artificial. Vamos a crear un comité de expertos asesor, multidisciplinar, precisamente por lo que te comentaba antes de que nos facilite tener una perspectiva más allá de la tecnología, pensando en el uso que se le da y en el impacto que tiene en los derechos de los ciudadanos. Dentro de la Xunta se creó un nodo de inteligencia artificial, en el que están representadas las tres universidades, la Euroregión Galicia, Norte de Portugal y la consellería de Economía, de Hacienda, de Sanidad y de Educación. Además, estamos trabajando en una ley de inteligencia artificial que nos pone un poco en la vanguardia a nivel mundial. Esta misma semana estuvimos en Bruselas presentando en el comité de las regiones la propuesta de ley de inteligencia artificial y Thomas Wobben, que es el director de Trabajo Legislativo del Comité, alabó el trabajo que estamos haciendo sobre regulación de inteligencia artificial. Con esa ley lo que queremos es regular los principios que deben primar en la aplicación de la inteligencia artificial por parte del sector público y autonómico de Galicia. Vamos a ver cómo queremos utilizar la inteligencia artificial y también queremos poner en marcha medidas para su impulso en Galicia desde la perspectiva de innovación.

¿Cómo se puede combatir la brecha digital?

Desde el punto de vista de conectividad, es una competencia del Estado, pues hay una directriz europea de que se tiene que garantizar al 100% de la población una conexión de 100 megas antes del 2025. Más allá de eso, desde la Xunta tenemos que trabajar y estamos trabajando ya en planes de capacitación de la ciudadanía. Ya no es una cuestión solo de que tengas red en casa o que tengas capacidad en casa de conectarse, sino que tienes que ser capaz de utilizar esos servicios. También queremos mejorar los servicios y hacerlos más entendibles. Además, estamos poniendo en marcha una figura de acompañamiento, para que un funcionario acompañe y actúe en nombre de la persona que va a una oficina de la Xunta y necesita ayuda.

El Gobierno autonómico apoyó la candidatura de A Coruña para albergar la Agencia Estatal de Superivisión de Inteligencia Artificial (Aesia). ¿Qué va a suponer que funcione desde Galicia?

La Agencia va a ser un polo de atracción para empresas, para el talento y para retener talento. Nosotros, desde la Xunta, hemos trabajado a través del nodo de Inteligencia Artificial en la candidatura de Galicia para la Aesia. Tenemos que pensar que esto es una oportunidad para toda Galicia, es una oportunidad que, además, creo que nos hemos ganado por el trabajo que se ha desarrollado tanto en el sector público como en el sector privado como en las universidades en los últimos años. También el sector TIC ha crecido mucho en Galicia, el número de trabajadores que tenemos ahora mismo alcanza los 21.800 y ya representa un porcentaje del PIB a nivel gallego importante. Estamos en una posición de vanguardia a nivel europeo para destacar como una región que se especializa en tecnología y una región que es una referencia en temas de inteligencia artificial para toda Europa.

¿Cuál va a ser el papel de esta agencia?

La Aesia va a ser el organismo que regule el uso de la Inteligencia Artificial en línea con el reglamento europeo. Entiendo que empezará con recomendaciones y guías de cómo utilizar la Inteligencia Artificial, elaborará probablemente procesos de certificación para que el sector privado pueda certificar sus soluciones de inteligencia artificial. Pero yo creo que su papel fundamental va a ser de regulación.