“Tuvimos que cerrar nuestro almacén por la caída de la ayuda humanitaria para Ucrania”

Ha pasado más de un año y medio desde el estallido de la guerra en Ucrania, pero las necesidades del pueblo ucraniano siguen vigentes. Incluso más que nunca. Para dar respuesta, en Galicia se fundó en tiempo récord la Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA-Ucraína), que acoge a los ucranianos que llegan a Galicia y a la vez tiene en marcha proyectos de ayuda humanitaria en terreno. Unos proyectos “imprescindibles” cuya continuidad peligra a día de hoy. “Para uno solo tenemos financiación hasta mediados de diciembre y otro tuvimos que pausarlo”, alerta Masha Pavlenko, presidenta de la entidad, que inauguró esta semana su sede en A Coruña en el centro comercial Cuatro Caminos.

Han dejado de enviar ayuda humanitaria a Ucrania. ¿A qué es debido?

Desde que pusimos la asociación en marcha hemos enviado 30 camiones de ayuda humanitaria, pero las aportaciones han disminuido mucho últimamente. Como con cualquier guerra, la sociedad se acostumbra y mucha gente deja de colaborar. Eso afecta a la organización de nuestro trabajo.

¿En qué sentido les afecta?

Hay que tener un almacén para clasificar la ayuda humanitaria, pero si llega muy poca cantidad y tardamos cuatro o cinco meses en llenar un camión, es muy difícil de mantener. y gestionar. Al ver que disminuía el nivel de ayuda, en febrero tuvimos que cerrar nuestro almacén de Pocomaco y cambiarnos a un oficina.

Esta semana inauguraron su sede en A Coruña, en el centro comercial Cuatro Caminos. ¿Qué les ofrece este nuevo espacio?

Este local nos permite tener una sede y poder seguir prestando servicios a los refugiados. También nos sirve para dar visibilidad e informar a la población local, que puede donar dinero y recibir algún regalo como símbolo para Ucrania. Queremos aprovechar este espacio para hacer un centro ucraniano en A Coruña. Vamos a dar clases de español, a organizar talleres… gracias al apoyo de nuestros voluntarios, que muchos son refugiados que ya están integrados en la sociedad y se ven en condiciones de apoyarnos.

¿Ha sido muy complicada esa integración?

Depende mucho de la personalidad de cada uno, del carácter y también de la edad. Los niños se integran muy bien, pero los que vienen aquí en la adolescencia es un poco más difícil porque son edades complicadas. Verse en una sociedad nueva y aprender el idioma intentando hacer nuevas amistades para muchos es complicado. Pero para quien es más difícil es para la gente mayor.

Y la gente que llega refugiada a A Coruña, ¿se plantea quedarse o piensa en volver a Ucrania?

Hay gente que ya ha tomado la decisión de no volver a Ucrania porque sus casas están destruidas, pero la gran mayoría sí que tiene esa expectativa. Los que llegaron al inicio de la guerra venían con la idea de estar uno o dos meses, de pasar los momentos más difíciles y volver a sus casas. Pero al final la cosa se alarga y tienen que mantener algún nivel de vida e independizarse, porque las ayudas de los programas de acogida oficiales se acaban.

¿Es A Coruña una buena ciudad de acogida para el pueblo ucraniano?

Sí, es una ciudad que está acogiendo muy bien. Casi todos los refugiados que vinieron a Galicia quieren vivir en A Coruña. A Galicia han llegado sobre 3.000 personas de Ucrania y sobre 1.000 están en A Coruña ciudad.

¿Y a qué cree que se debe?

En A Coruña está la concentración más grande de ucranianos, hay una gran comunidad. Los que venían lo hacían por algún vínculo que ya tenían antes de la guerra. Gracias a sentirse en un comunidad, se estabiliza un poco la vida, encuentran otras amistades y se hacen nuevos vínculos. Además, aquí la escuela de idiomas les da clases de español gratis desde el principio, que pocas ciudades gallegas lo ofrecían.

Además de ofrecer servicios a la población que se establece aquí, también recaudan fondos para proyectos que se llevan a acabo en Ucrania. ¿Cómo están?

Son proyectos hiper importantes, que están peligrando debido a la falta de financiación. Antes teníamos muchos más, pero ahora por falta de fondos hemos decidido concentrar todo el esfuerzo solo en dos proyectos.

¿De qué proyectos se trata?

Uno de ellos es de asistencia sanitaria móvil, con el que un grupo de médicos y administrativos muy valientes viajan a los pueblos desocupados que muchos están muy cerca de la línea del frente y prestan el servicio sanitario básico a la población.

¿Y el otro?

El otro proyecto también es súper importante. Es la instalación de audífonos a la gente que ha perdido audición por sufrir alguna explosión cerca.

Habla de falta de financiación para estos dos proyectos. ¿En qué situación se encuentran exactamente?

Para el próximo año no tenemos financiación. El proyecto de la asistencia sanitaria móvil lo tenemos cubierto hasta mediados de diciembre. El proyecto de los audífonos ahora mismo está pausado y tenemos una larga lista de espera. Vamos a enviar unos fondos que hemos recaudado pero que van a cubrir una parte muy pequeña de ese proyecto. Estamos buscando la financiación para los dos proyectos porque son imprescindibles.

¿Y a quién se debería trasladar este mensaje, para conseguir la financiación necesaria?

Sobre todo a las empresas privadas que trabajan en Galicia, casi todas tienen fondos de responsabilidad social corporativa. Toda las causas son importantes, pero muchas empresas destinan esos fondos a las organizaciones grandes porque no conocen a las entidades pequeñas, como la nuestra. Lo que ofrecemos nosotros es una transparencia total y confirmamos que todos los fondos que recibimos van a ir cien por cien destinados a ese proyecto.

Y a la gente de a pie, ¿cómo la podemos animar a colaborar?

En A Coruña y en Galicia hemos recibido una respuesta de solidaridad tremenda desde el principio de la guerra. Lo agradecemos infinitamente y sabemos que la gente tiene que seguir viviendo. Pero lo mismo muchas personas que residen aquí, que tienen vidas estables, pueden destinar un pequeño importe a nuestros proyectos. Esos importes pequeños después se convierten en gran ayuda. Ayudar es muy fácil y no requiere tampoco mucho esfuerzo.

No requiere esfuerzo, pero quizás sí empatía. ¿Nos falta empatía?

Sí, requiere mucha empatía, ese sentimiento de solidaridad continuo. Hay gente que no quiere pensar en estos problemas porque no les tocan, pero este conflicto está mucho más cerca de lo que pensamos. Los ucranianos hace dos o tres años no podíamos imaginar nada de lo que nos está pasando ahora. Hay que ponerse en el lugar del otro y pensar que te puede tocar a ti. Es muy fácil, pasa de un día para otro, vivimos en un mundo inestable. No podemos mirar hacia otro lado.