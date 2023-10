El 90% de los locales comerciales desde Puerta Real a los Cantones está ocupado

El número de bajos desocupados crece en la ciudad, pero no así en la Milla de Oro que va de Puerta Real y los Cantones, pasando por la plaza de María Pita, la Marina y la calle Real. De acuerdo con el Consorcio de Turismo, que encargó un estudio sobre la zona para buscar un local en el que instalar s nueva oficina de información, allí “la ocupación de locales comerciales ronda el 90%” y la oferta de alquiler es “baja”. Los precios de arrendamiento llegan, en algunos casos, a los 32 euros por metro cuadrado, lo que supone 2.400 euros por un bajo de tamaño medio y 75 metros cuadrados.

La zona de Puerta Real y las calles cercanas, de la Ciudad Vieja, tienen los precios más moderados. Los precios en los locales de hasta 50 metros oscilan entre los 16 y 18 euros por metro cuadrado, y los de tamaño metro, hasta los 100, van de los diez a quince euros, con una media de doce. Los locales grandes son los más económicos, en términos relativos: los precios van de los siete a los doce euros por metro.

En cambio, en la zona de la plaza de María Pita, la Marina y la calle Real no se encuentra precios por debajo de los 24 euros el metro cuadrado al mes para locales de 100 metros o menos, y llegan hasta los 32. En los locales grandes oscilan entre los 17 y los 30 metros. Poniendo ejemplos en base a los precios medios, un local de 40 metros vale en esta zona un alquiler de 1.000 euros, y uno de 75 llega a los 1.800. Para un bajo grande, de 150 metros cuadrados, el arrendador pagaría, en promedio, unos 3.000 euros cada mes.

En el entorno de los Cantones, el estudio no encontró inmuebles de 100 metros cuadrados o menos. El precio medio de los de más de 100 metros oscila entre los 25 y 32 euros por metro cuadrado y al mes. La media es de 30 euros, la más elevada del ámbito de estudio. Por un bajo de 150 metros cuadrados en esta zona habría que pagar al propietario, por tanto, 4.500 euros todos los meses.

Según señala el estudio, esta zona centro tiene una “ubicación privilegiada”, con la calle Real, “una de las principales calles peatonales comerciales de la ciudad”; un nivel socieconómico “alto” ; presencia de comercios de “gran prestigio”; y cercanía de las tiendas de los grupos textiles Inditex y Mango y de las “oficinas principales de las más importantes entidades bancarias” que tienen presencia en A Coruña, como el Santander, el BBVA y Abanca.

Por todo esto la demanda es “sostenida”, hay “un alto potencial de retorno de la inversión” y los negocios se concentran allí en detrimento de otras zonas. En los barrios de la zona centro, de acuerdo con un informe presentado este año por la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega), el porcentaje promedio de bajos vacíos llega al 34%.

El estudio también indica que los precios “se mantienen estables” con respecto a 2022 en relación al poder adquisitivo, y que los arrendamientos están subiendo “el equivalente al Índice de Precios al Consumo (IPC)”. Para el informe, que califica la situación de la zona de “revalorización estancada”, el área tiene entre sus “debilidades”, desde el punto de vista de los bajos comerciales, la “descentralización” del consumo debido a la apertura de espacios comerciales en la periferia, como Marineda City, y las restricciones urbanísticas que impone la zona Pepri. Otro “factor de cambio” que se estudia es “el proyecto de peatonalización de la zona centro, con la dificultad que conlleva el acceso en coche particular”.

Centro comercial “al aire”

La presidenta de la Zona Comercial Obelisco, Isabel Porto, coincide en que a los negocios del área “nos perjudica la peatonalización”, e indica que “mucha gente se ha perdido” como cliente por cambios como el corte al tráfico en la rúa Nueva, establecido en 2021. Hay vecinos del área metropolitana de la ciudad, explica Porto, que ahora vienen “una vez al mes” cuando antes lo hacían “cada semana”, y la Ciudad Vieja “es como si fuera un aparte” en cuanto a comunicación.

Aún así, Porto, que lleva la franquicia de Yves Rocher en la calle Real, explica que la zona seguirá “atrayendo gente”. “Esto es un centro comercial al aire libre”, indica, al que “vienes a comprar pero puedes hacer más cosas: picar, quedarte a cenar, tomar copas hay zona de salir...” Precisamente en la calle Real la hostelería está impulsando la actividad económica, señala la presidenta de los comerciantes de la Zona Obelisco: “Hubo un momento en el que hubo muchos locales desocupados, pero ahora están ocupándose bastantes; antes era todo calzado y ropa, pero ahora hay mucho más de comida, y cerca de nosotros se va a poner un negocio de estética, que nos viene muy bien”.

En cuanto a los alquileres, admite que los hay “carísimos”, pero indica que estos “los ponen los dueños, no podemos coartarlos, porque esto es un libre mercado”. Porto, contraria al tope de precios que proponen desde la Federación Unión Comercio Coruñesa (FUCC), defiende que “si el propietario no se corta, al final no alquila”. Según cuenta, conoce el caso de un dueño en su zona que “podría haber ganado mucho dinero” arrendando pero quedó sin inquilino por no aplicar una rebaja.