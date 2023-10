“Un libro tamén é un artefacto revolucionario para os máis pequenos”

O XVII Premio Raíña Lupa de literatura infantil e xuvenil que convoca a Deputación da Coruña xa ten gañador. O escritor Rafael Fernández Lorenzo fíxose co galardón pola súa novela As pedras verdes, na que aborda a conquista de América dende un punto de vista novedoso, segundo o xurado. “Non terxiverso nada, pero doulle unha volta e empatizo cos aborixes, non cos invasores, que é o que adoita pasar”, explica o gañador do premio literario.

Como recibe este premio? Foi unha grande e grata sorpresa. Dalgunha maneira é unha recompensa a todo o traballo que levo feito. É un premio dunha grande envergadura, e non o digo pola cantidade económica, senón polo prestixio que ten. Son os premios unha boa opción para publicar unha obra? Os autores para publicar o temos bastante complicado, entón optamos moitas veces por presentarnos a premios para ver se hai sorte e algún membro do xurado le o orixinal e decide publicar, aínda que non gañes. Sempre é unha boa saída que lle podes dar aos teus libros. Na súa novela fala da conquista de América e, segundo o xurado do premio, abórdaa dende un punto vista moi pouco habitual. Cal é ese punto de vista? Me meto na pel das indíxenas, dos habitantes orixinarios daquela terra do Brasil que é o Amazonas. Os que chegan alí son os extranxeiros. Nas películas do oeste sempre nos venderon que os indios son os malos. Pero non son os malos, simplemente vivían alí. Pero a historia sempre a contan os que gañan. Eu o conto dende o punto de vista dos habitantes orixinarios, que viron como chegaban alí os españoles, igual que chegaron os portugueses. É unha forma de achegar o descubrimento doutra forma distinta da que é contada na escola? Eu me ciño ó que nos contaron, a historia como pasou. Non terxiverso nada, pero doulle unha volta e empatizo cos aborixes, non cos invasores, que é o que adoita pasar. O xurado pon en valor tamén o tratamento da diversidade lingüística na novela... Sí, porque a rama lingüística das zonas onde desenvolvo o libro e noutros países sudamericanos ten un potencial tremendo. O libro mostra a diversidade linguistica da zona do Amazonas, pero tamén a variedade de especies e de xentes. É un mundo que aínda se mantén. Hoxe en día aínda existen 115 tribus que viven afastadas dos homes. Con esta novela busca chegar a un público máis novo. Como está a día de hoxe a literatura xuvenil e infantil? Esta novela sería xa máis para rapaces de secundaria, ten cousas que para primaria son máis complicadas de entender. Pero son bos lectores? Agora coas novas tecnoloxías é máis complicado chegar ao público xuvenil. Pero parte da culpa é nosa, dos escritores, temos que presentar un producto que sexa atractivo para a xente nova. Se xa presentan reticencias á hora de ler, temos que saber tratar aos máis pequenos. Neso son especialistas moitos docentes E que papel teñen as familias? Teñen un papel importante, porque as persoas que son cautivadas pola lectura dende pequenas nunca van deixar de ler. Un libro é un artefacto revolucionario, tamén para os máis pequenos. A primeira persoa que gañou o Raíña Lupa foi Agustín Fernández Paz, un dos grandes referentes galegos da literatura xuvenil. Que referentes ten vostede? Onde máis recunquei eu foi na literatura de tradición oral. A que temos na Galicia é unha descuberta tremenda. Debería ser un territorio moito máis coñecido. A tradición oral galega é moi rica e agora se está revalorizando cos contadores de contos.