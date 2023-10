Sergio Bezos es colaborador en La Resistencia, pero también recorre el país contando sus experiencias vitales con su peculiar punto de vista. Su espectáculo Sergio Bezos llega a tu ciudad hace parada este sábado a Afundación (20.00 horas).

Sergio Bezos llega a tu ciudad. El sábado le toca A Coruña. ¿Qué puede esperar el público?

Buena pregunta porque cada show es bastante diferente, así que pues un poco de caos. La verdad es que siempre se me va un poquito de las manos el espectáculo. No hay nada pautado. Hago el monólogo muy improvisado, entonces que no se esperen nada.

¿En esa improvisación tiene su papel el público?

Bueno, normalmente yo cuando improviso interactúo un poco con el público, pero no dependo de lo que el público haga, sino que solo cojo cositas y luego yo empiezo a desvariar. A mí siempre me parece que el público está bastante guay. Me sirve para divagar por donde me apetece. Pero ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre nada. Podrían estar callados todo el show que me parecería genial.

Ahora estamos acostumbrados en ver por TikTok o Instagram ese tipo de comedia de interactuar con el público. ¿Qué opina de este boom?

Realmente es un tipo de espectáculo que se lleva haciendo toda la vida. Lo hacían antes los cabaretistas y en los espectáculos de travestis. Era ese tipo de show de interaccionar y faltar el respeto al público. No es nada nuevo, simplemente ahora se ha puesto de moda porque las redes permiten subir esos fragmentos cortos.

En su espectáculo, ¿cuánto hay de verdad?

Cien por cien porque al final lo que uso yo para que funcione la comedia es ser muy transparente. Para yo sentirme a gusto necesito reflejar muy bien lo que estoy sintiendo en el momento. Porque si no queda como impostado y queda como artificial, entonces me cuesta mucho sentirme a gusto. Suelo intentar ser lo más transparente posible para lo bueno y para lo malo, por eso creo que hay un porcentaje de verdad muy alto.

Muchos irán a verle porque le conocen de La Resistencia. ¿Se encontrarán a un Sergio diferente?

No. Soy el mismo, lo único que pueden encontrar es una parte de Sergio que no conozcan porque lo que sale en La Resistencia no es todo lo que soy yo, pero vamos, en principio no hay mucha diferencia.

Ha trabajado en otros programas, como Vodafone Yu o Gente Viva, pero ¿qué le ha dado La Resistencia?

A nivel de comedia, comodidad, porque es un programa que encaja muy bien con lo que hago yo, que es improvisar mucho, ser natural. En ese sentido, estar bastante a gusto.

También ha pasado por First Dates donde, dice, encontró la motivación en poder hacer reír. ¿Por qué?

Bueno, en First Dates encontré la motivación de buscar otro trabajo [ríe]. Fue un trabajo en el que me lo pasé bien pero que no me gustaba y entonces eso me obligó mucho a actuar mucho más para conseguir un trabajo que me gustase. Yo trabajaba de cuatro a doce y a las doce me iba a un bar y estaba hasta las tres de la madrugada y luego me levantaba pronto, todo por salir de First Dates, la verdad.

¿Cómo acaba alguien que ha estudiado Comunicación Audiovisual en la comedia?

Pues no sé, a mí siempre me ha gustado la comedia desde muy pequeño pero no sabía muy bien cómo se hacía un cómico. Fui poco a poco descubriendo en Madrid que había sitios para actuar y dije “ah, que se puede actuar en bares y ser cómico y no hace falta hacer interpretación”. Yo pensaba que había que estudiar en universidades de actores. Así que poco a poco empecé en guión y fui viendo que me gustaba más contar a mí las cosas que escribírselas a otros. Me fue bien encima del escenario, y ahí estoy.

Ahora puede ser una referencia para aquellos que quieren dedicarse a la comedia. ¿En quién se fijo usted?

Mi adolescencia fue con los Chanantes, con Muchachada Nui y La Hora Chanante. Eran lo máximo a lo que podía aspirar, pero no lo hacía con ninguna intención, simplemente me encantaba su humor y yo en mi vida les copiaba ese humor para ser yo. Más tarde, cuando empecé la comedia, para mí La Vida Moderna, Ignatius Farray y David Broncano fueron como la máxima motivación. Hacían algo que me parecía muy nuevo y como bastante impactante para lo que había visto en comedia porque eran políticamente bastante incorrectos, no había normas y me parecía como una cosa tremenda. También Berto Romero me ha encantado siempre o Dani Rovira. Me he visto todo. Y también cómicos americanos, que es un mundo que he descubierto ya cuando hacía monólogos.