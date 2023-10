Retorno a Galicia entre fogones

Cruzar el charco con una maleta cargada de “ganas e ilusión” para comenzar una nueva vida en Galicia aprendiendo entre fogones. Es el objetivo de los alumnos y alumnas del curso intensivo que estas semanas acoge la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro, de la Asociación de Hostelería de A Coruña. Se trata de ocho mujeres y siete hombres procedentes de Cuba, Argentina, Venezuela, Uruguay y Colombia. Y todos tienen algo en común: son descendientes o guardan parentesco con aquellos gallegos que un día tuvieron que hacer las maletas para emigrar al viejo continente en busca de oportunidades.

Este es ya el tercer grupo de alumnos que se suma a esta iniciativa, puesta en marcha por los hosteleros coruñeses junto a la Fundación Venancio Salcines, dentro del Programa Retorna de la Xunta. Un programa de “éxito” que consigue que el 100% del alumnado dé el salto al mercado laboral con la hostelería gallega, especialmente castigada tras la pandemia, con una formación de cien horas durante unas tres semanas.

“Buscamos que se familiaricen con el producto de aquí y les formamos en cocina y en sala para ofrecerles un amplio abanico de salidas laborales”, explica el tutor del curso, Yago Lista, que ve en sus alumnos “actitud y muchas ganas de trabajar”.

Como las ganas que le pone al curso el venezolano Ricardo Barro, que dejó su trabajo como escolta para buscar estabilidad laboral en Galicia, asentarse, y poder así traer a su mujer y comenzar aquí una nueva vida. “Se me presentó esta posibilidad y ni lo dudé. Ahora no regreso ni por todo el oro del mundo. Vine con todas las ganas de aprender”, explica mientras fríe zorza. “Hacía diez años que no tocaba una cocina pero estoy aprendiendo muchísimo”, relata el venezolano, que asegura ser en realidad “más gallego que el caldo”, refiriéndose a la cantidad de familiares que tiene por toda la geografía gallega.

Quien sí conocía ya el mundo de la hostelería es Mónica Estefan, nuera de un descendiente gallego, que trabajaba en Uruguay como ayudante de cocina. “Me está encantando descubrir la cocina gallega. Aquí se utilizan otros ingredientes y otras formas de elaboración muy interesantes”, explica. Ella se vino a Galicia junto a su hija de diez años y su marido, quien ya encontró trabajo en la comunidad.

Uno de los más jóvenes del grupo es René Doeste, de bisabuelo gallego, que a sus 23 años abandonó Cuba y su pasado como profesor de lengua inglesa. “La situación en Cuba es tensa y esto me ha cambiado por completo. Con este curso voy a estar más que preparado para una nueva vida que empiezo con ganas e ilusión”, afirma. Pero no lo hace solo por él mismo, sino también por quienes ha dejado atrás: “Mi objetivo es que con todo esto después de mí pueda venirse toda mi familia”, desea Doeste.