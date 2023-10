Las escuelas infantiles municipales de A Coruña abren con al menos dos docentes en la huelga de este jueves

Los trabajadores de las escuelas infantiles empezarán este jueves la primera de cuatro jornadas de una huelga convocada por Comisiones Obreras y respaldada en Galicia por CIG y SNEP. El paro, vinculado a la negociación del nuevo convenio del personal de guarderías privadas, afecta también a los centros de la red municipal, cuya gestión está externalizada. El Concello emitió este miércoles un decreto estableciendo, como servicios mínimos, la presencia de “dos personas trabajadoras de personal de atención directa” a los niños en cada guardería, con lo que se garantiza “la apertura y cierre de los centros a lo largo de la jornada”.

Según la orden municipal, en las escuelas con “dos o más unidades abiertas” se añadirá un trabajador de atención a los niños “por cada una de las unidades que tenga la escuela en funcionamiento”. El director será el responsable de la apertura y cierre del centro de trabajo. Además, las concesionarias deberán incluir en la factura de estos dos meses una relación de los trabajadores que acuden al paro, a los que se les descontará el sueldo, así como “una justificación firmada” por la dirección acerca de los servicios que se prestaron y el número de niños que “asistieron y fueron atendidos en la escuela”.

La huelga no afecta a los centros de la red de la Xunta en la ciudad, que se rigen por otro convenio. Según señalan fuentes de la Consellería de Política Social, el Gobierno gallego tiene nueve centros de gestión externa, pero ninguno en A Coruña. Aunque la Xunta tiene las competencias de educación, explican las mismas fuentes, no impone unos servicios mínimos en la comunidad, pues esto corresponde a cada titular.

Los trabajadores no están obligados a informar previamente de si acudirán a la huelga, por lo que en la mayoría de los centros consultados por este diario no saben con cuántos docentes contarán hoy. La excepción es Escuelas Populares Gratuitas (Herrerías, 17), en la que, explicaron a este diario fuentes sindicales, todas las profesoras comunicaron que respaldarían la huelga. Según indica la dirección, no se han establecido servicios mínimos, y por tanto tampoco habrá clases, aunque la escuela abrirá y habrá personal en dirección y en secretaría.

La CIG ha protestado contra los servicios mínimos impuestos por la Xunta para sus escuelas externalizadas, así como los de los Ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Santiago y Castro de Rei, pues, afirman, en algunas de las escuelas “solo podrán ir a la huelga tres de 20 trabajadoras” y deberán acudir cocineros o limpiadores, aunque no indican de qué centros se trata. El sindicato también afirma que los servicios mínimos se decretaron “sin respetar al propio personal de las escuelas, pues ni se negoció con su representación sindical ni con el comité de huelga, cuando es preceptivo por norma”.

Reivindicación salarial

Los sindicatos han convocado una manifestación a las 12.00 horas de este jueves, desde la plaza de Pontevedra al Obelisco, y, según afirman, la huelga busca desbloquear la negociación del nuevo convenio y garantizar mejoras salariales. Según defiende la responsable de Enseñanza Privada de Comisiones Obreras en Galicia, Tania Alonso, los sueldos “apenas llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)” y la patronal ha ofrecido una actualización del 4% en tres años a cambio de “empeorar las condiciones” flexibilizando más la jornada.

Para el responsable de Ensino Privado de la CIG en A Coruña, Henrique García, el personal “lleva perdiendo poder adquisitivo desde hace mucho tiempo” y con respecto a las negociaciones “hay una inmovilización total: la patronal pretende involucionar”. A la huelga no se han adherido otros sindicatos, como USO y UGT, que están en la mesa de negociación: fuentes de esta última organización indican que se desmarcan “de la forma, no del fondo” y que el último paro, al que sí se unieron y se celebró en junio, tuvo poco seguimiento fuera de Galicia.