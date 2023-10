La huelga deja guarderías sin niños en A Coruña: “Los sueldos son pobres porque somos en su mayoría mujeres”

La de este jueves fue la primera jornada de los cuatro días de huelga convocados por Comisiones Obreras (con el respaldo, en Galicia, de CIG y SNEP) en las escuelas infantiles españolas, para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo del sector y una mejora de sueldos y condiciones. El paro tuvo un seguimiento irregular (en algunas escuelas no hubo niños, otras abrieron con cierta normalidad) y a mediodía se concentraron en la plaza de Pontevedra decenas de trabajadores, en su mayoría mujeres, de centros coruñeses y también de otros municipios como Arteixo, Pontedeume y Miño, entonando cánticos como “este trabajo está muy mal pagado”. Según resumía la portavoz de Comisiones Obreras en la manifestación, Bárbara Fernández, “nuestros sueldos y convenio con totalmente pobres: tenemos claro que es porque somos en su mayoría mujeres”.

Para Natalia Seijo, que tomó la palabra por la CIG, las movilizaciones son necesarias porque “llevamos más de un año y medio con las negociaciones paradas” y de parte de la patronal “no hay voluntad de negociar”. Para Seijo, como para Fernández, uno de los principales problemas es el sueldo. “Cobramos el salario mínimo y hay compañeras que no llegan”, critica la representante de la CIG, que también coincide con Fernández en denunciar que esta situación se da “porque es un sector principalmente feminizado” y que realiza “un trabajo infravalorado”.

La CIG afirma que la huelga tuvo un seguimiento del 80% en Galicia si bien “muy desigual”, pero los sindicatos no ofrecieron datos para la ciudad de A Coruña. Sí señalaron que se habían adherido trabajadores de la red de escuelas infantiles municipales, mientras que los centros privados de Os Pequerrechos no la secundaron. También se incorporaron las Escuelas Populares Gratuitas de la Ciudad Vieja, en la que todas las docentes anunciaron con antelación que no acudirían y no hubo clase. Las escuelas dependientes de la Xunta de la ciudad no fueron a la huelga, ya que se rigen por otro convenio.

El Concello tampoco ofreció datos de la red que gestiona a través de concesionarias, compuesta por ocho centros, pero los que respondieron a este diario señalan que hubo un seguimiento diferente según la escuela. En A Caracola explican que “no hubo niños”, y de once educadoras, cocinera y limpiadora “vinimos dos, los de servicios mínimos”. En Os Cativos “vinimos los que tuvimos que venir”, pero “solo tuvimos diez niños de unos cincuenta y pico” , mientras que en Arela “tuvimos solo siete niños y toda la plantilla en huelga”.

Desde Los Rosales señalan que “fue todo con normalidad, no faltó mucha gente”, aunque indican que con los servicios mínimos, que CIG critica por demasiado amplios, “era complicado hacer huelga”. En Monte Alto hubo infantes y en la cercana guardería Luis Seoane también, pero “mucho menos de lo habitual”.

Ratios “muy elevadas”

Entre los que protestaban había trabajadoras de la Escuela Municipal de Pontedeume, cuya delegada, Lucía, señalaba este jueves que os salarios “son bajos” y que en los últimos años han perdido poder adquisitivo porque se han actualizado menos que la subida del IPC.

Este era también uno de los motivos de queja de Eva e Ilduara, trabajadoras de la escuela infantil de A Caracola, que critican que los trabajadores con formación equivalente a la suya tienen sueldos mucho más elevados y defienden que su trabajo debe ser más valorado: “Si pasa algo, nos piden responsabilidad”. Otro de los problemas que identifican es el de los, a su juicio, elevados ratios de niños por profesor, que dificultan dar formación de “calidad”: ocho niños por docente en menores de un año, trece para un año y 20 para dos años.