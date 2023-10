Manuel, protagonista principal de O home e o can, es Manuel Manquiña, un actor reconocible del cine gallego en edad de jubilación (70 años) que no para de trabajar (este fin de semana actúa con su banda Fabulosos Weekend en la SD Hípica). Anoche participó en el preestreno del premiado filme de Ángel de la Cruz en Cantones Cines de A Coruña. Manquiña vive el presente, sin añoranzas, y celebra la “calidad” del cine hecho en Galicia.

Esta parece una película modesta, pequeña, pero ha ganado varios premios y hoy se estrena en más de veinte salas gallegas. ¿Diría que es una pequeña película grande?

Coincido. Nuestras perspectivas no eran ambiciosas. Creo que la película creció porque la gente encontró lecturas que al principio no vio, como yo, sinceramente. En los festivales contrastamos nuestras opiniones con las de bastante público y vimos otros enfoques.

¿Usted que leyó al principio y que se encontró después?

Me quedé con las necesidades de una persona que se queda sola y tiene limitada la capacidad intelectual; después vi cómo se vacía el rural, la soledad de los mayores, el contraste con la ciudad y el encuentro con otra persona que también está sola... aspectos sobre lo que no tuve conciencia clara al leer el guion. Todo esto alcanzó una gran profundidad con la película terminada.

¿Prevalece una idea sobre otras?

Veo todo eso en la película. En Redondela tuvimos un coloquio e intervino una persona con un hijo con discapacidad y un padre solo en el rural que nos hizo ver muchas más cosas que las que nosotros resaltábamos. Situaciones como estas hicieron crecer la película.

Un veterano como usted, que ha hecho cine, televisión, teatro, monólogos, música, ¿cómo se preparó para convertirse en Manuel?

Visto el resultado, parece que todo fue muy bien, pero al principio yo me decía constantemente que no tenía ni idea de cómo abordar este personaje. A Manuel le quitamos mucho texto para que respondiese a sentimientos primarios, porque estaba solo en una aldea y no necesitaba hablar mucho.

Es un personaje por el que le han premiado. ¿Ha significado más este premio que otros?

Todo aprecio de un jurado por tu trabajo presente o el de tu carrera es de agradecer. Con este personaje, recibí mucho reconocimiento de mis propios compañeros de rodaje mientras rodábamos porque lo íbamos descubriendo poco a poco, y yo mismo terminé de construirlo en cada día de rodaje.

¿Cómo lo dirigió Ángel?

Trabajamos juntos en Los muertos van deprisa y con el tiempo ha aprendido mucho: ahora sabe no meterse en berenjenales con rodajes complejos y problemas técnicos. Creamos un equipo sencillo y nada se nos fue de las manos. Es un director abierto con el que es fácil trabajar. Fuimos rápidos porque nos organizamos de forma muy práctica.

Es usted un todoterreno, con 70 años, al que no le falta trabajo. Todo un privilegio, ¿no?

Necesito variar y me gustan todas las disciplinas. No puedo estar mucho tiempo en una porque me aburro, necesito saltar a otra y juntarme con otros grupos de personas. Eso me da vitalidad. Hace un momento, antes de empezar esta charla, estaba reescribiendo el final de una obra de teatro mía que ya ha tenido funciones pero que no me convence.

¿Añora algo de aquella época, cuando Airbag, que se le empezó a conocer fuera de Galicia?

No se añora tanto, no. El otro día ordené una estantería y aluciné con la cantidad de fotografías de rodajes y trabajos que tenía. Por qué guardar tanto, me pregunté, y me quedé con unas pocas fotos. Me gustan aquellos tiempos, pero no siento añoranza.

Y si alguien le elogia diciéndole que usted es “muy profesional”...

[Risas] En monólogos suelo hacer alguna referencia a mi personaje de Airbag, pero no es que vaya de sobrado aludiendo a él y a la película. Cada cosa tiene su tiempo.

O corno, O que arde, O home e o can. Son éxitos recientes del cine hecho en Galicia. ¿Tenemos techo?

Creo que nuestro cine es imparable y va a seguir creciendo. No somos una promesa ni una esperanza, somos una realidad y tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos. Hay creadores, técnicos y productoras para disfrutar de este momento.