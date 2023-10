“Si el CSA es un éxito rápido, ayudará a establecer el modelo y lograr más fondos”

La apertura del CSA supone el fin a cinco años de...

En realidad hubo dos etapas. Hace cinco años tuvimos la idea, pero antes de la convocatoria del Igape hubo dos años en los que preguntó a los sectores qué proyectos haríamos, recuperó la información, sacó la convocatoria, la resolvió y pasaron tres años. Si analizamos el proceso, todo se ha hecho bien. Ha sido un tiempo de mucho trabajo, nadie se ha dormido, y casi no hemos cambiado una coma desde el día uno. La idea era buena al principio y lo es ahora.

¿Qué ha sido lo más difícil de poner en práctica?

No hubo trabas de ningún tipo, pero piense que las empresas del Clúster TIC no nos dedicamos a reformar edificios de este tamaño. Ha sido un reto enorme, con múltiples reuniones a las que no estamos acostumbrados, y subieron los precios, hubo que cambiar materiales… menos mal que tuvimos el apoyo de los arquitectos de la Universidad o no lo acabamos este año. Lo más difícil fue adaptar el proyecto a la realidad económica.

¿Qué se va a hacer en el CSA mañana, en noviembre, en 2024?

Sus líneas de trabajo se ponen en marcha: se instalan empresas y ya trabajan; tenemos cinco eventos hasta final de año, entre ellos de start ups de inteligencia artificial y el Eurovisión IA Contest; el Clúster TIC hará un showroom con más de 60 productos; tenemos compradas las máquinas de inteligencia artificial pero no hemos acabado el reglamento de uso, y no de abuso, y con una demanda de más del cien por ciento; tenemos un laboratorio de calidad de desarrollos audiovisuales para probar aplicaciones de vídeo y televisión… Nuestra idea es que esto se llene de infraestructura tecnológica y ayude a las empresas TIC a hacer sus proyectos, una infraestructura que les saldría cara y que ahora tienen a su disposición.

El CSA en marcha, el Galaxy Lab a punto. ¿Qué urge ahora?

Si el CSA es un éxito rápido, eso ayudará a establecer el modelo y a terminar los procesos necesarios para lograr fondos para el resto de edificios. Tenemos demanda ya para tres naves, y hay que ver cuál es el esquema para reformarlas.

¿La financiación del CSA con sus ingresos será suficiente?

Así nos mantendremos: con los ingresos por el alquiler de los asentados o por servicios o alquiler de las máquinas, por eventos. Ahora tenemos gastos por préstamos de financiación, limpieza, seguros... Y sobra un poco, para ir mejorando el edificio; según amorticemos, lo usaremos para más maquinaria.