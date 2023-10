Multitudinario aniversario en Esclavas de A Coruña: “¡Qué bonito está el colegio!”

Más de mil alumnas y alumnos del CPR Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús cenaron ayer juntas en Palexco para celebrar los 75 años transcurridos desde la creación del colegio. Pero la jornada no reservó solo la noche para la recuperación de los recuerdos y emociones de muchas personas que dejaron las aulas del centro hace décadas, también la mañana tuvo una cita muy especial que llevó a quienes una vez fueron estudiantes de Esclavas a reencontrarse con pupitres, patios, pasillos, el gimnasio, el oratorio, el salón de actos... “De esto no me acuerdo”. “Estoy desubicada”. “¿Pero esto estaba aquí?” .“¡Qué bonito está todo, cuánta luz!”, decían ayer mujeres que, por una hora, se sintieron como las niñas de Esclavas.

La fiesta del colegio juntó a promociones a lo largo de la mañana. A las diez, las más veteranas, las nacidas antes de 1956, y entre ellas doce monjas que en el pasado fueron docentes del centro. Ese grupo inicial tardó más de una hora en hacer el recorrido por el colegio programado por la dirección actual, un largo paseo por la recepción y los laberínticos pasillos a cuyos lados se suceden las aulas de Infantil, las de Primaria y las de Secundaria hasta llegar a la cafetería. Entre la salida y la llegada, parada en el gimnasio blanco, en los pequeños patios interiores, con su suelo pintado por el trazado de una ciudad con sus calles y casas, en la sala de relajación sensorial, en los pasillos con las paredes de dibujos pegados y orlas de promociones colgadas, en el salón de actos con su escenario y paneles con multitud de fotografías, en la cafetería para tomar un pincho y café. “Está precioso el colegio, yo lo recordaba más oscuro, más agobiante, y ahora se ve claro y luminoso”, contrastaba una mujer junto a una de las ventajas por las que entra la luz de la ensenada del Orzán. Al entrar un grupo, poco después lo hacía otro, cada uno guiado al frente por profesores y por niños y niñas del colegio, con o sin uniforme, y con un indicativo de color. “Sígannos, por favor”, “por aquí, cuidado, no se pierdan”, decían las jóvenes alumnas manteniendo la calma, porque hubo quien se quedó rezagada o quien se desorientó en una escalera o se mezcló con otro grupo. Desde las diez hasta las dos de la tarde pasaron exalumnas y exalumnos, hasta los nacidos entre 1998 y 2005. “Bienvenidas a nuestra casa”, escucharon al ser recibidas en el oratorio. Y desde el patio, de vuelta a la calle. Esclavas sopla las velas: “Qué ilusión que la gente quiera volver” El día, y después la noche, fue para reír y llorar con la emoción. Abrazos, sonrisas permanentes, algún salto. “¡Cuánto has cambiado!”, “es que no te reconozco”, “¿cuánto tiempo ha pasado sin vernos?”, se oía a las puertas del colegio. Hasta ochenta mujeres hacían piña para entrar todas en una foto. Más de mil antiguos estudiantes siguieron de fiesta de noche con la cena de Palexco, un encuentro para el que incluso se quedó gente sin entrada ante la limitación de plazas y la enorme expectativa que causó el 75 aniversario de Esclavas. Desde muchas zonas de España y del resto del mundo —desde Sierra Leona, incluso—viajaron alumnas y alumnos a la ciudad para no perderse la ocasión. Hubo un acto de bienvenida a las diez en Palexco, comenzó la cena, la música animó el ambiente, se preparó una sesión de fotos y a las tres de la madrugada se cerraron las puertas. Recuerdos de la infancia y la adolescencia se hicieron eternos.