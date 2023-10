‘Chemsex’: una práctica de riesgo silenciada con un aumento “notable” en A Coruña

El chemsex, una práctica de riesgo que combina el consumo de sustancias estimulantes con el sexo en grupo, es una realidad “desde hace tiempo” en A Coruña. Pero con el auge de las aplicaciones móviles de contacto el número de personas que la practican va en aumento. Una realidad silenciada que pasa desapercibida entre gran parte de la sociedad sobre la que entidades sociales y profesionales sociosanitarios quieren poner el foco. Mientras que en ciudades más grandes como Madrid o Barcelona el chemsex empieza a considerarse un problema de salud pública —las instituciones no intervienen en el asunto—, miembros del colectivo LGTB en A Coruña hacen un llamamiento para no mirar hacia otro lado y trabajar en la educación y concienciación para evitar que esta realidad alcance una mayor trascendencia en la ciudad.

“El chemsex ya es una realidad en A Coruña y el aumento es notable”, asegura Pablo Zas, técnico de ALAS Coruña, entidad que recibe con cada vez más frecuencia consultas sobre esta práctica. Porque el acceso al chemsex está al alcance la mano. “Solo hace falta entrar en apps de contactos de la comunidad LGTBI para ver que es una práctica existente en nuestra ciudad”, confirma.

El uso de drogas para mantener relaciones sexuales no es una práctica nueva ni exclusiva de un colectivo, pero en los últimos años se ha extendido de forma creciente entre una parte de la comunidad gay y bisexual. El perfil de las personas que llevan a cabo esta práctica, según diversos estudios, son hombres de entre 25 y 44 años, con alto nivel educativo, activos laboralmente y sin pareja estable o en una relación abierta. Se juntan en grupos de entre cinco o seis personas —a veces más numerosos— en casa de uno de los participantes o en un piso alquilado. Poppers, cocaína, éxtasis o metanfetamina son algunas de las drogas que se utilizan en esos encuentros, combinadas con fármacos que potencian la erección sexual.

Sin caer en alarmismos y sin afán alguno de criminalizar a las personas que realizan esta práctica, desde ALAS buscan informar y concienciar sobre esta realidad para ofrecer recursos. Una tarea en la que también debe implicarse la administración. “Lo principal es que se asuma y se reconozca en las instituciones la existencia del chemsex y se empiece a trabajar en la educación y prevención llegando al público objetivo, con la colaboración de las entidades sociales”, apunta el técnico de ALAS.

Precisamente para abordar este tema, la asociación LGTB coruñesa organizó el pasado sábado una charla informativa dentro de sus jornadas DinamizALAS, para la que contó con la presencia de Juan Bonome, psicólogo del comité antisida da Coruña (Casco). Porque tras la práctica del chemsex pueden esconderse varios factores psicológicos. “Según diversos estudios, el consumo de drogas es utilizado frecuentemente para mantener una desconexión emocional, después de sufrir situaciones traumáticas como el bullying homofóbico o situaciones de abuso, lo que se ha asociado al abandono del autocuidado”, explica el psicólogo, que identifica como riesgos que llevan a esta práctica la búsqueda del placer rápido, la necesidad de una desconexión vital o incluso una influencia social por pertenecer al colectivo gay o bisexual.

“Los motivos son totalmente personales y dispares, desde la propia deshinibición de la vida laboral, el vivir nuevas experiencias, la presión social de grupo o la utilización de ciertas drogas en espacios de ocio, no solo de la comunidad LGTB”, añaden desde ALAS.

La mezcla de drogas y prácticas sexuales no es exclusiva del colectivo gay y bisexual. “En el ámbito heterosexual también hay un consumo extendido de sustancias relacionadas con el sexo, solo que siguen otro patrón distinto al del chemsex. No se puede demonizar al colectivo LGTB”, hace hincapié Juan Bonome, que ya ha recibido en su consulta varios usuarios del chemsex. “Nunca vienen por ese motivo, suelen venir por problemas de ansiedad, pero acabamos llegando a ello”, resalta el psicólogo especializado en la comunidad LGTB.

Homofobia interiorizada

Y es que tras la práctica del chemsex también se esconde la homofobia. “Hay una homofobia interiorizada, rechazo y culpa. Muchas personas se encuentran con contextos familiares opuestos a su orientación sexual que les pasan factura”, comenta Juan Bonome, que considera que las personas que practican el chemsex omiten hablar del tema “por la vergüenza y por el estigma”.

Con todo, profesionales y activistas urgen una a que haya una mayor implicación para ofrecer recursos al colectivo, tanto para informar de las consecuencias de esta práctica como para ofrecer herramientas y apoyo a aquellas personas que la practican.

“Llegamos a ser doce personas en un piso”

La realidad de la práctica del chemsex en A Coruña la constatan las propias personas que participan. “Es algo muy fácil de conseguir aquí”, asegura uno de los participantes en estos encuentros donde se mezclan las drogas y el sexo. Su primera vez, confiesa, el plan se le ofreció saliendo de fiesta y él aceptó “parar probar de qué iba”. Pero esos encuentros volvieron a sucederse. Sin ir más lejos, el pasado San Juan en A Coruña participó en una quedada en la que llegaron a ser doce personas. “Allí todo el mundo es consciente de dónde se mete. A veces el plan surge de fiesta, pero normalmente el chill —así se denomina también al chemsex a través de las apps de contactos— es el propio plan, ya quedas para eso”, comenta. Según explica, los encuentros suelen realizarse en el salón de la persona que invita al piso y “se pone siempre porno de fondo”. “Hay drogas que probé por primera vez en una de estas fiestas, porque ahí la droga se comparte”, relata el testimonio, un hombre de 36 años, que explica que a veces los encuentros se alargan desde el viernes por la tarde hasta el domingo. “Yo en un chill no me fío de todo el mundo”, asegura. Y es que en estos encuentros, relata, normalmente “la gente practica el sexo sin protección” . Ante esta falta de concienciación, desde ALAS Coruña recuerdan que la Prep —un tratamiento farmacológico extendido entre la comunidad gay, que ayuda a prevenir el contagio del VIH— no previene de otras infecciones como la gonorrea, la sífilis o la clamidia. “La Prep es muy buena herramienta, pero debe ser complementaria a otras medidas tan básicas como puede ser el uso del preservativo”, resaltan.