“O baile tradicional galego é algo moi feminista e moi ‘queer”

Sabe cantar, sabe bailar e sabe tocar a pandeireta, mais tamén sabe facerlle a burla a quen lle fai a puñeta. El é Martín Mondragón, máis coñecido como Mondra, un proxecto artístico que combina unha reinterpretación da música tradicional galega cunha experiencia visual e performativa que tradúcese na súa Folía das ardentes, que levará o vindeiro mes de decembro ao escenario do Coliseum como antesala ao concerto de fin de xira das Tanxugueiras. Co seu álbum Ardén, que presentou a pasada semana no Fnac da Coruña, o artista lanza una morea de discursos “moi reflexivos”, xogando coa ironía e a picardía, á vez que invita á celebración do empoderamento da mocidade e do movemento queer.

Xa hai un mes que lanzou ao mercado o seu primero traballo, Ardén. Como está sendo a acollida?

Estou moi ilusionado pola súper boa acollida que está tendo, tanto en cada un dos concertos como nas escoitas alucinantes que recibimos en plataformas. O que sentes non é tanto os números, que faltaría máis, senón a xente que se achega e te fala dese tema que lle chegou, que lle lembra as historias que transmiten as cancións. Cando a música chega a ese punto é cando sentes que vale moito a pena.

O álbum ten moitos discursos, moitas mensaxes.

Si, é un álbum cargado de discursos, moi reflexivo, pero ao mesmo tempo é un álbum de celebración, conviven esas dúas vertentes. Hai unha serie de cuestións que eu recollín que representan a Ardén.

Que cuestións?

Ardén é esa terra que nos creamos, que representa ás ardentes, á xente que vivimos nesa terra. Hai temas que falan dos coidados, da axuda mutua, da autopercepción, do amor propio… Hai una chea de temas que falan do empoderamento da mocidade e do empoderamento queer. E xa dende o humor, hai certas críticas á heteronorma.

Nas súas letras fala de rachar co heteropatriarcado ou o que coñecemos por relacións afectivas tradicionais.

Exacto. Sepultura, o terceiro tema do álbum, fala de rachar con iso, cuestiona todo iso e ademais faino dende o humor e a picardía e incluso dende a ironía.

E en Galicia somos ardentes?

Si, na Galiza hai moita xente ardente. Ardentes somos as persoas que formamos parte do proxecto dende o primeiro momento, mais tamén o é cada persoa que escoita o disco e entra en Ardén con nós.

Este ano estivo en festivais como o Corufest ou o Agrocuir. Pódese asociar a súa música ao mundo queer?

Por suposto. A comunidade LGBT acolleunos moi rápido dun xeito alucinante, é unha sorpresa moi linda da que estou moi agradecido. Eu en ningún momento escribín con ese obxectivo, nunca fixen música para o colectivo, pero é que falo dende o propio colectivo porque formo parte del. Ademais o baile tradicional galego é algo moi feminista e moi queer.

Sabe cantar, bailar e tocar a pandeireta. Dende ben pequeno, non?

Pois si. Con sete anos comecei no tecido asociativo cultural a bailar e tocar a pandeireta. Na adolescencia me interesaba moito o baile e a música, aprender pola miña conta e investigar sobre outras cousas da música tradicional galega. Con 18 anos foi cando xa me empapei moito máis e fixen as miñas propias recollas de música, de melodías tradicionais e xa comecei a dedicarme á docencia da música e o baile tradicional. Todo isto sempre en paralelo coa miña afección por outras artes escénicas, vecellado ao teatro e á danza. Todo isto foise unindo nesta conxunción que é Mondra.

E tradúcese nesa posta en escena da Folía das Ardentes, non?

Creo que si. Mondra é un proxecto que non é só unha experiencia musical, senón tamén unha experiencia moi visual e performativa. Na Folía das ardentes todas as cuestións artísticas da posta en escena están moi coidadas.

O seu disco inclúe o tema Punheta!, unha colaboración con Fillas de Cassandra. Quen lle fai a puñeta a vostede?

Á mocidade fannos a puñeta moitas cousas. Por iso nese tema falamos da mocidade válida, que debe chegar a onde quere e que debe ter voz. A mocidade ten que ter peso, porque sen mocidade non hai futuro. Ese “non me faga-la punheta” é para todo o mundo que non cre en ti persoalmente, ou non cre na colectividade da mocidade. A min persoalmente fanme a puñeta moitas cousas que rexeito en Ardén, esas opresións de ter normas do heteropatriarcado ou as opresións da liberdade dos pobos e das linguas, que tamén está moi presente no álbum. Ten un discurso antiglobalizador en defensa dos territorios.

O vindeiro 16 de decembro será o encargado de telonear ás Tanxugueiras no seu concerto de final da xira no Coliseum. Alí cabe moita xente, non?

Nunca estivera ante tanta xente, van ser unhas 18.000 persoas. Estamos moi agradecidas ás Tanxugueiras polo convite, penso que vai ser unha Folía das ardentes moi especial.

Hai quen di que vostede é unha versión galega de Rodrigo Cuevas. Pode ser?

É o tema de cada día, xa estou acostumado. Penso que hai un punto en común entre Rodrigo máis eu, coñecémonos e nos gusta mutuamente o noso traballo. Pero pensamos que hai unha proposta diferente nos dous casos. Pero por suposto a nosa proposta é queer en relación á música tradicional. Para min Rodrigo é un dos meus grandes referentes non só da música tradicional, senón da música en xeral. Admíroo moito como artista e como persoa e non me importa para nada esa comparación.