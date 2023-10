Ver aves e plancto dende un galeón de madeira na Coruña

“Queremos dar a coñecer toda a biodiversidade da baía” da Coruña, explica Xandro García, biólogo mariño e patrón do Punta Pragueira, un galeón tradicional galego feito de madeira. Con este obxectivo, e a través dun convenio entre Adega e o Concello, García organiza viaxes gratuítas de dúas horas polas augas próximas á Coruña que comezan a próxima semana. Nestes, sinala o patrón, se verá a riqueza natural que rodea a cidade dende o máis grande ao máis pequeno, dende o cormorán que pesca no mar ao plancto que forma a base da cadea trófica do océano.

“O máis doado de observar son as aves”, explica García, que engade que preto do Porto xa se poden apreciar “tres ou catro especies de gaivota”. Aínda que para o común dos veciños todas parecen a mesma, o biólogo sinala que a máis común, “a que está todo o ano e nos rouba cousas das terrazas”, é a gaivota patiamarela.

Pero tamén está presente na Coruña outra especie, a gaivota escura, chamada así porque o ton das ás é máis sombrío que o da patiamarela. A isto súmase unha terceira, o gavión atlántico, que, como o seu nome indica, é de maior tamaño (o máis amplo das gaivotas españolas) e dorso negro. É máis infrecuente en España, e cando se deixa ver é habitualmente en Galicia e o Cantábrico. “Son todas bastante parecidas”, admite García, que indica que é preciso ter “o ollo feito, algo de experiencia” para distinguilas.

Tamén se poderán ver nas viaxes, cun pouco de sorte, dúas especies de cormoráns. Unha é o cormorán grande, “o máis común, que está por toda a Península Ibérica”. Outra é o cormorán cristado, que volveu aniñar a década pasada na cidade. “É unha especie que está protexida e non hai moitos individuos na Península: é difícil de observar, a ver se temos sorte e aparece”, indica o biólogo mariño, que explica que nas rutas do Punta Pragueira se poderán ver tamén aves limícolas, as que viven nos bordes dos ríos, como o pirlo. “Na ría do Burgo hai bastantes especies”, sinala.

A ruta do buque non entrará na propia ría, debido ás obras de dragado, pero sí percorrerá a baía, achegándose á vista de Santa Cristina ou Bastiagueiro, e ampliará a ruta se o tempo acompaña. Durante a viaxe, o galeón arrastrará polo mar unha rede para atrapar plancto, un “embudo moi grande cunha tela moi fina”, e ao final da ruta os participantes poderán ver exemplares destes organismos, de medio centímetro de longo.

O máis difícil de observar desde o barco son os organismos que viven baixo as augas e entre a area, e por iso, o barco levará “mostras” de moluscos e bivalvos presentes na baía, como ostras, ameixas ou vermes de mar.

Aberto a todos os públicos

A actividade, sinala Adega, está “destinada a todo tipo de públicos”, falarase dos residuos e en cada viaxe poderán participar ata oito persoas. Haberá sete viaxes, neste mes e en novembro, aínda que as dúas primeiras, o xoves e venres desta semana, xa están completas e cunha lista de espera de dez persoas, indica García. O patrón do Punta Pragueira explica que a inscrición débese facer en liña nun formulario que enlaza a páxina web de Adega (adega.gal) e que proximamente se sinalarán as datas do resto de viaxes.

O Punta Pragueira é unha réplica feita en 2004 dun veleiro tradicional, aínda que ten unha hélice para empregar en condicións desfavorables. Segundo explica o seu patrón, ata mediados do pasado século este tipo de embarcacións empregábanse no litoral galego para o transporte, e “na Coruña usábanse para ir a Ferrol, algunhas veces a Camariñas”, co obxectivo de levar graneis, “dende azucre a sardiñas”.

Ademais das viaxes pola baía, o convenio de Adega co Concello inclúe unha actividade para extraer lixo das praias que xa se levou a cabo o pasado día 6. A organización ecoloxista realizará tamén, dentro do acordo, unha limpeza de ríos e outra de eliminación de especies de plantas invasoras. Estas accións están abertas ao público xeral que se queira inscribir.