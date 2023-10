La evaluación ambiental condicionará la ayuda de 20 millones al parque eólico de Langosteira

La subvención de 20 millones de euros concedida por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) —dependiente del Ministerio de Transición Ecológica— al proyecto de parque eólico experimental que pretende instalarse en las proximidades del puerto exterior de A Coruña estará condicionada a la superación del procedimiento de evaluación ambiental de esa iniciativa, promovida por la Xunta, la Autoridad Portuaria y Redeia, la antigua Red Eléctrica Española. La resolución del IDAE advierte de que en la misma “se ha identificado una potencial incompatibilidad del emplazamiento previsto” y que este hecho “podría inviabilizar administrativamente el proyecto”, ya que se prevé su ubicación en una zona del litoral calificada como incompatible por la normativa estatal.

Fuentes del ministerio explicaron a este periódico que la ayuda —procedente de los fondos europeos Next Generation y que financiaría casi la mitad de la inversión prevista, de la que la Xunta aportaría entre 9 y 12 millones— fue tramitada antes de que se aprobasen los Planes de Ordenación de la Eólica Marina (POEM), lo que hizo posible que se concediese. En la normativa para los parques eólicos marinos se señala que deberán situarse a más de 21 kilómetros de la costa, cuando el de punta Langosteira estará a diez, aunque Transición Ecológica admite, como argumenta la Xunta, que las instalaciones de carácter experimental pueden implantarse a menor distancia del litoral.

Pero también indica el ministerio que el proyecto deberá someterse a evaluación ambiental para demostrar su compatibilidad y advierte de que las posibilidades de que un parque experimental se convierta luego en comercial son “mínimas” porque estaría fuera de las zonas autorizadas y no dispondría además del régimen de vientos necesario.

El entonces delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, descartó el pasado marzo la viabilidad del parque de punta Langosteira por su proximidad a la costa y por hallarse dentro de “un área de interés para aves marinas, una zona roja de biodiversidad”. Durante el debate del estado de la autonomía, el pasado día 9, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó que el Gobierno central “ponga todo tipo de obstáculo en el parque eólico marino experimental de punta Langosteira”, en el que la administración autonómica participará a través del Instituto Enerxético de Galicia, y del que reclamó además que “empiece a funcionar para que todas vean las circunstancias sobre el terreno, como se está haciendo en otros sitios.

Para Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética de la Xunta, la concesión de la ayuda de 20 millones —la de mayor cuantía de todas las aprobadas por el IDAE para estas iniciativas— es “una buena señal y una clara apuesta por la importancia de llevar a cabo esta plataforma experimental”. Destaca que los POEM “dicen que las instalaciones de experimentación podrán ubicarse fuera de las zonas delimitadas siempre que sean objeto de la correspondiente tramitación ambiental” y que la Xunta la llevará a cabo e introducirá las medidas correctoras que sean necesarias.

“Vamos a dar cumplimiento a todo lo que nos pida el ministerio, solo esperamos que no sea un no por el no y que no se politice esto”, comenta Fernández Vila. El director xeral añade que el parque de Langosteira tendrá una potencia máxima de 30 megavatios y solo tres aerogeneradores, que además no tendrán que funcionar al mismo tiempo. Recuerda además que en el País Vasco se aprobó una parque experimental de la empresa pública Bimep que está ubicado en una Zona de Especial Protección de Aves y que el previsto en las proximidades de Langosteira “tiene un nivel de protección menor”, por lo que manifiesta: “Somos cautelosos pero optimistas”.

También detalla que el presidente de la Xunta se reunió recientemente con el ministro de Industria, Héctor Gómez, y “le hizo ver la importancia de esta plataforma experimental”, de la que dice que permitirá conocer la afección al medio marino de los parques eólicos, cuyos datos se harán además públicos al ser obtenidos por administraciones públicas. La instalación hará posible también el ensayo de los diversos modelos de aerogeneradores marinos en una zona próxima a las que albergarán los parques comerciales en el futuro, así como las conexiones con las redes terrestres, ya que la plataforma de Langosteira dirigirá la energía que produzca al puerto exterior, donde será aprovechada por los proyectos industriales que se pondrán en marcha en sus muelles.

Fernández Vila califica a este parque como la “punta de lanza” del polo de innovación de energías renovables marinas y almacenamiento energético que tendrá su sede en Ferrol, ya que en punta Langosteira ya está en funcionamiento una instalación experimental sobre energía maremotriz. “Si queremos desarrollar un verdadero polo de innovación y generar un grado de conocimiento necesitamos esta plataforma”, advierte, ya que considera que “actuará de tractor de toda la eólica marina”.

Los proyectos eólicos presentados para Galicia instalarán aerogeneradores flotantes, frente a los asentados sobre pivotes que existen en el resto del mundo, por lo que el parque de Langosteira pretende estudiar su impacto en el medio marino y en la actividad pesquera mediante colaboraciones con el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) y el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar).