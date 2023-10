Un pasillo interminable de aplausos. Carteles de 'Satur-day' pegados por las paredes. Profesores intentando disimular las lágrimas de emoción. Y en el centro de ese pasillo, que conforman todos los alumnos del colegio Calasanz, un hombre que acaba de impartir sus últimas horas de clase después de 45 años. "Es el maestro de todos los maestros que estamos aquí", cuenta Juan Pablo Santiso, profesor de Filosofía del centro y uno de los ideólogos de la sorpresa con la que el centro despidió a su profesor más mítico, al que la edad le obliga a jubilarse. Ya le toca un descanso.

Saturnino de Santiago se calzó este jueves la bata blanca por última vez, solo que, en esta ocasión, no estaba impoluta: rompían la armonía las cientas de firmas y dedicatorias que los estudiantes garabatearon sobre la prenda. En la tela se mezclaban las palabras de cariño con los mejores deseos. Entre medias, alguna de las enseñanzas que dejó grabadas tras casi cinco décadas dedicado a su vocación. "La mejor cuña es la de la propia madera", se puede leer en una manga. "Eso es de los niños de tecnología. Trabajamos la madera con palés, y siempre les decía esa frase", se justifica.

A Satur se le amontonan las anécdotas de toda una vida. Es uno de esos profesores todoterreno, al que le viene al pelo la etiqueta de "maestro" que le cuelgan sus alumnos y compañeros. "ha sido un ejemplo de trabajo, de innovación. Todos sentimos que perdemos algo esencial", lamentan sus compañeros. Satur lo ha sido todo en Calasanz: Profesor de Matemáticas, Tecnología, Religión, Física y Química, Ciencias y un poco lo que requiriesen las necesidades educativas del momento. Pionero del aprendizaje al aire libre. Tutor de cientos, representante del centro, director. "Casi puso la primera piedra", resumen. También ejerció de entrenador de voleibol. "Hemos hecho cine, música, el Camino de Santiago con alumnos... ha habido épocas muy bonitas", recuerda él mismo. Han cambiado muchas cosas, pero Satur no es de los que creen que cualquier tiempo pasado fue mejor. "Antes los niños eran más disciplinados , pero ahora son más espontáneos, más sensibles, más cercanos. Sigue siendo muy gratificante", resuelve.

Ayer, mientras recorría el pasillo que formaban sus alumnos entre gritos de ¡Que bote Satur! pasaba revista a toda una vida. "No me lo esperaba, ha sido un día intenso", cuenta con emoción contenida. Al final del corredor, en el taller de tecnología, en el que tantas veces ha trajinado, esperaba la sorpresa más especial: su familia, que no podía perderse una jornada como aquella. Allí estaban sus hijos, Abraham y Noemí. A ella, que reside en Portugal, no la esperaba hasta el sábado. "Vine para vivir con él el último día de trabajo. Está muy emocionado, porque es el reconocimiento a toda una vida de trabajo y pasión por la enseñanza", cuenta ella. "Ha sido una semana emocionante. En este barrio de los Rosales y Labañou, muchas generaciones de alumnos le tienen mucho aprecio", añade él.