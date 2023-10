El jardín de San Carlos está cerrado desde hace cinco meses. El problema es la grafiosis que afecta a algunos de los olmos centenarios que allí dentro se encuentran. Se trata de una enfermedad fúngica que afecta a este tipo de especies arbóreas. Fuentes municipales señalan que el jardín todavía no se puede abrir y serán los técnicos los que determinen cuando se podrá volver a visitar “en función de los tratamientos que sean precisos en cada momento” para salvar a los árboles. Pero, a día de hoy, el Concello no tiene una fecha fijada.

La asociación de vecinos de la Ciudad Vieja lamenta la situación y asegura que “hay poca información” por parte del Gobierno local. “La asociación no está informada de nada sobre este tema. Solo sabemos lo que sale en la prensa”, apuntan, a la vez que exigen “información sobre el estado del jardín San Carlos” y su “apertura”. Para el PP, esta situación es “inaceptable” y pide la “reapertura inmediata” del jardín, que es un Bien de Interés Cultural.

San Carlos cerró al público en enero de 2022, cuando se inició la reforma —anunciada en 2019— para recuperar el trazado histórico del jardín y mejorar los espacios ajardinados y las especies que estaban en mal estado. Durante esta actuación se detectó grafiosis en tres olmos, que fueron talados y retirados, lo que generó polémica entre los vecinos, pues estos árboles están considerados bien de interés cultural incluido en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. Había 21 ejemplares, pero ya se han talado tres y el Concello no confirma si se perderán más árboles por esta enfermedad.

Los visitantes pudieron regresar a San Carlos hace casi un año, en noviembre de 2022, con la reforma ya hecha. Se presentó el nuevo trazado y se anunció que se plantarían tres nuevos olmos en el lugar en el que los otros fueron talados. Estos habían sido sellados para evitar la propagación del hongo, pero quizá no fue suficiente porque el jardín solo estuvo abierto medio año. En mayo, las verjas se cerraron y ya no se volvieron a abrir. Un cartel avisa: “Cerrado temporalmente mientras realizamos trabajos de saneamiento en el arbolado. Disculpen las molestias”. Por ahora, no hay fecha de reapertura y se desconoce qué pasará con los 18 olmos que quedan en San Carlos.

El Concello tala dos palmeras en avenida do Porto

El Concello taló en la jornada de ayer dos palmeras ubicadas en la avenida do Porto, frente al edificio de Aduanas. Fuentes municipales informan que una de ellas tenía un hongo y ya se habían podado sus ramas y la otra tenía picudo rojo. Pese a los esfuerzos del Concello en proteger de esta plaga a los ejemplares más significativos de sus parques históricos, sigue siendo un problema en la ciudad. Hace unos días se talaron las del colegio Compañía de María y también desaparecerán ejemplares en la calle Santa Lucía, Panaderas, avenida de Metrosidero y Riazor. Expertos demandan tratamientos controlados y una mayor implicación colectiva para luchar contra el mordisco del picudo rojo.