Los pisos turísticos aumentaron un 79% en A Coruña desde que el Concello anunció que los iba a regular

La mesa constituida por el Concello para regular las viviendas de uso turístico (VUT) con la participación de entidades sociales y profesionales del sector residencial volverá a reunirse el próximo martes 31, y en ella el Gobierno local planteará su estrategia para limitar su proliferación en la ciudad. Consiste en permitir la implantación de estos pisos solo en edificios completos, en las primeras plantas o en bajos. Esta medida llegará casi dos años después de que el Ayuntamiento anunciase que regularía este tipo de pisos de ocupación temporal a propósito de un plan en materia de vivienda que acordó con Marea Atlántica, grupo que entonces estaba en la Corporación municipal. En este tiempo las VUT han aumentado un 79%, al pasar de las 572 que había en diciembre de 2021 a las 1.024 con las que empezó este mes de octubre.

El Concello presentará en la reunión del martes —la segunda de la mesa tras la que se celebró en abril— unas sentencias judiciales referidas a casos en otras ciudades gallegas que declararon ilegales pisos turísticos al determinar que su uso no puede asimilarse al uso de la vivienda sino al hotelero, por lo que no legitiman su actividad si resulta contraria a la establecida en la normativa del planeamiento urbanístico en vigor. Por tanto, si el plan general no permite que haya una VUT en un inmueble al considerar su uso terciario, los propietarios interesados en habilitarla con este uso no podrán hacerlo.

El Ayuntamiento, apoyado en estas sentencias, pedirá a la Xunta que tenga en cuenta las limitaciones recogidas en el planeamiento urbanístico municipal a la hora de tramitar las solicitudes de los propietarios que a partir de ahora quieran convertir sus pisos en VUT. Estos también tendrían que solicitar una licencia al Concello para iniciar la prestación de su servicio en un inmueble de uso residencial por tener limitada su actividad a determinadas plantas o al edificio completo. El Gobierno local, de hecho, pretende que en los barrios protegidos de Ciudad Vieja y Pescadería las VUT solo puedan concentrarse en inmuebles enteros. En estas dos zonas hay 210 pisos turísticos, según el registro autonómico de VUT actualizado en el mes de octubre.

Cuando un interesado quiere habilitar una de estas viviendas ante la Xunta le basta con declarar responsablemente que el piso cumple con la normativa aplicable, incluida la municipal. La Xunta, consultada por este diario, explica que los ayuntamientos son los responsables de supervisar el cumplimiento de las normas municipales: “La Axencia Turismo de Galicia notifica a los concellos las altas, de modo que si existiese algún incumplimiento de la normativa municipal, los concellos tienen la facultad de informar a Turismo de Galicia, que procederá a iniciar el procedimiento de baja, con audiencia a las partes interesadas. Son, por tanto, los concellos los que tienen que informar de los incumplimientos de la normativa municipal, para que la Xunta de Galicia tramite la baja”.

El sector que agrupa las viviendas de uso turístico en la comunidad, Aviturga, convocado a la mesa del próximo martes, interpreta que los límites ya previstos por el Ayuntamiento hacia las VUT reflejan “una actitud poco dialogante del Concello”, al no haberse celebrado aún el encuentro de los sectores implicados. “Las sentencias hacen referencia a la situación de unas ciudades que no son A Coruña. Hemos pedido hacer un análisis serio de la situación en la ciudad y del impacto social y económico de las VUT, y no se ha hecho. Las limitaciones a edificios enteros, bajos o las primeras plantas perjudicarán a los pequeños propietarios”, lamenta Rafael Serrano, vicepresidente de Aviturga.

De opinión contraria es Verónica Urreaga, abogada de la Asociación de Inquilinos, también presente en la mesa. “No defendemos su prohibición total, pero sí una limitación alta, incluso con impuestos por la actividad económica que desempeñan, porque con lo que ingresan los dueños obtienen más que por los alquileres largos para familias que necesitan ocupar una vivienda. Que haya más hoteles, más hostales”, expone Urreaga.

Preguntado por este diario, el Concello no responde si además de las limitaciones a las VUT en la totalidad de un edificio o en determinadas plantas prevé aplicarles alguna tributación especial.