Cristales que ya no reflejan en la calle de la Torre

Julia, Fernando, Queca y Belén. Comparten apellidos, Ares Iglesias, y también negocio histórico en la ciudad, El Reflejo, una referencia en el ámbito del cristal, que 88 años después de su bautismo cerrará para siempre. Por jubilación, por falta de relevo generacional y, sobre todo, porque no hay profesionales cualificados en la actualidad que puedan mantener viva la tradición. Será antes de que termine el año; por ahora la empresa familiar hace inventario y liquida existencias. “Muchos de nuestros clientes nos han dado el pésame. Estamos muy tristes... pero lo superaremos”.

Quien asume el presente, emocionada y a la vez resignada, es Queca Ares, nieta de los fundadores de El Reflejo, el matrimonio que formaron Jesús y María. Él trabajaba en una cristalería de la avenida Rubine, donde compraba recortes para pequeños espejos, y ella los enmarcaba en madera o les ponía cantoneras para venderlos en ferias; en 1935 abrieron su propia tienda especializada en la calle Orillamar, y de allí se mudaron a otra en la calle de la Torre, al número 60, uno de los negocios más longevos de Monte Alto, que ahora encara la cuenta atrás hacia su despedida.

Desde la nave que la familia tiene en Agrela, donde está el taller de fabricación y un museo con sus elaboraciones más significativas, Queca Ares lamenta que llegue el final de su larga actividad: “Yo no pensaba en jubilarme, pero no encuentro mano de obra preparada, así no podemos seguir. Se nos marchó gente, o se jubilaron, y tenemos que cerrar. Siempre me gustó lo que hice, pero mis hijos, mis sobrinos… ellos tienen sus carreras y esto no les llamó”.

A ella sí le llamó el mundo de la cristalería, desde los 17 años, cuando empezó a trabajar en El Reflejo, como hicieron sus hermanos atendiendo al público o en el taller o administrando la empresa o asesorando en los diseños. “Hemos fabricado cosas muy especiales, porque además de ser artesanales fuimos experimentales. Creo que dejamos contentos a nuestros los, que los hemos mimado”, cuenta Ares tras 47 años de trabajo, “la más afectada” de la familia, reconoce, por el cierre del negocio.

El negocio llegó a tener cinco tiendas y una treintena de trabajadores

Macroempresas, mayoristas de carpintería, reformistas, contratistas de obras, comerciantes necesitados de tener escaparates, miles de particulares en la ciudad y la comarca han acudido alguna vez a El Reflejo, que también tuvo tiendas en la calle Nicaragua, la avenida de Gran Canaria y el desaparecido centro comercial Comcor, además de otra en Ourense. Hasta una treintena de personas llegaron a estar trabajando al mismo tiempo en los mejores años de El Reflejo, ahora acabarán seis. “Luego la crisis, el precio alto de los alquileres y la marcha del personal” fueron menguando la oferta de la cristalería. Y tampoco ayudaron otros factores, como la subida de la factura de la luz o la “peor calidad de los materiales de los fabricantes”.

“¿Y a dónde vamos a ir ahora?”. Dice Queca Ares que a ella o a sus hermanas les preguntan eso los vecinos cuando pasan por delante de la tienda de la calle de la Torre y ven el anuncio de liquidación. Apenas quedan negocios como el suyo en los barrios de A Coruña, la clientela tendrá que buscar producto más lejos, en polígonos como los de Agrela en la ciudad y en Cambre y Bergondo.

En A Coruña, la ciudad de cristal —como se la conoce por las galerías que en la Marina miran al mar—, hoy se rompen las lunas y espejos de El Reflejo.