“Si la empresa no respeta sus derechos, el empleado puede pedir extinguir el contrato y reclamar daños”

Carlos Tomé, abogado en activo desde 1991, es socio fundador del despacho coruñés Caruncho, Tomé & Judel y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña. Está especializado en derecho laboral y asesoría de empresas, y cree que las demandas contra las empresas por bajas psicológicas derivadas de la carga de trabajo y las peticiones de extinguir el contrato cuando el empleador no respeta los derechos laborales van aumentando a medida que los empleados se van haciendo más conscientes de sus derechos y la legislación los respalda.

¿Están notando un incremento de juicios por cuestiones relacionadas con las bajas psicológicas en los tribunales?

Sí, por supuesto que sí. Cada vez nos encontramos con más casos de ese tipo, en todas sus vertientes. Sobre todo es acoso laboral en sí, que casi siempre empieza con bajas laborales, estrés, depresión, y muchas veces acaba derivando en procedimientos judiciales. Bien porque el trabajador presenta una demanda de extinción contractual por vulneración de derechos, o porque la empresa, cuando vuelve de la baja, realiza represión, sanciones, cambio, despido, para intentar librarse de él, y el empleado la demanda por vulneración de derechos, discriminación, etcétera.

¿Desde cuándo suben? ¿Se notó un cambio con el COVID?

Es una tendencia creciente y constante. Yo no lo achacaría al coronavirus, sino a que los trabajadores cada vez son más conscientes de sus derechos, y a la legislación y la jurisprudencia. Los tribunales cada vez aceptan con más facilidad ese tipo de demandas. Antes, además de que eran escasas, tenían pocas probabilidades de prosperar en muchos casos, salvo que estuviesen muy, muy acreditadas. Y varía la legislación.

¿En qué cuestiones?

Apenas hace año y medio se prohibió despedir a un trabajador estando de baja. Antes, en muchos casos, la empresa despedía al trabajador que se cogía la baja, alegando el motivo que fuese. ¿Qué pasa? Ahora ya no lo puedes hacer, es despido nulo.

¿Es difícil que un trabajador que realmente sufra estrés debido a las condiciones de su puesto de trabajo logre acreditarlo?

No es difícil acreditar un estrés laboral o una depresión. Te vas al médico de cabecera y te dan la baja, sí o sí. Las empresas de lo que se quejan es de que esas bajas se alargan durante mucho tiempo, con independencia de que haya un motivo o no.

Pero los sindicatos consideran que muchas veces este estrés o depresión surge de condiciones de trabajo abusivas, horas extras sin pagar por parte de la empresa... ¿Eso es fácil de denunciar?

Mi experiencia es que esas situaciones son cada vez son más escasas. No tiene nada que ver la situación de hace 20 años con la de ahora, nada que ver. Lo que no quiere decir, por supuesto, que haya casos puntuales en los que haya determinados incumplimientos.

¿Por qué cree que este tipo de situaciones son más infrecuentes en la actualidad?

Lo achaco a que las empresas son más conscientes de sus obligaciones, en general, aunque hay excepciones. Además, la legislación ha avanzado muchísimo en la a protección de los derechos laborales. Y tercero, la inspección de trabajo ha hecho una labor de revisión, concienciación y sanción importante. Si hay incumplimientos, el trabajador tiene muchos conductos, los quiera utilizar o no, para acreditar cuál es esa situación.

¿Cuáles?

Uno, la inspección de trabajo, si cree que hay incumplimientos empresariales. Segundo, se puede coger una baja: se va al médico, le relata el tema, y si efectivamente tienes una situación de estrés emocional te dan la baja, con lo que ya tienes una acreditación. Y a partir de ahí, ahí el trabajador puede irse al juzgado, a reclamar, por ejemplo, sin esperar a que te despidan, la extinción contractual por incumplimientos empresariales y vulneración de derechos fundamentales.

¿El trabajador puede recibir la indemnización en ese caso?

Sí, y no solo eso. En caso de reclamar la extinción por vulneración de derechos fundamentales, no solo la consecuencia es el despido improcedente, sino que puedes reclamar daños o perjuicios. El importe lo determinará un juez. Tú puedes valorar los daños en 10.000, 15.000, 30.000 euros... Me encuentro de todo. Luego los jueces moderan.

¿Cuánto se paga?

Esas indemnizaciones pueden estar entre los 6.000 y los 20.000 euros, dependiendo de los casos.

Y esas cantidades, ¿son por daños psicológicos?

Sí, por daños morales.

¿La legislación laboral, y la prevención de riesgos psicosociales españolas, son la adecuadas ahora mismo?

Se ha mejorado mucho en los últimos años, pero por supuesto, todavía nos queda camino por recorrer en este sentido. Por ejemplo, la normativa de prevención de riesgos laborales, hasta ahora, no había hecho mucho hincapié en los posibles riesgos psicológicos de los trabajadores: se centró siempre mucho más en los aspectos físicos, que si la luz, que si las sillas, que si la espalda... En esos aspectos todavía hay margen para la mejora y para la concreción de estas normativas de prevención de riesgos.