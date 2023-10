Si hay una imagen que no olvidará Camela de su concierto en A Coruña es la de todo el público en pie cantando su tema Cuando zarpa el amor. No importó en ese momento que el Palacio de la Ópera fuese un recinto con butacas para seguir el espectáculo desde el asiento. Al escuchar los primeros acordes de esta mítica canción, los espectadores no dudaron en levantarse para bailar y cantar. Ángeles Muñoz y Dioni Martín subieron un vídeo de este momento a redes sociales con la frase “A Coruña bonita, gracias”. Desvelaron, además, que este era el concierto 81 de la actual gira, ese encuentro con el público coruñés que se ha quedado grabado en sus retinas. Según los vídeos de los fans, que no dejaron de bailar y cantar, hubo mucho amor, canciones lentas con el patio de butacas lleno de luces y muchos móviles en alto para grabar los momentos.