El cambio climático modifica los hábitos de consumo en moda: “El entretiempo es eterno”

El cambio climático es ya una realidad. Aunque estos últimos días no ha parado de llover, hasta el 12 de octubre muchos aprovecharon el sol para alargar la temporada de playa. Estas altas temperaturas, unidas a la pérdida de las estaciones de primavera y otoño, también han cambiado los hábitos de consumo en el mundo de la moda. Queda muy atrás aquello de los escaparates llenos de abrigos y plumas en septiembre y de familias comprando las prendas para todo el invierno al inicio del curso escolar. “El entretiempo es eterno. Lo que busca la gente ahora son prendas livianas y relajadas. Ya no hay una temporada definida”, explica la directora creativa de Eme Mode, Ariadna Camiño.

El diseñador Ferdy Torrealba también ha notado, desde su tienda Y by Ferdy en la calle San Andrés, que “la gente invierte menos en la ropa de invierno” y que la cuestión está en que “ya no hay una transición, de repente pasamos del calor al frío”. “Yo creo que los plumas y los abrigos largos se van a utilizar menos. Hay que saber jugar bien las fichas y replantearte las cosas como creativo. De hecho, mi primer pieza de la nueva colección cápsula ha sido un chubasquero”, desvela.

En Eme creen que la clave está en que “la gente compra muchas prendas” y no solo una para todo el invierno como pasada antes. Esto ha sido impulsado por la fast fashion, esa moda rápida que se guía por la tendencias. “Se ha roto con las típicas temporadas que había antes —invierno, primavera, verano y otoño—”, apunta Camiño, que defiende que su firma apuesta “por la moda sostenible” y esta situación no les hace cambiar, pero sí les lleva a sacar “algunas colecciones cápsulas” entre invierno y verano. “Nuestro público es diferente y busca calidad, pero aún así vemos que quiere prendas livianas. Ahora se venden muy bien las gabardinas”, comenta, y añade que en A Coruña “la prenda de lluvia siempre se vende mucho”.

También la presidenta de Inditex, Marta Ortega, dijo este año en una entrevista al diario económico de origen británico Financial Times que no identificaba la firma gallega con esa fast fashion porque “eso trae a la mente una enorme cantidad de artículos sin vender y ropa de mala calidad enfocada a un precio muy barato”. Explicó que el modelo de negocio de Inditex “se enfoca principalmente en la demanda de los clientes”. “Suministramos y distribuimos con esa mentalidad, por lo que realmente nos ayuda a minimizar el stock residual que tenemos, que es menos del 2%”, apuntó en esa entrevista.

Eme Mode, que nació en 2012, ha notado en ese tiempo “cambios en los hábitos de consumo” en moda. “Esto ya no es como antes que la gente cambiaba de ropa cada dos temporadas”, señala. Se han ido adaptando y, aunque hacen dos colecciones muy definidas, también sacan “prendas más ligeras a principios de temporada”. “Nosotras producimos aquí y pensamos en el consumidor local, aunque también viene mucha gente de fuera, así que puedes vender un vestido de manga sisa en cualquier momento del año”, comenta.

A Ferdy Torrealba también le ha pasado eso. El aumento del turismo y la llegada continua de cruceristas hace que se le pueda dar salida a los artículos “casi todo el año”. “Cada vez viene gente de más países e igual viene un alemán que después se va a Cancún y quiere una camiseta de manga corta”, explica, y añade que la moda ahora se ha convertido “en un juego de cómo crear piezas que sean polivalentes durante todo el año”.

Y by Ferdy apuesta por “cápsula pequeñas y con piezas únicas”, por lo que, dentro de un margen, puede ir adaptando su producción al clima. “La gente espera a enero para comprarse ropa más de invierno, así que nos cuesta más acertar. Ahora tengo un plumas naranja impermeable pero todavía no me atrevo a ponerlo en el escaparate”, indica el diseñador.

La marca Cero de Costa ya era conocedora de este panorama en su nacimiento, por lo que desde el principio apostó “por el entretiempo”. “Ya no se compra en septiembre toda la ropa de invierno. Ahora la gente busca prendas de continuidad”, declara Susana Martínez, una de las creadoras de esta firma conocida por sus sudaderas, esas prendas “que valen para todo el año”.

Cero de Costa también ha sacado una colección de mujer, y ahí también han tenido en cuenta los cambios de los últimos años en los hábitos de consumo en el mundo de la moda. “Aunque nuestro fuerte son las sudaderas, ahora tenemos más prendas. Quisimos poner esa pincelada de mujer en la tienda y la selección que hicimos fue pensando en ni mucho invierno, ni mucho calor”, concluye.