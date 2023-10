“Los docentes tenemos el gran reto de orientar a los alumnos ante la vorágine de información”

Hace 25 años nació el Cufie en la Universidade da Coruña (UDC). Este departamento se ha preocupado desde entonces por mejorar las metodologías de enseñanza en la institución coruñesa con un doble enfoque: el del docente y el del alumno. Su director desde 2020 es José Antonio García Naya, profesor titular de Tecnología Electrónica en la facultad de Informática, quien apuesta por que los profesores orienten a los estudiantes ante la abundancia de información que reciben por diversos canales.

¿Qué se hacía en la docencia universitaria hace 25 años que ya no se haga ahora?

Antes la docencia en la Universidad era muy pasiva, muy poco centrada en el estudiante. Se impartían clases magistrales para grandes audiencias sin dar oportunidad a la intervención de los estudiantes, y se trataba a todos por igual. Ahora se intenta impartir una educación más personalizable con protagonismo del estudiante.

¿Quién ha cambiado más en este tiempo, el alumno o el profesor?

He de decir, primero, que en 1998 yo aún no había empezado en la Universidad. No tengo una única respuesta para los cambios de los docentes, porque depende de la rama de conocimiento. En general, se ha buscado un sistema de educación práctico y orientado al mercado laboral y en el que hubiese indicios de que la formación que se recibía era de calidad. Esta fórmula se ha adaptado a cambios, estructuras y organizaciones para tratar del conseguir el mayor éxito. En cuanto al estudiantado, hoy estamos ante un momento de cambio muy grande en la sociedad. La pandemia, con el confinamiento, fue un factor catalizador que aceleró un proceso que ya estaba en marcha, en el que el estudiante de hoy demanda nuevas maneras de aprendizaje que se alejen cada vez más del modelo de la clase magistral.

¿Por dónde pasa el nuevo método? ¿Por herramientas tecnológicas, sobre todo?

No podemos cerrar los ojos ante los cambios que se producen: la Inteligencia Artificial ya no es algo novedoso, todos hablamos ya de ella. De todo el abanico enorme de posibilidades de enseñanza que hay tenemos que buscar cuál es el que mejor se adapta a las circunstancias del estudiantado, que variará casi por cada titulación: no es lo mismo aplicar una metodología a las ciencias de la salud que a una ingeniería. No hay una respuesta mágica, pero lo que está claro es que el aprovechamiento de la tecnología es algo que no podemos negar, sino abrazar para buscar nuestro beneficio.

¿Es más exigente, o duro, para un profesor que para un alumno adaptarse a esos cambios de hoy?

El grado de exigencia es muy alto para ambos. El profesorado ha de adaptarse a una sociedad que cambia a una velocidad cada vez mayor en la que aparecen retos complejos de descubrir. Y los alumnos tienen ahora unas características nuevas que muchos profesores desconocen o con las que les resulta difícil lidiar. Por eso, centros como el Cufie son responsables de preparar a los profesores para esos retos.

Los estudiantes tendrán también sus retos de adaptación, ¿no?

Sí, porque los cambios actuales hacen que ellos perciban la sociedad con muchas más incertidumbres. Un ejemplo: hace años, el papel de la Universidad como mecanismo de promoción social estaba muy claro; entrabas, estudiabas y te incorporabas a un buen puesto de trabajo; pero eso ya no está tan claro ahora porque los mecanismos de promoción en la sociedad son mayores y más variados. Por eso pienso que el alumnado vive en un mundo más incierto. Al no estar tan clara la promoción por el hecho de estudiar en la universidad, este es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el alumnado.

Parece que los estudiantes tienen, en parte por la tecnología, más acceso a las posibilidades de promoción.

Vivimos en una época en la que tenemos mayor y mejor acceso a la información, recursos temáticos de todo tipo para poder formarnos y mejorar competencias en lo que queramos imaginar. Sin embargo, no está tan claro cómo podemos aprovechar toda esa abundancia de recursos. Para mí, ese el gran reto del docente: manejar la vorágine de información que llega por múltiples canales y orientar al estudiantado en las competencias que perduran en el tiempo con independencia de la evolución del mercado laboral.

¿Esa vorágine condiciona también el trabajo del Cufie?

Totalmente. Desde hace tiempo tejemos redes con centros parecidos al nuestro, como hicimos hace días con las Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente en el ámbito gallego, y nos enfrentamos a retos similares. Debemos colaborar entre todos, es fundamental.

¿Por qué surgió el Cufie hace 25 años?

Para centrarse en dos objetivos: promover la formación continua de docentes y estudiantes de la UDC y apoyar el desarrollo de iniciativas de innovación docentes. Siguen vigentes porque los retos son de gran magnitud. Y el Cufie ha crecido con una unidad de teleformación para la docencia online, otra para la atención a la diversidad, los llamados cursos MOOC, programas para el profesorado novel, para los jóvenes investigadores…