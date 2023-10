La red social X, (antigua Twitter) propicia conversaciones que en la vida real serían prácticamente imposibles. Ocurrió de nuevo estos días: El Castellón, rival ante el que el Dépor cayó en play off la temporada pasada, publicó un vídeo vanagloriándose de su buena racha de victorias, que incluía recadito burlesco a la afición deportivista. Los blanquiazules, muy activos en X, reaccionaron con incredulidad a la provocación. Un intercambio al que no pudo evitar sumarse Haralabos Voulgaris, presidente del Castellón, que se respondió a las acusaciones que tachaban a su equipo de “acomplejado” , pero acabó desligándose de la polémica: “Obviamente yo no manejo las redes sociales del club”.