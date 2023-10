Truco o trato contra el abandono de O Martinete

Ni parques infantiles, ni aceras, ni zonas verdes ni un espacio para reunirse a charlar un rato. Los vecinos y vecinas del barrio de O Martinete llevan años reclamando sin éxito a la Administración servicios y recursos que hagan de sus calles “un lugar donde poder hacer una vida normal”. Ante la inacción por parte del Concello, los residentes han decidido aprovechar este Halloween para poner el foco sobre el mayor emblema de la dejadez de la zona: un edificio abandonado hace quince años para el que exigen al Ejecutivo local tomar medidas. Un inmueble que esta tarde se convierte en el punto de encuentro vecinal para celebrar el Samaín, tras días de trabajo colaborativo para decorar el edificio.

“De lo que comenzó como una tontería hemos conseguido entre todos algo espectacular”, explica Amanda Diéguez, una de las vecinas de la zona implicada en la iniciativa, que llevan a cabo para visibilizar el abandono. “Lo bonito es que todo está hecho con material que reciclamos cada uno de nuestras casas”, comenta. Plásticos, cartones, alfombras, sillas y hasta un televisor les han bastado a los vecinos para montar su propio decorado de Halloween.

Un espacio de celebración, pero también de reivindicación. Porque el edificio escogido no es un inmueble cualquiera. Se trata de un esqueleto urbanístico de tres plantas en la calle Luis Peña Novo abandonado hace ya 15 años que ha dado problemas a los vecinos y sobre el que el Concello a día de hoy todavía no ha intervenido. “Ahora todo está más tranquilo y casi no hay problemas, pero ese edificio es un peligro, especialmente para los niños”, explica Diéguez, que resalta que “el problema está en el interior”. “Entras y se te ponen los pelos de punta con todo lo que hay ahí, es alucinante que el Ayuntamiento pueda tener eso abierto. Además, el hueco del ascensor está sin cerrar y eso es muy peligroso”, explica.

Pero la gestión del edificio, que los vecinos confían en que se derrumbe en los próximos meses, no es la única queja. “Esto lo hacemos a modo de reclamación para recordar que existimos y que tenemos derechos”, comenta Diéguez, en representación de los vecinos de la zona. “Nos tienen totalmente olvidados, no tenemos ni un sitio en que poder quedar y vernos”, explica.

Los vecinos reclaman al Concello una humanización de su barrio. Más zonas para el ocio, parques infantiles, una explanada y “algo tan básico” como unas aceras. “Dar un paseo por aquí da pena”, lamenta Diéguez, que tiene registradas todas las quejas vecinales presentadas al Ejecutivo local desde el año 2016. “Son muchas”, asegura, para denunciar que hasta la fecha el gobierno de Inés Rey “no ha hecho nada”. “Pero dijo que iba a venir por aquí”, espera.