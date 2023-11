“Los políticos deben darse cuenta de que la Sinfónica es una joya que hay que preservar”

Considerado uno de los directores de orquesta más relevantes de su generación, Josep Pons llega el próximo viernes a A Coruña para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Galicia en un concierto dedicado a Johannes Brahms, cuya música es “una obra maestra”. Lo hace sobre el escenario del Palacio de la Ópera, que en los últimos días ha estado envuelto en polémica por las goteras y desperfectos debidos a la falta de mantenimiento. Recibe a LA OPINIÓN en su camerino, situado en el recinto. “Aquí seguro que ha habido un recorte grande y eso se nota, hasta llegar al punto de tener goteras”, comenta mientras señala las grietas de la pared de su camerino.

¿Están los jóvenes al día de la música clásica?

No estar al día a veces es que uno cree que no va con él y se lo salta porque hay un prejuicio. Piensan que esto es más para sus padres que para ellos. Mi hijo tiene 33 años y ha vivido esta música con una naturalidad enorme. Sus amigos que han venido a ver ópera por primera vez se han quedados clavados en la silla. Hay que ir y hay que hacerlo sin prejuicios, esta música forma parte de nuestra cultura. Aunque no sepan por qué, identificarán rápido que están ante algo inmenso. La duda de saber si lo entenderán es una bobada. En la música no hay nada que entender, la música es una emoción que hay que vivirla. A veces es mejor llegar virgen y dejar que te sacuda. La música empieza donde terminan las palabras, por eso no se puede explicar, es inefable. Que prueben a venir a escuchar la música de Brahms.

¿Qué tiene de especial la música de Brahms?

La música de Brahms lo tiene todo (ríe). Brahms es una obra maestra. ¿Qué tiene la Mona Lisa? ¿Qué tienen Los fusilamientos del 2 de mayo de Goya? Lo tienen todo, te sacuden, es arte. El mejor registro de la humanidad es el del arte. Esto nos redime, si no sería mejor que nos echaran ya del país.

Wagner atacaba a Brahms por ser un músico judío.

Hay que ponerlo en contexto. Wagner fue muy antisemita por una cuestión cultural. Eran las dos grandes estéticas muy diferentes, confrontadas en la época. Brahms era seguir en la tradición y Wagner era renovar esa tradición. Eran dos genios que en contraposición se detestaban. Pero esto lo concilia Mahler, que es la suma de Wagner y Brahms. El arte avanza con él, es un nuevo concepto que concilia lo mejor de uno y de otro.

Detrás de cada músico hay una persona. ¿Debemos separar al artista de su obra?

A veces la obra trasciende. La hermenéutica te ayuda a entender la obra también, pero a veces hemos visto a un ruin con una obra extensa, o un frívolo con una obra sublime. Pero lo que nos interesa es la obra.

¿Goza de buena salud la música sinfónica en España a día de hoy?

España tiene ahora mismo una salud buenísima. Antes no entrábamos en el panorama, eran singularidades, y ahora hay un caldo de cultivo enorme porque se ha trabajado bien. Las orquestas europeas están llenas de solistas españoles, algo impensable hace treinta años. Lo que tenemos es inmenso porque se hizo bien la construcción de auditorios, la construcción de orquestas... Y esto cambia la visión. Ahora el punto de inflexión de los jóvenes, cada vez es más bajo y el nivel es más alto. Entran en orquestas con 23 o 24 años, antes era a los 35. Y la calidad es superior, no solo la calidad técnica, también la madurez. La música española está viviendo un momento buenísimo.

Menciona la importancia que han jugado la construcción de auditorios en la música española. Este viernes se sube al escenario del Palacio de la Ópera. No sé si está al día de las quejas que se han producido en los últimos días por la falta de mantenimiento del recinto.

Sí, me mandaron algún artículo sobre el tema. La Orquesta Sinfónica de Galicia es buenísima, es un Ferrari. Es una joya que necesita un buen auditorio y los políticos deben darse cuenta de que es una joya que hay que cuidar y preservar. El problema no es de la orquesta o del público, el problema es de los políticos. Esta es la gran diferencia que tenemos con los países centroeuropeos. Aquí en España tenemos una manera mala de entender la política porque es electoralista.

¿A qué se refiere?

La construcción de auditorios en portadas es escaparate, pero una vez lo tienen el mantenimiento les da por saco. Un nuevo auditorio es escaparate, el mantenimiento no. Y esto está tipificado, el mantenimiento es un porcentaje actual del coste. Cuando creas una infraestructura así debes mantener un presupuesto de mantenimiento (señala la grieta de su camerino). Aquí seguro que ha habido un recorte grande y eso se nota, hasta llegar al punto de tener goteras.

¿Está cuidada la música en España por parte de la Administración?

Eso va por barrios. Hay una tendencia en la que lo primero que busca un político es mantener el poder y a ser posible aumentarlo. Esta premisa presidirá gran parte de sus decisiones. ¿Consideramos que la música es un bien necesario y esencial o viviríamos sin eso? Esa es la gran cuestión. Que prioricen.

¿Y todos los estilos de música se tratan por igual?

Hay intereses comerciales. Hay una música de consumo que no necesita ayuda, que genera mucho dinero. El peligro es confundir esa música con la que nace con una vocación de trascendencia, como la nuestra. La música comercial tiene otra finalidad. Es fácil distinguir quien necesita ayuda de quien no, pero todos los géneros son necesarios y forman parte del showbusiness.

¿Usted escucha música actual, más comercial?

Cuando mi hijo mandaba en la música que poníamos en el coche me tragué de todo. Le gustaba mucho Maná o Ska-P por sus letras. El rap ya no se lo pillé. Por mi cuenta no lo busco tanto, pero sé apreciar por ejemplo a Rosalía, la gracia que tiene esa chica y lo que es capaz de hacer. Pero en general cuando escucho otros géneros no es pop, es más jazz o flamenco. Otros dos géneros que necesitan una ayuda enorme.

Se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia, pero a lo largo de su extensa carrera ha dirigido muchas orquestas. ¿Qué balance hace?

Se hace camino al andar. Son muchas orquestas, pero han sido titularidades largas. Son ya más de cuarenta y pico años. Creo que he sido un afortunado de poder hacer esto en esta vida. Me he dejado la piel, evidentemente, pero soy un afortunado. y procuro pagar con buena moneda y seguir aprendiendo. Procuro siempre dar otro color y otra vida a las sinfonías para que la gente reciba algo que lo viva de manera que cuando llegue a casa todavía le reverbere. Esto es lo mejor que podemos conseguir. Intento ser muy honesto con lo que hago, forma parte de la vida. Creerte que porque tienes un recorrido eres más, es una gilipollez que hay que evitar a toda costa, porque no haces sino distanciarte de todo.