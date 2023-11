Dentro dos muros dunha escola de infantil e primaria do barrio de Elviña líbrase unha pequena revolución educativa que empeza pola listaxe de material requirido ao inicio do curso: no espazo que decote ocupan os libros de texto, aparecen catiuscas e impermeable. “Algún hai, ho! Pero é que antes tiñan libro de texto ata en Plástica”, matizan dende o centro. Que o Alborada é unha escola diferente adivíñase dende que un entra pola porta e atopa unha horta que traballan os propios alumnos. Cando ergue os ollos, comprobará tamén que non hai parede sen pintar: entre os frescos asinados por artistas locais intercálanse mensaxes comprometidas, o himno galego e un poema de Rosalía de Castro. E, nun lugar preeminente da parede, unha frase que fala da declaración de intencións do centro: “Non se trata de ter dereito a ser iguais, senón de ter dereito a ser diferentes”.

Cinco anos despois da irrupción dun equipo directivo disposto a mudar as inercias propias dun centro público de ensino dos de toda a vida, o Alborada que é non se parece nada ao Alborada que foi. “Collemos o centro no curso 19/20. Tiñamos moi claro que queriamos cambiar o método de ensino e aprendizaxe que temos no noso centro. Empezamos cunha meta moi clara: cambialo todo”, conta María Iglesias, directora do centro, e unha das responsables, xunto coa xefa de estudos, Paola Losada, e o secretario, Silvestre Fernández, de transformar unha escola tradicional nun concepto educativo innovador, que pon en práctica unha pedagoxía que foxe do convencional, máis fondamente arraigada no barrio, na natureza e, sobre todo, nas cousas feitas a man de xeito colectivo.

Tal é o propio centro. “Como non había nada que facer durante a pandemia, empezamos a vir as tardes un grupo de mestres a pintar as paredes, montar mobles, idear novas aulas. Cando nos decatamos, todo o mundo estaba implicado”, contan os impulsores do xiro de 180 graos que experimentou a escola en menos de cinco anos.

Unha transformación que ten a súa parte visible na decoración e a disposición dos espazos interiores, en idiosincrasias como unha esquina dedicada á diversidade sexual e outra con debuxos que desenvolven o concepto de consentimento; pero que se agocha sobre todo na metodoloxía que se emprega agora. “Decidimos empezar pola parte física, que é a máis fácil, e mentres, ir facendo formacións para cambiar a metodoloxía”, lembran os profesores.

Agora, no Alborada, as respostas a moitas preguntas procúranse nos libros das bibliotecas do centro, e non tanto nas unidades didácticas do plan de estudos. As matemáticas, ás veces, trabállanse coas mans. “Ao ir baixando a natalidade e ir tendo menos nenos, quedaron moitas aulas baleiras. No canto de laiarnos, tematizámolas Agora temos un aula para traballar matemáticas manipulativas, estamos montando unha de ciencias...”, contan. A escola saca peito de singularidade: que outro centro, a fin de contas, ten o seu propio estudo de radio a carón da biblioteca?

Unha viraxe que é tanxible dentro dos muros da escola, mais que tamén se deixa apreciar fóra deles, produto das saídas habituais que os escolares realizan e que xa os converteron en toda unha institución no barrio. “Pasamos e moitos din: ‘Mira, aí van os do Alborada’. Xa saben que somos nós. Decatámonos de que os nenos non coñecían a cidade. Facemos moitos roteiros, empezando polo barrio: imos á Universidade, ao Castro de Elviña, ao parque de Eirís. Empezamos a ir ao teatro ao Fórum camiñando... ao que podemos ir camiñando, imos!”, precisan os mestres.

A escola non se limita a estar no barrio, senón que quere formar parte del, e con esa premisa, non é estraño velos exercendo de voluntarios do centro de día que Afaco, especializado no tratamento do alzhéimer, xestiona na rúa Petunias, ou a través dos libros que os cativos van deixando en negocios do entorno para fomentar a lectura. “A maneira de respectar é coñecer. Se pasan todos os días por un sitio, lles gusta, e o senten como seu, ao mellor xa non tiran un papel ao chan. Traballamos moito o sentimento de pertenza”, xustifican.

Os cambios no interior do Alborada empezan polo patio. O fútbol, deporte dominante en calquera escola, agora comparte espazo con zonas destinadas á práctica doutros xogos, aproveitando as divisións que quedaron impresas no chan trala pandemia. Tamén cun área de xogo tranquilo para quen prefira o parchís ou o xadrez. “Cando estás tres ou catro veces no patio, ves que o fútbol é invasivo. Se o permites, collen todo o patio. Agora hai fútbol, balonmán, voleibol, pimpón...”, sinalan. O Alborada é un colexio de recunchos. Non hai esquina infrautilizada. As aulas deron paso aos espazos abertos, e o que un día foi un corredor sen alma agora é un recanto destinado ás ciencias. O relanzo entre andares hoxe é o Recuncho Violeta, onde as nenas poden atopar referentes. E non só entre os grandes nomes.“Temos tamén proxectos dedicados ás nais do alumnado, ás profes, ás avoas. Referentes de proximidade”, contan.

Os pais e as nais son unha parte imprescindible da vida do centro dende que entran nel e atopan, a carón da entrada, un curruncho de lectura ao seu dispor, que incide na importancia de coidar os vínculos entre as familias e as persoas que pasan a maior parte do tempo cos seus fillos. “Temos un programa de educación emocional porque cremos que é necesario que toda a comunidade educativa estableza un vínculo. Temos un club de lectura coas familias, facemos actividades de cohesión...”, contan. Un exemplo de que é posible rachar coas marxes, ás veces axustadas de máis, da educación pública. A fórmula non é ningún segredo: a falta de recursos súplea a implicación. “Todo é posible grazas a un equipo humano marabilloso. Quen veña dar clase aquí vai pasalo ben, pero vai traballar moito!”, advirten.