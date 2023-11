El 24 de mes la Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10) acogerá el estreno mundial de la película Casa do Silencio, rodada en Galicia por el director experimental estadounidense Jon Jost. El cineasta, que estará presente, ofrecerá una masterclass gratuita a las 18.00 horas, mientras que el primer pase público de la película será a las 20.30.

En la víspera empezará un ciclo sobre el director con otras seis películas suyas: la primera será All the Vermeers in New York, que también presentará el estadounidense, y estarán incluidas obras como Last Chants for a Slow Dance, el día 30 de este mes, o Coming to Terms, que se pasará en diciembre.

La Filmoteca también está organizando un ciclo sobre el realizador portugués Pedro Costa, que estuvo el martes en la instalación presentando Vitalina Varela. Mañana se proyecta una segunda sesión de esta película, y hoy y el sábado se pasará Diario de un cura rural, un filme de Robert Bresson seleccionada por el luso.