Aya Ngena es el título de una antigua canción tradicional zulú que supone un canto ritual de guerra. Su traducción al español, Juntas somos más fuertes, representa a la perfección el espíritu de las componentes del coro de voces femeninas coruñés Sisters in the House, que incluye ese himno sudafricano en su extenso repertorio de canciones. Sus veinte componentes y su directora se suben este sábado al escenario del Teatro Colón para celebrar por todo lo alto los quince años de historia que les han llevado a hacerse un hueco en el panorama musical coruñés. La clave de su éxito: el trabajo en equipo, la perseverancia y el aprendizaje continuo. Porque sus tres lustros de historia dan para mucho y su fórmula “funciona”.

“Me siento orgullosa de poder dirigir este grupo, es una experiencia muy emocionante”, comenta su directora, Carmen Rey, que hace quince años juntó con la ayuda de una compañera y amiga a un grupo de mujeres para poner en marcha un “experimento” que resultó acertado. “Empezamos mi compañera y yo hablando de la calidad de las voces que había y hay en A Coruña. Nos conocíamos todas por la música, dando clases, algunas alumnas, otras compañeras”, recuerda.

En total, veinte voces conforman Sisters in the House, cada una distinta pero que juntas suenan “maravillosamente”. Tras esas voces, también hay veinte mujeres empoderadas que han encontrado en la formación una familia que les ofrece un espacio seguro y una vía de desconexión de su día a día cada vez que se juntan. “Estamos en nuestro pequeño mundo. Entras por la puerta y es un oasis, los problemas se olvidan”, asegura Rey, que además de dirigir al grupo se sienta al piano y hace los arreglos de las canciones que interpretan. “Al principio era todo más prueba-error, pero pasan los años y ya nos conocemos muy bien en lo musical y en lo personal. Hemos cambiado mucho y he aprendido a hacer mejores arreglos, más direccionados a cada voz, ahora nos conocemos todas mucho mejor y hemos creado un sello propio”, explica una de las alma mater de este proyecto, que confiesa que no esconde su emoción cada vez que se sienta ante el piano y escucha cómo suenan las voces de sus compañeras.

La misma emoción que muestra su compañera fundadora, Ángeles Dorrio. Empezó como directora administrativa del grupo, pero hace unos años decidió tomar una posición “más relajada” en la formación y mantenerse como una voz más. Sea como fuere, es una sister de esa house que cumple quince años. “Pusimos en marcha el proyecto con muchísimas ganas e ilusión. Al principio era difícil hacer entender a la gente el concepto moderno del coro, pero hemos conseguido mantener una estabilidad”, recuerda.

El nombre del coro les viene “al pelo”, porque sus componentes han creado un hogar. “Hemos creado una familia casi sin ser conscientes y vernos, quedar para ensayar, tiene un toque terapéutico”, celebra Dorrio, que sale “renovada” después de cada ensayo. Porque como puntualiza, las componentes del coro tienen vida más allá de las cuatro paredes de su local de ensayo: trabajo, vida familiar o situaciones complicadas que han surgido a lo largo de estos quince años. “Somos todas muy diferentes, pero nos entendemos a la perfección y nos apoyamos”, asegura.

Un concierto “único y especial”

Tras pasar por numerosos escenarios, el grupo se enfrenta ahora a uno de sus “grandes retos”: el concierto de aniversario que celebran este sábado en el Teatro Colón, con casi todas las entradas ya vendidas. Una actuación “única y especial” tras la que hay un “enorme trabajo de equipo” para que todo quede “espectacular” con una cuidada puesta en escena.

Por primera vez, las Sisters in the House no estarán solas sobre el escenario. Actuarán acompañadas de una banda formada por guitarra, bajo y batería. Además, contarán con la colaboración de artistas como Guadi Galego o Xurxo Fernandes y bailarines de Nova Galega de Danza.

Han pasado quince años, pero parece que lo del coro femenino coruñés no ha hecho más que empezar. ¿Y dentro de otros quince años? “Me gustaría que sigamos existiendo y que estemos todas las que ahora estamos. Actuando por Galicia, y ya de desear, que sea también en el resto del mundo”, concluye Ángeles Dorrio..