A intelixencia artificial “inmortaliza” a Ana Kiro

Aínda que poida parecer incríble, Ana Kiro está de volta. Despois de trece anos do seu pasamento, a cantante volve ao panorama musical para representar a Galicia no AI Song Contest, que celebra a súa final este sábado na Coruña. E todo grazas á intelexencia artificial, coa que os artífices do proxecto recuperaron unha das voces máis recoñecidas do panorama musical galego para darlle un novo son e acercala ás novas xeracións e poñer en valor o patrimonio galego do que a cantante forma parte. “Grazas á intelixencia artificial conseguimos unha voz adestrada de Ana Kiro, puidemos inmortalizar a súa esencia para achegarlla ás novas xeración”, comenta Joel Cava, coordinador deste proxecto no que traballaron doce persoas e que esta noite representará a Galicia na coñecida como Eurovisión da intelixencial artificial. Sen ir máis lonxe, Kiro compite co colectivo ‘PAMP!’ contra outras nove cancións procedentes de países tan diversos como Alemania, Canadá, Estados Unidos ou a India.

E mesmo compite contra España, porque Galicia neste certame xoga coma un país máis. E a comunidade galega non o fai nada mal. De feito, o pasao ano acadou o segundo posto neste certame. “O do ano pasado naceu da idea tola de que as Tanxugueiras non foran a Eurovisión”, comenta Cava, un declarado eurofán que xunto ao seu equipo busca este ano poñer a Galicia “onde lle corresponde”, resiginificando a figura de Ana Kiro “que forma parte do patrimonio galego e poñendo a IA ao servizo da nosa lingua”. “Ela é a grande figura musical de Galicia. Todo o mundo a quere pola súa música pero tamén polos seus valores, como o feminismo, o galeguismo e o preogresismo”, defende o coordinador do proxecto.

Para poder traer de volta á artista, era necesario contar co permiso da súa familia. “Tivemos a súa aprobación expresa e, de feito, a familia é unha artista máis deste proxecto, participaron no proceso de composición e se puidésemos xerar beneficio, a maioría iría para eles”, matiza Joel Cava

“¿Que tería feito Ana Kiro a día de hoxe, co moderna que ela era?” preguntouse o equipo. E tras meses de traballo, de recompilación de arquivos da cantante e voltas á proposta musical, a delegación galega chega este sábado á final do AI Song Contest co tema Florespiña, que unifica a tradición e a modernidade para crear un estilo propio, no que se xuntan a verbena, a música tradicional, o trap e a electrónica. “Xuntamos todo o que lle gusta á chavalada para achegarlles a figura de Ana Kiro”, comenta Cava.

Florespiña é unha alegoría de algo tan típico de Galicia como é a flor do toxo “moi bonita e moi dura”. “Ten moito significado. É a primeira pranta que crece nos terreos queimados. Simboliza nacer nun terreo complicado. Os galegos sempre saímos adiante”, explica o coordinador do proxecto, que busca poñer en valor “a loita e perseverancia do pobo galego”. Agora ao equipo só lle queda cruzar os dedos para que este sábado a proposta galega faga historia en todo o mundo e honre a memoria de Ana Kiro alén dos nosos mares.

“A organización do certame valorou o empurre da Coruña na intelixencia artificial”

A cuarta edición do AI Song Contest chega á súa final este sábado na Coruña cunha xornada repleta de charlas e a gran gala final, con público asistente, actuacións en directo e retransmisión para todo o mundo a través da plataforma de streaming de RTVE (22.00 horas). “Isto é todo un éxito, despois de ano e medio de traballo”, celebra Joel Cava, que tamén é productor executivo do festival, no que leva máis dun ano e medio adicado en corpo e alma.

O certame busca promover a música a través da intelixencia artificial, facéndoa chegar dun xeito “respetuoso, ético e transparente”. “A día de hoxe hai moito recelo da IA polo mal uso que se está a facer dela nalgúns casos, pero aquí a intelixencia artificial é unha artista máis, poñendo sempre ás persoas no centro do preoceso de composición”, explica Cava.

A deste ano é a primeira edición “cen por cen presencial” e será “máis ambiciosa” que as anteriores. “A celebración do festival aquí converte á Coruña e a Galicia en centro da intelixencia artificial. A organización do certame valorou o empurre da Coruña na intelixencia artificial”, asegura o productor executivo, que recorda que a cidade competía con lugares como Hong Kong ou California para convertirse na sede da celebración do certame.

En canto ao público, Cava concreta que o AI Song Contest ten dous espectadores obxectivos: “Un máis tecnolóxico, que traballa no eido da tecnoloxía e da intelixencia artificial, e outro máis puramente eurofan”. “O festival é pura diversidade en tódolos aspectos”, defende o productor, que ve a súa implicación neste traballo “algo moi intenso a nivel persoal e profesional”.