Definición: s. m. Termo político que asocia ecoloxismo co fascismo, e que pode referirse a elementos ou accións radicais (pseudo)ecoloxistas, ou ben a un futuro distópico onde os recursos naturais son controlados por gobernos totalitarios. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da Real Academia Galega (RAG).

Palabras ou expresións relacionadas: Totalitarismo: sistema político en que só un grupo ou partido centraliza todo o poder político e administrativo, e exerce un forte control da sociedade mediante un poderoso aparato represivo. Fascismo: sistema político de carácter autoritario e nacionalista establecido por Mussolini en Italia. Fascista: partidario do fascismo, e/ou que amosa un comportamento autoritario, asoballando os demais ou negándolles os seus dereitos. Todas estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do ecoloxismo?: aínda que, historicamente, o ecoloxismo é un movemento pacífico, aberto e con base científica, existen determinados elementos que obvian estas raíces moderadas para adoptar discursos extremistas. Son, en todo caso, expresións con escasa ou nula base científica (pseudoecoloxistas) e que chegan a comprometer estratexias razoadas e consensuadas durante anos polo verdadeiro ecoloxismo. Un exemplo sería Animal Liberation Front (Fronte de Liberación Animal), acusado de accións lesivas contra o medio natural, como a liberación de visóns de granxas peleteiras. Outro caso é Earth First! (A Terra Primeiro!), centrada en sabotaxes a infraestruturas, co polémico activista estadounidense David Foreman (1946-2022) á fronte. Estes dous grupos presuntamente ecofascistas, lonxe de desaparecer, deixarían a súa pegada en colectivos radicais xurdidos nas seguintes décadas.

Por que está en auxe esta palabra?: Nos últimos anos ecofascismo e ecofascista están a ser empregados en contextos diferentes e a miúdo terxiversados: por unha banda, elementos contrarios á protección efectiva do medio natural (que van desde multinacionais a políticos ultraliberais, pasando por sindicatos) etiquetan como ecofascistas a aquelas persoas e asociacións que critican proxectos de desenvolvemento enerxético, industrial ou residencial nos que se obvia o impacto ambiental. Existen casos máis complexos, como os das organizacións Extinction Rebellion (creada en 2018 contra o mal uso dos recursos naturais, o cambio climático e a perda de biodiversidade) ou Just Stop Oil (Simplemente Detén o Petróleo, desde 2022). Ambos colectivos defenden a desobediencia civil non violenta, pero fano con accións virais de arrestos masivos, boicots de eventos públicos e mesmo con actos vandálicos contra obras de arte. Estas accións son reprochadas por entidades e partidos tanto de dereitas como de esquerdas, e mesmo son etiquetadas como ecofascistas. Por outro lado, fálase dun posible escenario global ecofascista no que, en poucas décadas, réximes autoritarios acapararán todos os recursos naturais para o beneficio dunhas poucas empresas ou particulares, empobrecendo así á maioría da poboación. Este escenario futuro é o presente en países do chamado Terceiro Mundo.