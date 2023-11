Las visitas de los jabalíes a la ciudad, a las que han acordado poner coto la Xunta y el Ayuntamiento hace uno o dos eones, siguen produciéndose, con los simpáticos porcinos hozando y correteando a placer. Un internauta subió hace un par de días un vídeo a Twitter en el que se ve a parte de la piara en la zona verde junto al parque infantil de la plaza de Tabacos, y a un niño que se acerca a ellos y hace amago de perseguir a un jabato sin que ninguno de los adultos presentes, al menos durante el momento del vídeo, se lo impida. Al niño no le podemos echar la culpa: si ve que los adultos no impiden que animales peligrosos circulen por las calles en época escolar, y observa a los que deberían ser responsables limitándose a grabar a los bichos con el móvil y hacer chascarrillos, pues la sociedad le está enseñando que los jabalíes son para tomárselos a coña, y es, simplemente, buen alumno. Pero ¿qué haremos los adultos responsables si uno de estos días un animal carga contra un niño, o un anciano? Pues esperamos no tener que contarlo a través de estas páginas.