“La reducción de la diferencia se concentra en que más mujeres han cobrado el salario mínimo”

María Cadaval, profesora de Economía Aplicada en la Universidade de Santiago (USC), es miembro del Foro Económico de Galicia. Encuentra en el aumento de mujeres que perciben desde 2018 el salario mínimo la razón principal de la reducción de la brecha de género salarial por hora, y aboga por una mejor “racionalización” del trabajo para mejorar la productividad.

¿Cree que los datos del IGE sobre la evolución de los salarios por hora entre hombres y mujeres se ajustan a la realidad laboral?

Debe diferenciarse, de entrada, lo que es el salario por horas trabajadas, en aséptico, del salario medio. La reducción de la brecha por género que se aprecia en la remuneración por hora de hombres y mujeres realmente no se concreta en sus salarios reales, que pueden estar descompuestos por una jornada a tiempo completo o por reducciones de jornada en el caso de mujeres, lo que las sitúa en una situación de precarización mayor en el mercado laboral.

¿Qué factores explican esa reducción que muestra la estadística?

Se ve un punto de inflexión en el año 2018, cuando se produce la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Las mujeres son las que en mayor proporción cobran estos salarios mínimos. Es normal que si subes el SMI, a medida que más mujeres están en esa franja salarial, la situación global mejora. Insisto, si hablamos de la remuneración por hora.

¿Una mayor formación o la incorporación a mejores puestos de trabajo inciden también en la reducción de la brecha?

Creo que fundamentalmente la reducción de la diferencia se concentra en el incremento del SMI cobrado por más mujeres, además de otras mejoras en los propios contratos laborales.

¿La precariedad laboral sigue siendo mayoritariamente femenina?

Sí, por lo que decía de la diferenciación entre salario por horas y salario real. Porque los trabajos a tiempo parcial o reducidos siguen siendo femeninos, las remuneraciones más bajas de la escala pertenecen a las mujeres. Y hay una parte muy importante, la de los cuidados, que recae sobre los hombros de las mujeres. Mientras la sociedad no sea capaz de mutualizar los cuidados, de mayores y de pequeños, las mujeres seguirán teniendo ese papel a tiempo partido entre los cuidados y su profesión. No se trata solo de que las empresas decidan pagar más o menos a hombres y mujeres, sino que el propio contexto socioeconómico sigue haciendo elegir a las mujeres muchas veces entre su trabajo y su vida familiar. Y esto, al principio, discrimina: cuando la mujer quiere retomar su carrera, ha pasado tiempo y otros pasaron por delante, y ellas tardarán más en llegar a puestos mejor remunerados.

¿Qué conclusiones extrae de la evolución en A Coruña?

La ciudad y su área metropolitana tienen los salarios más altos. Su tejido productivo se diferencia del del resto de Galicia porque tiene grandes empresas, una Inditex, cuyo empleo industrial generado a su alrededor (agencias de viaje, determinado tipo de restauración…) gira en torno a salarios de alto o muy alto nivel relacionados con la propia actividad productiva de la ciudad. No solo Inditex, también servicios financieros y otras empresas que generan un alto valor añadido y tienen empleados con altísimos salarios. Pero si nos fijamos en quién cobra esos salarios, vemos que son hombres. Es cierto que la mujer ha avanzado, pero el techo de cristal sigue ahí. La brecha en la ciudad y su área es significativa.

¿Tenderá a reducirse, en vista de la evolución de los datos?

Evidentemente, ha evolucionado mucho en los últimos años y espero que continúe. Tenemos el horizonte puesto entre los años 2040 y 2050. La evolución es lenta: la mujer se va incorporando a sectores de alto valor añadido y alta remuneración, pero no debemos olvidarnos de que la propia educación y la resistencia social e incluso la elección de la preparación superior o de formación profesional que hacen las mujeres sigue siendo distinta a la que eligen los hombres. El propio ecosistema social y económico del país lleva a que esa reducción se haga poquito a poco.

Hasta llegar a ese horizonte, ¿hay políticas públicas que puedan contribuir a que se reduzca a otro ritmo esa brecha de ingresos?

Por ejemplo, con una política pública mucho más ancha sobre cuidados y conciliación en términos reales, no nominales. A veces utilizamos mucha retórica para hablar de medidas, pero en la práctica la conciliación es muy difícil para determinados niveles, trabajos o personas. Las políticas deben permitir que el trabajo sea más compatible con la vida.

¿La reducción del horario laboral que abordan PSOE y Sumar es una medida válida?

La clave no está tanto en trabajar más o menos horas sino en racionalizar mejor el trabajo. Hay que organizarlo de tal modo que en el tiempo que trabajemos seamos lo más productivos posible para adaptar los horarios. En España creo que no racionalizamos bien el horario laboral. Yo a veces entro en la universidad a las nueve de la mañana y salgo a las nueve de la noche; usted me puede hablar de sus horarios… Conviene la reflexión previa. Hay mucho camino que recorrer respecto a esa organización del tiempo de trabajo, y con eso se puede ir avanzando. Espero que con el horizonte hasta 2050 seamos capaces de reorganizarnos para que sea posible la compatibilidad, no pensando solo en términos de natalidad, sino en la igualdad real y efectiva que reduzca la brecha salarial.