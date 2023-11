La Audiencia Provincial condenó a un hombre a una pena de siete meses de prisión y a una multa de 1.050 euros como autor de los delitos de falsedad en documento público y de intento continuado de estafa agravada por el valor de la defraudación al atribuirse poderes notariales falsificados. El condenado, que carecía de antecedentes penales, había robado en 2021 papel timbrado en una notaría de A Coruña aprovechando el descuido de una empleada y lo utilizó para redactar un falso poder con el que disponer de la cuenta bancaria de una anciana a la que conocía y en el que suplantó la firma de la titular de la notaría.

El delincuente obtuvo los datos de la víctima, que además de su avanzada edad padece deterioro cognitivo, y elaboró un documento que le proporcionaba amplias facultades de representación de la mujer. Luego acudió a una oficina de la entidad bancaria en la que la anciana tenía su cuenta y consiguió que le entregarán 200 euros. En los días siguientes se dirigió a otras sucursales del mismo banco, a cuyos empleados dijo que era pariente de la mujer, e intentó que le entregasen 75.000 euros, así como que le cambiasen las claves para poder operar en la cuenta por vía electrónica.

Pero los empleados tan solo le permitieron que traspasara 84.400 euros de una cuenta a plazo fijo a otra a la vista que también poseía la víctima, aunque sin que pudiera obtener nada de ese dinero. Las comprobaciones realizadas por el personal del banco posteriormente a través de los allegados de la mujer y con la notaria a la que había falsificado la firma hicieron posible descubrir el engaño y que el hombre consiguiese apropiarse del dinero.

La sentencia menciona que no consta que ni el condenado ni la entidad bancaria reintegraran a la mujer los 200 euros que fueron extraídos de su cuenta. El juicio no llegó a celebrarse, ya que el hombre aceptó los hechos y la calificación expuestos en su escrito por la Fiscalía, lo que permitió que defensa y acusación alcanzaran un acuerdo sobre la condena. El tribunal aceptó el pacto porque cumple el requisito legal de que la pena solicitada no sobrepase los seis años.