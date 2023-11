Trinta anos de arte sen fin na Coruña

Trinta anos de traballo no mundo do arte dan para moito. E máis cando o artista mestura ao longo da súa carreira numerosas disciplinas, como é o caso de Tono Galán. O artista multidisplinar celebra as súas tres décadas de carreira coa exposición Non finito, que exponse no kiosko Alfonso ata o vindeiro 12 de novembro e que recolle a andadura dun referente da arte contemporánea coruñesa. “Son moitos anos de traballo e facer esta pequena escolma non foi doado”, asegura.

Esculturas, pinturas e caricaturas e “cousas raritas” forman parte desta exposición do artista santiagués afincado na Coruña, cidade onde aflorou a súa inquedanza artística e comezou a publicar debuxos en xornais. “Foi a miña nai a que me instigaba a debuxar, e iso repercutiu para que me dedicase ao arte”, lembra Galán, que ve na Coruña “unha cidade que ferve arte”.

Tono Galán divide a súa exposición en diferentes seccións distribuidas “nun lugar tan emblemático como é o Kiosko Alfonso”. “Como coñezo ben o espazo, non me costou nada organizala e distribuíla”, confesa. A primeira das seccións recolle o seu traballo dende 1992, cando comezou a pintar sentíndose “artista” ata 2000, “unha data ecatómbica e apocalíptica”. Neses anos repasa os seus primeiros traballos, nos que mestura distintas técnicas. A segunda etapa comeza no 2001 e chega ata día de hoxe, contando coa súa obra máis recente, amosando unha maior madurez artística con patróns recoñecibles da súa traxectoria.

Unha das seccións da mostra que resalta Galán é Mistoria del Arte, unha proposta desenvolvida dende o ano 2000 que xurdiu “espontaneamente” onde versiona algunhas das obras da arte co seu estilo. “É unha homenaxe ás obras que me gustan, pero tamén as que detesto”, argumenta. “Tiven que mercar un urinario para recrear a obra de Duchamp (Fuente), que non me gusta nada, me inquieta”, confesa Galán.

Na exposición tamén destaca “unha peza moi especial”: O descanso do guerreiro, unha obra feita por encargo que realizou con motivo da celebración dos 75 anos da cristalería El Reflejo da Coruña. Un comercio que, como lamenta Galán, está pechando. “Eu propuxen por rexistro doala á cidade, pero non tiven resposta. Quero que acabe sendo do pobo e lle dean un lugar bonito nesta cidade de cristal”, desexa o artista.

Non finito tamén conta cunha colección de 13 litografías “inéditas” do autor ou dous pantallas cunha proxección que homenaxea ao propio Kiosko Alfonso que, como recorda “antigamente era un cinema”. A exposición vai máis alá, e o artista expón algunhas das suas maiores “rarezas”. “Non é só unha exposición artística, tamén ten documentos”, confirma. Entre eses documentos, o visitante pode atopar as follas interiores do vinilo Arroutada Pangalaica de Os Diplomáticos de Monte-Alto, para o que Galán realizou as ilustracións, ou un documento “de éxito mundial” como é o pasaporte de Monte Alto, barrio no que reside. “Hai xente de Monte Alto en todo o mundo”, asegura mentres bota unha risa.

Coa súa exposición, Tono Galán quere rendir unha homenaxe á Coruña e á súa xente. “Quero devolverlle á cidade todo o que me deu nos 48 anos que levo vivindo aquí”, explica. “Esta exposición significa moito para min, porque me da a oportunidade de facer pública a escolma de tres décadas de proceso artístico”, celebra o autor.

Co título Non finito, ao que o artista lle deu “moitísimas voltas”, Galán rinde homenaxe ao autor das obras inacabadas Michelangelo Buonarroti, pero tamén á súa propia experiencia profesional, que non ten fin. “Non estou acabado. Oxalá me dera a vida para seguir outros trinta anos adicándome a isto”, sentencia o artista, que confesa que desexaría poder realizar unha escultura pública para A Coruña e deixar así a súa “pegada” no lugar onde desenvolveu a maior parte da súa vida.