Los gurús tecnológicos llevan años profetizando la muerte del papel; una cábala que, desde medios como este, es una obligación desoír. No obstante, el tiempo parece empeñado en darnos la razón, demostrando una y otra vez la certeza de que el papel lo aguanta todo: lo que un día fue un atentado a los lindes constitucionales hoy cabe en ellos holgadamente en aras del restablecimiento de la convivencia (y de la buena aritmética parlamentaria). Siguiendo esa lógica, la condonación de una deuda que ayer fue rechazada sistemáticamente por carecer de “fundamento legal” puede ser mañana una realidad cercana si se da la correlación de fuerzas necesaria para exigirla.

El papel lo aguanta todo, menos la hemeroteca. La ausencia de plazos o fechas concretas invita a los recelos, pero hay lugar más que legítimo para el optimismo. Por lo pronto, el acuerdo de investidura rubricado por PSOE y BNG incluye algo más que una promesa difusa: el Estado, que hasta ahora supeditó la flexibilización de la deuda de la Autoridad Portuaria a la venta de los muelles interiores, se compromete hoy a garantizar la titularidad pública de estos terrenos e incluso a aportar una “significativa” inversión para financiar su reurbanización.

Arrancado el compromiso, es evidente que queda mucho por hacer, pero el papel no miente: al final, sí que existía, y podía reclamarse, una solución a la deuda del Puerto que no se limitara a condenar a la ciudad a vender su fachada marítima. Firmado el pacto, el reto ahora es auditar su cumplimiento, una tarea que corresponde a las fuerzas políticas que sostendrán al Gobierno, a los medios que custodian la hemeroteca y a la propia ciudadanía, para que no quede todo en papel mojado (en aguas portuarias).