El BNG votó este jueves a favor de la aprobación inicial de la subida de impuestos, un incremento general de 3%, propuesta por el Gobierno local, del PSOE, pero condicionó su apoyo definitivo al acuerdo del presupuesto de 2024, ahora en negociación. El PP votó en contra —salvo en las contribuciones especiales para la ampliación del servicio de extinción de incendios, que sí apoyó— porque considera que la subida es “indiscriminada e injusta”, dijo el edil Miguel Lorenzo.

La revisión de tasas afecta a 30 tributos. El Impuesto de Bienes Inmuebles urbano y rústico se eleva un 3,3%. Los propietarios de cuatro o más pisos en la ciudad tendrán un recargo del 50% por aquellos que estén vacíos dos años. El tipo de la plusvalía se incrementa del 17% al 25% y las tarifas de actividad urbanística, un 3%, lo mismo que el impuesto de circulación. También se duplica la tasa de terrazas y aumenta un 3% el recibo de la basura y del agua. El concejal de Economía y Planificación Urbana, José Manuel Lage, argumentó que se trata de “una actualización asumible y muy por debajo de la subida del coste de la vida”.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, explicó en la sesión plenaria que entiende que para que las ordenanzas fiscales entren en vigor en 2024 “hay que iniciar antes su tramitación”, de ahí que no haya obstaculizado su aprobación inicial, pero sí avisó de que cuando se someta a pleno la aprobación definitiva su apoyo “dependerá de si hay o no acuerdo presupuestario”. La previsión es que este asunto vuelva a la Corporación antes de que acabe el año, tras el mes abierto para presentar alegaciones, por lo que PSOE y BNG tendrán ese tiempo para cerrar las negociaciones de las cuentas.

Jorquera defendió que “la crisis de precios también afecta a los servicios municipales”, de ahí la necesidad de incrementar los impuestos. “La subida que se propone es moderada, del 3%”, comentó el concejal nacionalista, que señaló que es importante que “paguen más los que más tienen”. “Hay que exigir más en plusvalía”, detalló.

El PP manifestó su rechazo a la subida de impuestos. “La sociedad lo está pasando mal por la inflación, por la subida de los precios de los alimentos y de la vivienda, y ustedes suben los impuestos. ¿Dónde está el Gobierno progresista y de justicia social?”, expuso Miguel Lorenzo, que señaló que con “una buena gestión” no haría falta esta subida. “Suben los impuestos y no son capaces de ejecutar el presupuesto, no hay mayor recorte que ese”, añadió. De hecho, el popular criticó la tardanza a la hora de presentar el presupuesto que BNG y PSOE están negociando y que ya podía haber sido debatido “en este pleno”.

Lage insistió en que este incremento en los impuestos “es una actualización que poco tiene que ver con subidas de dos cifras que sí está ejecutando la derecha allí donde gobierna”. Además, recordó que el Concello ejecuta casi un 80 % de los fondos que dispone, mientras que los costes han aumentado. “Los servicios se mantienen con ingresos que vienen de la recaudación”, apuntó el concejal de Economía, que incluso dijo que hay servicios en los que la tasas no cubren su prestación.

Aprobado el incremento del presupuesto en 3,5 millones