Héctor Francesch: "Si me hice artista fue por Luís Seoane”

Entrar en el estudio de Héctor Francesch es como llegar a otro universo lleno de colores y formas. Allí se encuentran obras de sus inicios, pero también actuales. Cuadros, serigrafías o esculturas que llevan su huella marcada. Tito, su perro, se pasea con su pelota entre lienzos y pinceles como si fuese su casa. Y es que lo es, por eso el artista multidisciplinar va a abrir las puertas del estudio este sábado para celebrar los 25 años que han pasado desde su primera exposición. “Me siento muy cerca de ese momento. He librado muchas batallas, pero siento que tengo mucho por hacer”, expresa Francesch desde su local en la calle Francisco Rodríguez Otero, en San Roque.

Fue en noviembre de 1998 cuando el coruñés hizo aquella primera muestra con sus trabajos. “Fue en el Café Tío Ovidio”, indica. La invitación a aquella exposición decora las paredes de su estudio. “Fue un éxito. Vino muchísima gente. Vendí todas las obras menos una, que me le quedé de recuerdo. Aunque si que es cierto que la más cara era de 25.000 pesetas”, relata. Aquello para Héctor Francesch supuso “un antes y un después” porque le permitió “comprar un montón de lienzos y pinturas”.

Su pasión por el arte empezó “cuando estudiaba tercero de BUP” —lo que actualmente es primero de Bachillerato— y se fijó en artistas plásticos gallegos. “Si me hice artista fue por Luís Seoane”, sentencia, y añade: “siempre me ha interesado su trabajo”.

Como “adolescente inconsciente”, así define el pintor a su yo más joven, dijo esa frase de “mamá quiero ser artista” y empezó a trabajar en este mundo “contra viento y marea”, aunque empezó estudiando Sociología. “Quería estudiar Filosofía o Bellas Artes, pero las dos eran fuera de A Coruña y mi familia no se lo podía permitir”, confiesa. Se matriculó entonces en Sociología y cuando se saltaba las clases no lo hacía para ir a jugar a las cartas con sus amigos sino para “ir al estudio”. “En las asignaturas filosóficas me fue muy bien, pero en las otras fatal. Eso sí, en 1999 hice una exposición en la facultad”, comenta.

Con un “presupuesto limitadísimo” se fue haciendo un nombre y labrando su camino para vivir del arte: “Tenía que decidir si me iba con los amigos y me compraba una camisa para molar o compraba material para pintar”. Eligió lo segundo.

Sus comienzos fueron en un “local muy pequeñito, de nueve metros cuadrados” en Os Mallos, donde “no tenía agua corriente”. Ese refugio que le prestaba un familiar le permitió dar rienda suelta a su creatividad aunque al principio, reconoce, estaba “muy influenciado por Luís Seoane”. “Llegó un momento que dije: si quiero ser Héctor Francesch, tengo que pintar como Héctor Francesch. No me puedo parecer a nadie. Y así empecé a desarrollar mi propio lenguaje, con tesón y trabajo duro”, apunta el coruñés, quien asegura que en estos 25 años ha habido “muchísimas alegrías pero también momentos complicados” en los que estuvo a punto de “tirar la toalla”.

Ahora mira hacia atrás orgullo de todo lo que ha conseguido, aunque le encuentra defectos a sus obras más antiguas. “Yo creo que nos pasa a todos los artistas, que siempre rechazamos la obra anterior. Pero creo que es algo bueno porque ves lo que has trabajado y aprendido”, reflexiona Francesch, que guarda un buen recuerdo de la época entre 2004 y 2006 en A nova pataca, un pequeño local en la calle Huertas en el que “se juntaba el artista, el borracho y el ejecutivo”. “Fueron años gloriosos”, señala, nostálgico. Allí coincidió con otros artistas como Pablo Gallo y Roge Fernández.

De todos ellos se acuerda ahora que está a punto de celebrar las bodas de plata de su primera exposición. “Tenía claro que quería hacer algo divertido en mi estudio, mi casa. He invitado a mucha gente. Todos los que me han apoyado en este tiempo. Es un agradecimiento al mundo y al karma por haberme mantenido en esta profesión por ahora”, se sincera el artista, que en toda su trayectoria ha hecho “pintura, serigrafía, diseño, instalaciones, diseño textil y de objetos y esculturas”. Siempre con el color como protagonista y con la intención de que “la pintura sea una coas cercana para todo el mundo”.

Ha logrado avanzar en este recorrido desde su hogar, A Coruña, aunque siempre “con una visión global”, como él mismo indica. El artista está orgulloso de haberse sentido “libre” en todo momento para hacer su obra. “La libertad es el concepto más importante de mi trabajo”, resume Héctor Francesch, al que le hace “feliz el proceso, buscar y las inquietudes de cómo va a salir un proyecto”. “Los principios son excitantes”, declara el coruñés desde su guarida. Ese lugar que el sábado abrirá de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas para celebrar “25 años de pintura y otras prácticas de supervivencia” con el toque musical de Los Bundy Djs, Dj Sith y Peligro Dj.