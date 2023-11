“O ideal sería educar xa dende o colexio na intelixencia artificial”

A Real Academia de Ingeniería fixo fixo pública este mércores a concesión dos Premios Jóvenes Investigadores do ano 2023, entre os que se atopa a profesora e investigadora en ciencia da computación e intelixencia virtual da Universidade da Coruña Verónica Bolón, que acadou unha das medallas outorgadas pola institución polas súas investigacións “altamente citadas” que contribúen na área da aprendizaxe máquina. “Proba de que na Coruña o estamos facendo ben é que a cidade vai ser a sede da Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial”, resalta.

Como recibe este recoñecemento?

Moi contenta e con ilusión. Me fai unha ilusión especial porque é un recoñecemento doutros enxeñeiros, non só da enxeñería informática. É unha honra.

Concédenlle este galardón polas súas contribucións na área de aprendizaxe máquina. Como explica que é iso?

É uha subárea da intelixencia artificial que é a que está agora cosechando os maiores logros. É un tipo de aprendizaxe que intenta imitar como aprendemos os humanos. A intelixencia saca patróns dos datos e aprende soa a predicir.

E todo isto vostede o traballa de cara a un enfoque social.

Ao longo da miña carreira alternei a investigación máis básica e cando xurdiron oportunidades de aplicalos a problemas reais disfruteinos moito. Tiven unha colaboración con investigadores de Boston para aplicar métodos de aprendizaxe máquina para detectar a retinopatía de prematuros ou outros problemas reais para os que intentamos desenvolver algoritmos.

Que papel pode xogar a intelixencia artificial na mellora da calidade de vida das persoas?

Ten moito potencial. Ás veces a xente tenlle medo, e é certo que como calquera ferramenta pode utilizarse para cousas malas, pero en xeral é algo positivo que pode axudarnos moitísimo en medicina e en partes da nosa vida que non son tan críticas, como para darnos as recomendacións do que ver en Netflix.

Pero o exemplo de Netfix, non é tamén unha forma de controlarnos?

Non é que nos estean espiando, que a xente ten medo diso, o que interesa neste caso é o agregado. Recoller os datos colectivos e intentar ver a que se parecen o que a ti che gusta. É certo que pode influír. De feito, coa aparición das novas intelixencias artificiais como o ChatGPT hai unha nova preocupación ética, que existan chatboots manipulativos. Pode estar xente falando co chat, que pareza unha persoa humana, e imaxínate que se utiliza para manipular. Eso é un perigo.

Recentemente xa vimos varios casos bastante soados do mal uso da intelixencia artificial.

Si, pero creo que é necesario que a sociedade entenda que é unha ferramenta da que temos que ser conscientes. Hay que ensinar a distinguir o que é unha noticia verdadeira dunha falsa, saber cando unha imaxe ou unha voz é real ou non. Fai falta unha educación á sociedade en xeral do que é a intelixencia artificial e como a podemos utilizar de forma responsable.

E esa educación debería comezar xa nas escolas?

Eso sería o ideal. Pero no temario actual non hai case parte de informática, vexo aínda máis lonxe que se meta a intelixencia artificial. O ideal sería que empezáramos a educar xa dende o colexio nas novas tecnoloxías e na intelixencia artificial que van ser parte moi importante do futuro e polo tanto os nosos nenos deberían aprender a utilizalas con responsabilidade. Pero tamén a xente maior, onde quizais aínda sexa más perigosa. É máis fácil que se poida manipular.

Pode a intelixencial artificial ser unha ameaza para o emprego?

Parece obvio que vai haber algún tipo de cambio nos traballos, pero non creo que directamente destrúa empregos, creo que os vai cambiar. Na maioría de empregos vai facer falta saber traballar da man da intelixencia artificial. Agora vese unha ameaza diferente, porque ata agora os traballos que ían desaparecendo eran máis manuais, e agora vemos que traballos máis cualificados se empezan a ver ameazados. Temos que ver estas ferramentas como aliadas, non como sustitutas, e sempre supervisadas polos humanos.

E non fai falta unha regulación?

Claro que si. Hai moitas variables éticas coas que hai que lidiar. É inevitable que os avances vaian máis rápidos que as regulacións. É complicado, porque hai que ter unha regulación o suficientemente flexible para adaptarse ós cambios e non frear en expreso a innovación, pero ten que asegurarse de que se respetan os dereitos da cidadanía.

Que papel está xogando A Coruña na intelixencia artificial?

Na UDC levamos xa moitos anos investigando en IA, incluso cando aínda non estaba de moda. Temos un ecosistema de empresas para as que a IA é o seu mercado principal. Proba de que o estamos facendo ben é que A Coruña vai ser a sede da Aesia (Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial).

Ten un compromiso co fomento da vocación científica e tecnolóxica entre as rapazas. É cousa de homes?

Hai moitas iniciativas para fomentar isto, pero por agora non hai moito resultado. No grao de enxeñería informática seguimos estancados no 12% de mulleres, como estaba cando estudiei eu. A cousa non parece mellorar, pero hai un pouco de esperanza nas novas titulacións, como o grao de intelixencia artificial. Parece que quizais a palabra enxeñería ten algo que ver, e iso dame pena. É difícil encontrar a tecla, pero eu como muller informática sinto responsabilidade de intentar que haxa máis mulleres que queiran facer esta carreira que para min é apaixonante.