Un viraje al futuro de los muelles

“No existe fundamento alguno que avale el incumplimiento de las obligaciones contraídas por la Autoridad Portuaria de A Coruña. Es más, una condonación de la deuda contraída con Puertos del Estado significaría contravenir los principios legales que rigen en el sistema portuario estatal”. Así respondió en septiembre de 2022 el Gobierno central al senador y concejal coruñés del PP Miguel Lorenzo sobre la posibilidad de condonación del crédito suscrito con Puertos del Estado para la financiación de las obras del puerto exterior.

Esa deuda, que pone en serias dificultades económicas a la Autoridad Portuaria, es el principal escollo para evitar que los muelles de la ciudad que quedarán liberados sean vendidos para recaudar los fondos necesarios.

El acuerdo alcanzado en los últimos días por el PSOE y el BNG para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno hace que se produzcan cambios en el tablero de juego, ya que desde Madrid se acepta ahora que todos los terrenos portuarios continúen siendo públicos y la contribución estatal a los fondos necesarios para su urbanización.

En su respuesta a Lorenzo, el Gobierno advertía hace poco más de un año de que el Puerto coruñés “debe responder a sus deudas teniendo en cuenta el principio de autosuficiencia económico-financiera de los puertos de interés general, así como lo acordado al amparo del Convenio de Normalización Financiera entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña firmado en 2011”. También ponía de relieve que, al no ser los ingresos ordinarios del Puerto suficientes para hacer frente a esa deuda, “es necesario contar con fuentes de obtención de recursos adicionales procedentes de la enajenación de los terrenos innecesarios”.

Una y otra vez a lo largo de los últimos años las autoridades estatales han insistido en la imposibilidad de anular el pago de los 200 millones que el Puerto debe efectuar, aunque el Ejecutivo también informaba a Lorenzo que “se están analizando todas las vías posibles de solución para poner a disposición de otras administraciones los terrenos que se liberen”.

Pese a que existe consenso entre todas las partes para que Calvo Sotelo y la Batería continúen siendo de propiedad pública y para que su superficie se integre en la trama urbana coruñesa, no sucede lo mismo con el muelle de San Diego, cuyos 394.000 metros cuadrados de extensión lo convierten en objeto de deseo del sector inmobiliario. La Xunta aplaza su posicionamiento sobre el destino de esos terrenos hasta que en 2027 caduquen las concesiones de las empresas instaladas en ellos, mientras que la Autoridad Portuaria defiende que su situación económica le obliga a buscar ingresos por todas las vías posibles.

Manos públicas

Pero el Concello considera que todo el suelo portuario que quede sin actividad debe permanecer en manos públicas y apunta a las declaraciones del propio presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, sobre la actividad que se generará en punta Langosteira por las empresas energéticas que allí se instalarán, para justificar que no sea precisa la venta de los muelles. El responsable portuario aclaró posteriormente que esa fuente de financiación aún tardará años en hacerse efectiva, aunque ese matiz no ha conseguido variar la postura municipal.

El pacto PSOE-BNG para la investidura prevé que el Estado haga una aportación presupuestaria “significativa” para la transformación de los muelles liberados y coordinada con otras administraciones. Para materializarla, el acuerdo establece la elaboración de un plan plurianual de inversiones cuyo objetivo sea garantizar “la titularidad pública del suelo”, así como la creación de una comisión de seguimiento que se reunirá cada cuatro meses o cuando una de las partes lo solicite.

Si los términos del pacto se hacen efectivos, la titularidad pública de los muelles se habría conseguido, pero tanto el PP como la Autoridad Portuaria alertan de que el problema de la deuda por punta Langosteira no encuentra solución con ese documento, ya que no se menciona cómo se podrá afrontar el pago sin la venta de los terrenos. El Concello se mantiene firme en su decisión de no participar en la compra de suelo en la Batería y Calvo Sotelo que propone la Xunta desde hace años y a la que se había comprometido el Gobierno local de Inés Rey en principio, lo que habría proporcionado al Puerto unos 20 millones de euros, y amplía esta negativa a la totalidad de los terrenos portuarios.

La plasmación del acuerdo solventaría así una de las cuestiones principales del problema pero deja en el aire otra de trascendencia decisiva para la viabilidad financiera del organismo portuario.

Rey desliga el pacto con el BNG de la condonación de la deuda: “Son temas diferentes”

La alcaldesa, Inés Rey, apuntó ayer que el compromiso adquirido por la Administración central gracias al pacto entre PSOE y BNG “va en la línea” del Ayuntamiento, que es la de “mantener su titularidad pública”, y señaló que es “buena noticia que el Gobierno se implique en la financiación de la transformación” de la fachada marítima de la ciudad. La alcaldesa, no obstante, sobre la petición de condonación de la deuda por la construcción del puerto exterior de punta Langosteira que pesa sobre la Autoridad Portuaria, Inés Rey matizó que “son temas diferentes”, y señaló que desde el Gobierno local coruñés “siempre se ha defendido” que estos terrenos “sean públicos”. “Esos terrenos no están en venta”, zanjó.

Preguntada por un nuevo convenio que actualice el de 2004, que fija la venta de los muelles interiores como mecanismo para hacer frente a las obligaciones financieras del ente portuario, la alcaldesa manifestó que iniciará “conversaciones” con la Autoridad Portuaria, sin concretar plazos ni líneas de trabajo a seguir. “Se darán los pasos que haya que ir dando poco a poco. Habrá conversaciones y se trabajará en el futuro del puerto”, destacó. En la misma línea se expresó el candidato del PSdG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, que, entre otras cuestiones, destacó que la previsión es “aumentar la capacidad de autogobierno” de Galicia. En lo relativo al futuro de los muelles, Besteiro destacó que se pretende “colaborar en el desarrollo de esa zona y tomar los instrumentos necesarios para hacerlo efectivo”. De estos, ha dicho que están “en manos de las administraciones”.