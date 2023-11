“Cualquier derecho humano está ahora en peligro por la inteligencia artificial”

La Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro inauguró este jueves en Palexco su XXIII Congreso Nacional que reúne en la ciudad a magistrados del Supremo, catedráticos y desatacados profesionales. Entre ellos Fernando Peña, profesor titular de Derecho Civil de la UDC, que centró su ponencia en el sistema de responsabilidad civil por daños derivados del uso de la inteligencia artificial. “La eterna dialéctica está entre proteger la innovación y no sobrecargarla con costes o proteger más o menos a ultranza los derechos de los ciudadanos”, explica.

¿Son muchos los daños que podría generar la inteligencia artificial?

Sí, de ahí la preocupación. Esta tecnología en principio es muy positiva con carácter general para la humanidad porque lo hace todo de forma más eficiente, más rápida y causa menos peligro que el ser humano. Pero la preocupación básica de la Unión Europea es que las propias características masivas del uso de la inteligencia artificial hacen que los daños también se puedan multiplicar cuando se producen y que puedan llegar a ser muy graves.

¿Cómo de graves?

La inteligencia artificial es un riesgo para determinados derechos fundamentales en función de cómo se utilice. Los problemas que plantea desde el punto de vista de la discriminación, de la intimidad, de la protección de datos... hasta el derecho a la vida está en peligro. Cualquier derecho humano está ahora mismo puesto en peligro por la inteligencia artificial, igual que lo está por la inteligencia humana. Los derechos en juego son los más importantes que existen y por tanto hay que estar rápidos para tratar de embridarla jurídicamente.

¿Qué pasaría a día de hoy si un coche manejado por inteligencia artificial atropella a una persona?

Ahora no tenemos reglas para ese problema. Nos podríamos encontrar con diversas cuestiones técnicas y problemas jurídicos en el caso de que quisiéramos aplicar las reglas clásicas pensadas para humanos. Lo que quiere hacer la UE es tratar de enfrentarse al problema de la inteligencia artificial y adaptar esas normas sobre la responsabilidad que tenemos ahora al nuevo fenómeno. Si intentamos aplicar ahora las normas vigentes es muy probable que personas y empresas pudiesen excusar o excluir su responsabilidad alegando causas que están pensadas para casos en los que quienes causan daño son seres humanos.

¿Genera discrepancias esta normativa?

Claro que genera discrepancias, porque es muy difícil regular la inteligencia artificial. Desde el punto de vista político porque hay por un lado un problema casi geopolítico de innovación. Las potencias que primero desarrollen la inteligencia artificial van a ganar puntos muy importantes si Europa se queda atrás porque la normativa es demasiado exigente. Ganan una ventaja competitiva que puede resultar en un peligro mucho mayor que el propio hecho de limitar ahora o controlar ciertas catástrofes, daños o siniestros que se puedan producir.

¿Pero pesan más esos factores que los propios derechos humanos?

Es la eterna dialéctica entre proteger la innovación y no sobrecargarla con costes o proteger más o menos a ultranza los derechos de los ciudadanos. Cuanto mas permitan a los inventores y desarrolladores de tecnología actuar por su cuenta, más peligro estarás creando pero más fácil será que avance rápido. Pero por otro lado vives en una zona que presume de ser la que mejor protege los derechos de sus ciudadanos. Con lo cual, sabes que eso puede frenar o ralentizar tu desarrollo, pero tampoco puedes olvidarte de ese aspecto. Por eso la legislación es muy polémica.

¿Debería ser inminente?

Debería serlo, pero está ese problema de la innovación. Si intervienes muy rápido igual es peor que dejar un tiempo, pensar como se puede acometer esta tarea y darle la reflexión y la mesura que merezca.

Pero la inteligencia artificial evoluciona muy rápido, igual cuando salgan las leyes ya están obsoletas.

Ese es uno de los problemas que hay. Las normas que estamos discutiendo ahora ya están superadas. Se espera que alguna de ellas no se pueda aprobar hasta dentro de tres o cuatro años, por lo que si ya están superadas hora dentro de cuatro años van a ser una cosa arcaica.

¿Y eso cómo se afronta?

A quien le toca afrontar eso es a los políticos, que son los que tienen que preocuparse de no impedir el desarrollo de la tecnología y al mismo tiempo de protegernos frente a ella. Por ahora, la verdad, la rapidez brilla por su ausencia. No sé si mucha rapidez sería aconsejable pero no sé tampoco si anunciar que el reglamento base todavía podría tardar dos o tres años es excesivo.

Últimamente hemos visto varios casos de inteligencia artificial mal empleada.

Pero el problema va más allá. Ya no es que se utilice mal, es que incluso queriendo utilizarla bien, la evolución que ella misma hace con los datos que tiene y esa capacidad extraordinaria de detectar patrones conduce a lugares inesperados.

¿Es normal temerle?

Claro. Es algo increíble que nos supera. El problema que tiene es que por ahora no tiene cuerpo, es un cerebro aislado, con todos los peligros que eso supone. Da miedo porque hay un riesgo hasta para la propia existencia de la humanidad. Una inteligencia artificial que ya no sirva solo para una tarea específica, sino que sea capaz de hacer como nosotros, elegir libremente entre la tarea que quiere para conseguir su objetivo último, sea supervivencia o cualquier otra cosa. Si no hacemos algo para que esto no suceda corremos un riesgo existencial.

Parece ciencia ficción.

Si a alguien le cuento esta conversación que estamos teniendo hace diez años, la vería ciencia ficción. Vivimos en un mundo de ciencia ficción y dentro de diez años seguirá siéndolo, pero cuando estemos allí ya no nos lo parecerá. El caso es que sigamos estando.