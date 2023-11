La Xunta apoya la decisión de ampliar el Hospital de A Coruña en su actual ubicación, en lugar de en un enclave alternativo, en criterios “sanitarios”, en los que no entraron “en juego variables territoriales”, afirma. Lo hace a respuesta de algunas de las 72 alegaciones que particulares, asociaciones y vecinos afectados por las expropiaciones para la obra presentaron al proyecto durante la fase de exposición, y que ahora la Xunta justifica a través del Proyecto de Interés Autonómico, el último paso que faltaba para culminar la fase de tramitación. El Gobierno gallego manifiesta que se priorizó ampliar el hospital en As Xubias, una ubicación muy cuestionada por los residentes, sobre otras localizaciones alternativas como Pedralonga, debido a que esta requería una menor ocupación de superficie de suelo o suelo no urbanizable. En respuesta a otros dos afectados por las expropiaciones, considera que el interés público y social de la ampliación del hospital “quedó suficientemente expuesto” en documentos previos, lo que motiva la idoneidad de la ubicación. Un juzgado de Santiago acaba de anular, por falta de justificación, el informe en el que el Gobierno gallego optó por ampliar y no construir un centro. La Xunta ha recurrido el fallo.

La decisión de ampliar el Hospital en As Xubias recibió un total de 72 escritos de alegación. Medio centenar tienen el mismo contenido, y corresponden a la alegación presentada por la asociación vecinal de Eirís Uxío Carré, que recoge el desacuerdo de los vecinos con la ampliación del Hospital en el lugar de Curramontes. Ocho alegaciones tienen contenido específico relacionado con las expropiaciones o con las determinaciones del PIA en el enclave del Hospital. Otras 11 hacen referencia a la urbanización de Pedralonga donde se reubicará a los desalojados y tres de ellas versan sobre expropiaciones necesarias para construir sus nuevos hogares. En favor de la ubicación actual, la Xunta replica que está situado al lado de una de las principales infraestructuras de comunicación por carretera, “lo que facilita” los accesos desde la ciudad y desde otros puntos de su área, y asegura que se trabajará para mejorar la accesibilidad peatonal. Sobre el impacto visual del hospital sobre el perfil de la ría, al prever la ampliación un complejo de enormes dimensiones, la administración autonómica considera que la gran “presencia visual” que ganará el edificio “no implica necesariamente un impacto negativo” que motive la renuncia a su implantación. Una apreciación que se apoya en informes y estudios de análisis paisajística que promueven “medidas para una implantación asumible”, e introduce, como argumento a favor de ampliar el hospital en As Xubias, que “la existencia de un paisaje de calidad”, en referencia a las vistas a la ría y la playa de Santa Cristina, perceptibles desde el complejo, puede constituir un “beneficio en la salud” de pacientes y trabajadores Respecto a las alegaciones relativas a la nueva urbanización de Pedralonga, la Xunta replica que sí tiene en cuenta la protección al ámbito del Camino Inglés, y deja en manos del Estado que se lleve a cabo un estudio detallado del ruido actualizado de la avenida de A Pasaxe por la zona contigua a las nuevas casas y ve conveniente que las calles que atraviesan el núcleo sean de tráfico “muy lento”. Añade que “la única y exclusiva motivación” de promover una urbanización en el lugar es “atenuar los efectos negativos” sobre los afectados y facilitar su realojo, por lo que “no tiene cabida promover otro tipo de actuación” que no sea “estrictamente” la creación de solares a disposición de los afectados que opten por edificar allí sus casas. La Xunta manifiesta que la tramitación de los expedientes de expropiación de cada uno de los propietarios afectados será “individualizada y conforme a la legislación vigente” en materia de expropiación forzosa, y adelanta que la valoración concreta de los bienes le será comunicada a los titulares cuando comience la llamada “fase de justo precio”, que se inicia tras levantarse las actas de ocupación. Será también durante esta fase cuando se comprobará, en presencia de los titulares, los posibles errores en la relación de bienes afectados. Algunos de los expropiados plantearon la posibilidad de realizar el Hospital por fases con el objetivo de tener listas sus viviendas de reemplazo antes de desocupar las suyas, lo que la Xunta considera que es una “previsión incierta” que no se puede asegurar debido a los muchos factores que rodean una obra de ampliación de esas características. La Xunta también responde sobre otras cuestiones planteadas por los alegantes que tienen que ver con coyunturas de accesibilidad y supresión de barreras debido a la pendiente sobre la que se construirán los accesos. El órgano autonómico replica que el PIA mejora “notablemente” la accesibilidad del actual hospital, e indica que los espacios urbanizados tendrán un itinerario peatonal accesible con pendiente máxima del 6%. Además, esgrimen que el centro tendrá dos accesos desde vías de alta capacidad, tal y como exige su Plan de Espacios, que se materializan desde la AC-12 y desde las calles Javier López López y avenida Lamadosa. En su réplica, la Xunta añade que el diseño del anillo viario tiene en cuenta las afecciones al tráfico que generen todo tipo de vehículos, incluidos los de emergencias. Otras alegaciones hacen referencia a la afectación de la obra sobre el Parque de Eirís, que la Xunta justifica como temporal, con el fin de proporcionar una acceso provisional mientras se edifican los viales definitivos que conducirán al hospital desde la AC-10. Otra cuestión que centra varias observaciones es el estudio de movilidad del Proyecto de Interés autonómico, que se apoya, argumenta la Xunta, en dos factores: la disposición actual de los itinerarios peatonales y las velocidades medias de circulación habituales. La Xunta alega que el estudio pivotó sobre la “seguridad de los usuarios del vial”, teniendo en cuenta la existencia o no de aceras para ponderar el riesgo de accidentes, así como la separación física entre los usuarios y los vehículos. El Gobierno gallego aclara que el plan de transporte público actual contempla que pasen por el Chuac 67 autobuses, pero se abre a la posibilidad de añadir nuevas líneas si la demanda lo requiere. El órgano recomienda que el Sergas ponga en marcha un Plan de Transporte al trabajo en aras de disminuir “la cantidad de vehículos privados” en el entorno del complejo sanitario, debido al volumen de personal que se desplazará al Chuac.